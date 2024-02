Cómo están afectando los ataques de los hutíes en las personas del mundo?

El Departamento de Estado de EE.UU. publicó una serie de publicaciones en X el lunes explicando el impacto que los ataques a barcos comerciales en el Mar Rojo en los últimos meses por parte de los hutíes de Yemen han tenido en personas inocentes alrededor del mundo.

Las publicaciones se dan en medio de la celebración de los ataques de los militantes por parte de grupos pro-palestinos que ven los ataques como un acto de protesta contra la guerra de Israel contra Hamas. Los hutíes han afirmado que los barcos que han atacado están conectados con Israel.

Since the Houthis have started shooting missiles at unarmed ships support for them has ballooned on the anti Zionist demonstrations. The crowd chants:"Yemen Yemen make us proud turn another ship around" pic.twitter.com/eCjWKY4iA0 — Harry's Place (@hurryupharry) February 3, 2024

En la primera de una serie de publicaciones, el Departamento de Estado explicó que los barcos que toman rutas más largas para evitar las aguas que rodean a Yemen causarían un aumento en los costos de alimentos, medicinas y combustible. Si bien esto podría afectar los gastos mensuales de los estadounidenses, la publicación dejó claro que también podría ser una barrera para que las personas reciban ayuda vital.

You may not realize that Houthi attacks against commercial shipping vessels in the Red Sea are directly impacting people’s lives. Ships taking longer journeys increase the cost of food, medicine, and fuel, as well as life-saving aid to people who need it most. ⤵️ pic.twitter.com/ETnUT5NrFB — Department of State (@StateDept) February 5, 2024

El departamento dijo que el 20% del envío mundial de alimentos, combustible y medicinas está siendo interrumpido.

Barcos y remolcadores se ven en el puerto de Hodeidah en el Mar Rojo, Yemen 1 de febrero de 2017. (credit: REUTERS/ABDULJABBAR ZEYAD) Advertisement

Los barcos que llevan suministros necesitan viajar un adicional de 4,000 millas alrededor del extremo sur de África para evitar el Mar Rojo, lo que agrega diez días de tiempo de viaje.

El costo de enviar un contenedor de alrededor 12 metros de Asia Oriental al Mediterráneo ha aumentado casi USD $6000. El costo del mismo contenedor para ser enviado de Asia Oriental a Europa del Norte también ha experimentado un aumento significativo.

The Houthis’ reckless actions are impacting the delivery of essential goods, like grain and medical supplies, and lifesaving aid to people who need it most, such as those in Yemen and Gaza. pic.twitter.com/2CuYMDM1zR — Department of State (@StateDept) February 5, 2024

Afirmaciones de los hutíes vs realidad

Además, aunque los hutíes afirman tener como objetivo solo a los barcos relacionados con Israel, el Departamento de Estado enfatizó que barcos de 40 países diferentes han sido víctimas de ataques hutíes.

Añadiendo a la contradicción entre las afirmaciones de los hutíes y sus acciones, las publicaciones señalaron que las acciones "temerarias" de los hutíes estaban impidiendo que la ayuda llegará a los palestinos en Gaza.