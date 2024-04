"Israelíes violan a las palestinas", profesora de Universidad de Illinois

Maya Mikdashi, profesora de Estudios de Mujeres, Género y Sexualidad en la Universidad de Rutgers, declaró durante una conferencia celebrada el mes pasado que argumentar que Hamas persigue a palestinos LGBTQ+ en Gaza es una táctica "homofóbica", informó Mako el jueves.

La conferencia, titulada "Palestina es una lucha feminista queer contra el imperialismo", tuvo lugar en la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, y la profesora Mikdashi estuvo acompañada por la profesora Nadin Naber, profesora de Estudios de Género y Mujeres y Estudios Globales Asiáticos en la Universidad de Illinois, quien también hizo varias declaraciones controversiales.

"He estado en manifestaciones donde la gente me decía, 'No sabes qué te habría hecho Hamas si estuvieras en Palestina'", relató Mikdashi a los estudiantes que asistían a la conferencia, instándolos a comenzar a referirse a esta declaración como "homofóbica".

"Necesitamos empezar a llamarlo homofóbico. Es imposible legitimar la violencia contra personas queer - es un acto de violencia". La profesora Naber respaldó sus declaraciones y acusó a Israel de "pinkwashing" y afirmó que los israelíes han estado violando a mujeres palestinas desde el establecimiento del estado judío.

"Necesitaremos que nuestra organización se enfoque en personas queer y trans no solo porque son particularmente vulnerables a la violencia colonial y al racismo, sino porque encarnan una sabiduría matizada sobre el sionismo al vivir con todas sus complejidades," dijo Naber, como se puede escuchar en un video de la conferencia que se difundió en la plataforma de redes sociales X.

