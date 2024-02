Ex presidente de Brasil agita bandera israelí y muchas personas lo apoyan

El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue filmado agitando una bandera israelí frente a multitudes de seguidores en una masiva manifestación en Sao Paulo el domingo.

La concentración fue asistida por aproximadamente 185,000 personas, según un grupo de investigación de la Universidad de Sao Paulo. Se llevó a cabo en medio de las investigaciones contra Bolsonaro por presuntamente planear un golpe de Estado tras negar los resultados de las elecciones después de que el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, fuera elegido en 2022.

Bolsonaro llamó a las personas a asistir a la manifestación en su cuenta de X, antes conocida como Twitter, y en los medios brasileños. Los participantes en la manifestación se vieron sosteniendo carteles en apoyo a Israel, así como banderas israelíes.

Former Brazilian President Waves Israeli and Brazilian Flags at Rally Against President Lula pic.twitter.com/eQgCLix437

Los asistentes a la manifestación podían verse llevando pancartas en São Paulo pidiendo disculpas por las declaraciones antisemitas del presidente actual Lula sobre el Holocausto hace unos días. Los carteles decían: "Los brasileños queremos decirle al pueblo judío que lo lamentamos".

Anti-Lula protesters carried banners in São Paulo today apologizing for President Lula’s antisemitic statements about the Holocaust a few days ago.“Brazilians want to tell the Jewish people that we are sorry” pic.twitter.com/x5sn7sQUj2