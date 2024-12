Irán en crisis: Combatir a Israel dejó a Teherán demasiado débil para lidiar con Siria

La sorprendente ofensiva de los rebeldes suníes en Siria revela una profunda crisis en la estrategia de Irán, dijo el investigador del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, Benny Sabati, en una reciente entrevista con Maariv, argumentando que los esfuerzos de Teherán en combatir a Israel dejaron a la República Islámica agotada.

"Los iraníes han pagado un precio muy alto por operar todos sus proxies contra Israel durante el último año", explicó Sabati.

Irán se encuentra significativamente debilitado

"Su comando ha sido eliminado, sus soldados y comandantes de campo - muchos de los cuales están en Hezbolá, Hamas y otros grupos", señaló Sabati. Como resultado, "Irán está ingresando a la campaña en Siria en un estado muy débil; no tiene los medios para ayudar en absoluto al régimen de Assad".

Este doble golpe no solo se trata de la incapacidad para brindar asistencia, sino también de infligir daño. Miembros de combatientes de la oposición siria caminan por una calle de Alepo, después de que el ejército sirio dijera que decenas de sus soldados habían muerto en un gran ataque de los rebeldes que arrasaron la ciudad, en Siria 30 de noviembre 2024. (credit: REUTERS/MAHMOUD HASSANO)

"Atacaron a un general y varios miembros de la IRGC, los mataron y capturaron el consulado iraní. Por un lado, Irán no puede ayudar; por el otro, se ha convertido en un objetivo en sí mismo."

Luchando en frentes paralelos

Según Sabati, el problema de Irán se ve agravado por su incapacidad para manejar frentes simultáneos.

"Los iraníes tienen un problema. Ni les gusta ni creen en luchar en dos frentes. Cuando se centran en el frente israelí, eso es todo con lo que lidian", dijo Sabati.

"Probablemente tuvieron que descuidar este frente de los suníes extremistas", agregó Sabati. "Lo han abandonado en favor de centrarse en Israel en los últimos dos o tres años".

Las consecuencias de esta negligencia ahora son evidentes, argumentó el investigador.

Recurrir a Rusia en busca de ayuda

En busca de una solución, Irán se volvió a Rusia, continuó. "El ministro de Relaciones Exteriores de Irán habló anoche con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, pidiendo ayuda".

Sin embargo, incluso la visita del ministro de Relaciones Exteriores de Irán a Damasco pareció inútil, agregó Sabati.

"Él puede venir a animar, eso es todo lo que puede hacer. Ellos no tienen mucho en su bolsillo."

Críticas internas e implicaciones regionales

La situación está escalando entre críticas internas en Irán, ya que "el público está muy enojado por la ayuda proporcionada a países regionales y a todas las organizaciones terroristas", dijo Sabati.

Mientras tanto, las implicaciones regionales dependen en gran medida de la respuesta de Rusia.

"Si los rusos intervienen y reprimen esta rebelión, es una historia diferente. Si no lo hacen, presenciaremos un debilitamiento significativo tanto de Irán como del régimen sirio."