Rusia y Siria intensifican bombardeos contra rebeldes sirios en el norte

Aviones rusos y sirios atacaron la ciudad de Idlib, en el norte de Siria, controlada por rebeldes el domingo, dijeron fuentes militares, mientras que el presidente Bashar al-Assad prometió aplastar a los insurgentes que habían avanzado hacia la ciudad de Alepo.

Residentes dijeron que un ataque en el segundo día de los bombardeos golpeó una área residencial abarrotada en el centro de Idlib, la ciudad más grande en un enclave rebelde cerca de la frontera turca donde alrededor de cuatro millones de personas viven en tiendas de campaña y viviendas improvisadas.

Según rescatistas en el lugar, al menos siete personas murieron y docenas resultaron heridas. El ejército sirio y su aliado Rusia dicen que apuntan a los escondites de grupos insurgentes y niegan atacar a civiles.

El sábado, aviones rusos y sirios bombardearon otras ciudades en la provincia de Idlib, que había caído completamente bajo control rebelde en el ataque rebelde más audaz de los últimos años en una guerra civil donde las líneas del frente habían estado mayormente congeladas desde 2020.

Los insurgentes se adentraron en la ciudad de Aleppo, al este de la provincia de Idlib, la noche del viernes, obligando al ejército a reubicarse en el mayor desafío para Assad en años. La gente camina por delante de un lugar dañado en Alepo, después de que el ejército sirio dijo que decenas de sus soldados habían muerto en un gran ataque de los rebeldes que arrasaron la ciudad, en Siria 30 de noviembre 2024. (credit: REUTERS/MAHMOUD HASSANO)

En declaraciones publicadas en los medios estatales, Assad dijo: "Los terroristas solo conocen el lenguaje de la fuerza, y es el lenguaje con el que los aplastaremos".

El ejército sirio dijo que docenas de sus soldados habían sido asesinados en el ataque a Aleppo.

El domingo, el ejército dijo que había recapturado varias ciudades que habían sido tomadas en los últimos días por los rebeldes. Los insurgentes son una coalición de grupos armados seculares respaldados por Turquía junto con Hayat Tahrir al-Sham, un grupo islamista que es la fuerza militar más formidable de la oposición.

Hayat Tahrir al-Sham está designado como grupo terrorista por Estados Unidos, Rusia, Turquía y otros países.

La guerra, que ha matado a cientos de miles de personas y ha desplazado a muchos millones, ha continuado desde 2011 sin un fin formal. Pero la mayoría de los combates importantes cesaron hace años después de que Irán y Rusia ayudaran al gobierno de Assad a recuperar el control de la mayoría de las tierras y todas las principales ciudades.

Civiles huyen de Alepo

Dentro de la ciudad de Alepo, las calles estaban mayormente vacías y muchas tiendas estaban cerradas el domingo, ya que los residentes asustados se quedaron en casa. Testigos y residentes dijeron que todavía había un gran flujo de civiles abandonando la ciudad.

Combatientes rebeldes armados ondeando la bandera de la oposición condujeron por la ciudad, dijo Yusuf Khatib, un residente, a Reuters por teléfono. Algunos rebeldes tomaron posiciones en las intersecciones de las calles, agregó.

Ahmad Tutenji, un comerciante en el próspero barrio de Nuevo Alepo, dijo que le sorprendió lo rápido que se fue el ejército. "Estoy impactado por cómo huyeron y nos abandonaron".

Abdullah al Halabi, un pensionista cuyo barrio fue bombardeado cerca del área central de Qasr al Baladi, dijo que la gente estaba aterrorizada de ver una repetición de los bombardeos liderados por Rusia que mataron a miles de personas antes de expulsar a los rebeldes hace una década.

Fuentes del ejército dijeron que las tropas sirias que se habían retirado de la ciudad estaban regrouping y también se estaban enviando refuerzos para ayudar en el contraataque.

Alepo había sido firmemente controlada por el gobierno desde una victoria en 2016, uno de los puntos de inflexión principales de la guerra, cuando las fuerzas sirias respaldadas por Rusia asediaron y devastaron las áreas orientales controladas por los rebeldes en lo que antes había sido la mayor ciudad del país.

Los rebeldes dijeron el domingo que habían avanzado más al sur de la ciudad de Alepo y capturado el pueblo de Khansir en un intento por cortar la principal ruta de suministro del ejército hacia la ciudad de Alepo.

Fuentes rebeldes dijeron también haber capturado el complejo industrial de Sheikh Najjar, una de las principales zonas industriales del país.

Reuters no pudo confirmar de manera independiente los informes del campo de batalla.

Irán envió miles de milicias chiítas a Siria durante la guerra siria y, junto con Rusia y su poder aéreo, permitió a Assad aplastar la insurgencia y recuperar la mayor parte de su territorio.

La falta de esa mano de obra para ayudar a frenar el avance rebelde en los últimos días contribuyó a la rápida retirada de las fuerzas del ejército sirio, según dos fuentes militares. Las milicias aliadas a Irán, lideradas por Hezbollah, tienen una fuerte presencia en el área de Alepo.

Israel también ha intensificado en los últimos meses sus ataques a bases iraníes en Siria, al mismo tiempo que lleva a cabo una ofensiva en Líbano, la cual afirma que ha debilitado a Hezbollah y sus capacidades militares.