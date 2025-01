Unidos contra Irán Nuclear presenta iniciativa #KhameneiFreeZone

El grupo político United Against Nuclear Iran (UANI) ha lanzado una nueva campaña con el objetivo de "desmantelar la red de infiltración del régimen iraní en toda Europa".

La campaña - #KhameneiFreeZone - comenzó en el Reino Unido antes de extenderse a otros países europeos como Alemania, Suecia y Austria.

UANI explicó que desde la década de 1980, el Ayatolá Khamenei y la IRGC han utilizado centros ideológicos y mezquitas para "difundir la ideología extremista islamista, propagar un antisemitismo extremo, facilitar la radicalización y coordinar actividades terroristas".

Parte de hacer una #KhameneiFreeZone implica exponer las organizaciones que operan en nombre de Irán en Europa y luego presionar a los centros para que cierren.

As UANI's 2025 campaign gains momentum, it will start in the United Kingdom this month and move on to additional major European capitals this year.