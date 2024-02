Activista pro-palestina arrestada por secuestrar y agredir a hombre por trabajar para un judío

La activista pro-palestina Laura Allam fue acusada de secuestro, robo armado, detención ilegal, asalto y agresión contra un hombre de 31 años, informó Algemeiner el martes. Allam, de 28 años, se informó que había apuntado a su víctima por trabajar para un hombre judío.

El secuestro y las agresiones posteriores ocurrieron el 16 de febrero en Melbourne, informó la fuente.

Prominent Pro-Hamas Activist in Australia Arrested on Kidnapping and Torture ChargesLaura Allam was accused of orchestrating the kidnapping and torture of a man whose perceived offense was to work for a Jewish employer.By @BenCohenOpinion https://t.co/hioveiNWd5

"Se alega que un hombre fue sacado de un automóvil cerca de la intersección de las calles Gladstone y Cleveland alrededor de las 9.30 pm", registró el comunicado de la policía de Melbourne, según informes de medios. "Luego supuestamente fue colocado en otro automóvil y agredido y robado antes de ser liberado en Braybrook".

Se informó que la víctima necesitó tratamiento en el hospital por las lesiones sufridas en el "horrendo secuestro y tortura".

Según informes de Algemeiner, Allam es miembro de la comunidad libanesa de Australia y publicó en línea que trabaja como CEO de una organización benéfica islámica llamada la Fundación Al Jannah. Sin embargo, investigaciones posteriores sugieren que la fundación cesó sus operaciones en 2023.

El Centro Comunitario Judío Beth Weizmann de Melbourne, Australia, fue objeto de actos vandálicos con pintadas que incluían la palabra ''Genocidio''. (credit: Zionism Victoria) Cuentas de redes sociales a nombre de Allam muestran publicaciones frecuentes anti-Israel.

El 8 de octubre, un día después de que Hamas invadiera Israel y asesinara a más de 1200 personas, se informó que Allam publicó que se había "despertado con algunas noticias geniales de nuestra amada Palestina".

En una publicación de Instagram, hecha poco antes de su arresto y el cierre de sus redes sociales, capturas de pantalla e informes de medios muestran que una cuenta a su nombre publicó "[H]ay palabras que encienden las llamas más ardientes en los pozos más profundos de mi corazón y solo se extinguirán cuando Alá quite la 'haqq' (verdad) de cada opresor que pise esta tierra".

La Asociación Judía Australiana, al compartir un artículo sobre el caso de Allam, afirmó: "SECUESTRO Y TORTURA, MOTIVO ANTISEMITA[."

"Lo que está ocurriendo en Australia es horroroso.

"Un conocido activista anti-Israel ha sido arrestado bajo acusaciones de organizar el secuestro y tortura de un hombre ¡PORQUE TRABAJABA PARA UN JUDÍO!

"AJA tiene más información pero, por alguna razón, hay una orden de supresión judicial.

"Les diremos que el acusado ha hecho campaña junto a la Senadora Mehreen Faruqi del partido antisemita Greens".

"También estamos extremadamente preocupados porque el gobierno laborista australiano está actualmente importando a muchas personas que pueden tener actitudes similares y ser capaces de realizar acciones similares".

KIDNAP AND TORTURE, ANTISEMITIC MOTIVEWhat is happening to Australia is horrific.Well known anti-Israel activist has been arrested on allegations of arranging kidnap and torture of a man BECAUSE HE WORKED FOR A JEW!AJA has more information but for some reason there is a… pic.twitter.com/6NgwhHpJNL