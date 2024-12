¿Desconexión estratégica? Khamenei ignora a los aliados en Medio Oriente

El líder supremo iraní, Ali Khamenei, afirmó que Irán no necesita fuerzas de intermediarios. "Si un día decidimos actuar [contra el enemigo], no necesitamos fuerzas de intermediarios", dijo durante un discurso el domingo. También publicó estas afirmaciones en su cuenta de redes sociales en X/Twitter.

Esta afirmación contradice las acciones reales de Irán en la región, ya que la República Islámica respalda a grupos como Hezbolá, la Yihad Islámica Palestina, Hamas y los hutíes, además de una variedad de milicias iraquíes.

El líder supremo de Irán hizo estos comentarios en el contexto de los recientes reveses de Irán en la región. El aliado iraní Bashar al-Asad fue derrocado del poder por grupos rebeldes sirios el 8 de diciembre. Esto fue un golpe importante para Irán.

Sin embargo, Teherán quiere mostrar un rostro valiente y hacer que parezca que Irán ha aceptado la caída de Asad. De hecho, parte de la razón por la que Asad cayó fue porque Irán no pudo proporcionar mucha asistencia a Asad y decidió cortar sus pérdidas. Manifestantes, en su mayoría partidarios de los Houthi, se concentran para mostrar su solidaridad con los palestinos de la Franja de Gaza, en Saná, Yemen, 5 de julio de 2024. (credit: REUTERS/KHALED ABDULLAH)

Esto corta temporalmente la ruta terrestre de Irán hacia su proxy Hezbolá, que solía pasar por Irak y Siria.

No está claro si Irán encontrará una nueva ruta para suministrar armas a Hezbolá, que ha sido debilitado en gran medida por las acciones de Israel.

El Ayatolá iraní discutió el tema de los procuradores de manera más amplia. "Dicen que la República Islámica ha perdido a sus procuradores en la región. [La] República Islámica no tiene fuerzas de procuradores. Yemen lucha debido a su fe. Hezbolá, Hamas y Jihad Islámico luchan porque sus creencias los obligan a hacerlo."

El punto que intenta hacer es que todos estos grupos vinculados a Irán toman sus propias decisiones. En cierto sentido, tiene razón.

Los hutíes surgieron en gran medida sin un gran apoyo iraní y solo se volvieron más poderosos una vez que Irán comenzó a ayudarlos con su programa de drones y misiles.

Hamas no es una creación iraní; está vinculado a los Hermanos Musulmanes y está respaldado por Turquía y Qatar, dos aliados occidentales.

En esencia, Irán solo se aprovechó del éxito de Hamas al respaldarlo.

Hezbolá es mucho más un proxy iraní. Sin embargo, en los últimos años, Hezbolá se volvió tan poderoso que parecía que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán era, de alguna manera, el socio menor.

Especialmente dado el hecho de que después de la muerte de Qasem Soleimani, líder de la fuerza Quds del IRGC, a manos de los Estados Unidos en 2020, el IRGC buscó a Hassan Nasrallah para liderar.

El nuevo jefe

Nasrallah asumió este cargo y comenzó a coordinar con los hutíes, Hamás y la Yihad Islámica Palestina. Como tal, el proxy de Irán se convirtió en el nuevo jefe.

Esto también hizo que Hezbolá fuera "demasiado grande para fracasar" en cierto sentido y cambió algunos de los roles entre Hezbolá e Irán. Se esperaba que Hezbolá ayudara a disuadir a Israel de atacar a Irán en los últimos años.

Sin embargo, una vez debilitado, Assad quedó expuesto. Como tal, el líder iraní puede argumentar que no era un "proxy" porque no estaba siguiendo las órdenes de Irán tanto como Irán seguía su liderazgo. Por ejemplo, Irán no pudo instigar a Hezbolá a una guerra total con Israel el 7 de octubre.

Las milicias iraquíes están mucho más cerca de Irán. Estas incluyen Kataib Hezbolá, Asaib Ahl al-Haq y Harakat Hezbolá al-Nujaba. Juntas, afirman ser una "resistencia" islámica y han atacado a Israel.

Khamenei habló en un evento el domingo en conmemoración del aniversario del nacimiento de Hazrat Fatima Zahra, la hija del profeta Muhammad.

Según informes, el hijo de Hassan Nasrallah, Sayyed Muhammad Mahdi Nasrallah, estuvo presente, quizás mostrando el vínculo continuo entre Irán y Hezbolá.