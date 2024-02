"Malditos cobardes": Los neonazis de Tennessee se enfrentan en una interacción viral

Un grupo de neo-nazis vestidos con camisetas rojas y pasamontañas negros (máscaras tipo esquí que cubren sus rostros), y portando banderas con esvásticas, marcharon por Tennessee el domingo pero fueron confrontados por un hombre en un encuentro ahora viral, según informes de varios medios de comunicación.

El hombre dijo a los neo-nazis, quienes según NBC se pensaba que eran miembros del grupo supremacista blanco "Blood Tribe": "Muestren su cara, ¿de qué tienen vergüenza?"

La Liga Anti-Difamación reportó que los miembros de Blood Tribe creen en la supremacía blanca y adoran a Adolf Hitler como una deidad. El movimiento no permite miembros femeninos y rechaza a "supremacistas blancos que abogan por una imagen más 'suave'."

Blood Tribe se ve a sí mismo como "el único camino hacia un estado etnonacional blanco", según la ADL.

En algunos videos compartidos en línea, se puede escuchar a los neo-nazis cantar "deportación" con la respuesta "salva a la nación". Personas ondeando banderas con esvásticas nazis discuten con conservadores durante una protesta frente al Centro de Convenciones de Tampa, donde se celebra la Cumbre de Acción Estudiantil (SAS) de Turning Point USA (TPUSA), en Tampa, Florida, EE UU 23 de julio de 2022. (credit: REUTERS/MARCO BELLO)

NEW: Blood Tribe, a neo-Nazi group, marches through downtown Nashville, Tennessee with swastika flags.The group was founded in 2020 by Christopher Pohlhaus, a former Marine.While speaking to a reporter over the summer in Florida, Pohlhaus in said he supports Biden over Trump… pic.twitter.com/T8lrCGBMTi

El hombre se acercó a los neo-nazis durante la marcha y dijo "¿Eso es lo mejor que tienen? Muéstrenme sus m*** caras. ¿Dónde está tu cara?"

En respuesta, uno de los neo-nazis le gritó al hombre "Vete... tu gente se caga en la calle."

Este último se refiere a un estereotipo indio difundido por supremacistas blancos como una forma de comentar sobre la higiene de lo que perciben como razas inferiores.

"Tu no conoces a mi gente", repitió el hombre en respuesta a los comentarios de los nazis. El hombre continuó siguiendo la marcha, gritando "cobardes de m***".

"Nuestra oficina está monitoreando de cerca la manifestación nazi en el centro de la ciudad", dijo la Representante Estatal Aftyn Behn.

"Estos grupos, antes relegados a los rincones oscuros, ahora se sienten empoderados para propagar su ideología nociva en público debido a que el liderazgo de nuestro estado SE NIEGA a condenar sus discursos y acciones", dijo Behn en X.

our office is closely monitoring the Nazi rally downtown— these groups once relegated to the dark corners now feel empowered to spew their noxious ideology out in the open due to our state’s leadership REFUSING to condemn their speech and actions. pic.twitter.com/WZ1whZ2tPZ