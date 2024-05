Alcalde de Nueva York anuncia plan de estudios para escuelas públicas sobre crímenes de odio

Las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York implementarán un plan de estudios diseñado para enseñar a los estudiantes sobre crímenes de odio e incidentes de prejuicio y su impacto en individuos y comunidades, anunció el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, en un comunicado el martes.

La Oficina de Prevención de Crímenes de Odio de la Ciudad de Nueva York (OPHC) y el Departamento de Educación se asociaron con Facing History and Ourselves, una organización que "utiliza las lecciones de la historia para desafiar a los maestros y a sus estudiantes a enfrentar la intolerancia y el odio".

El plan de estudios titulado 'Enseñanza sobre crímenes de odio y sus impactos' incluye cinco lecciones sobre diversidad, pensamiento crítico y compromiso cívico, según el comunicado. Los estudiantes aprenderán a identificar los motivos y comportamientos que causan crímenes de odio, examinar los impactos de las tendencias actuales de crímenes de odio en las comunidades y diseñar iniciativas que promuevan la inclusión y la acción colectiva.

'En un punto de quiebre'

"Nuestros niños están en un punto de quiebre, e invertir en programas que fomenten una mayor comprensión de la diversidad y la importancia de la inclusión es una forma importante de frenar uno de los muchos ríos que alimenta el mar del odio", dijo Adams en el comunicado.

Las lecciones están disponibles para los estudiantes de grados 6-12. No está claro si el plan de estudios se implementará durante el resto de este año escolar. La oficina del alcalde dijo que Facing History and Ourselves ha proporcionado capacitación para educadores de la ciudad de Nueva York y ofrecerá más oportunidades de capacitación durante el próximo año. Manifestantes proisraelíes protestan contra Ben and Jerry's por su boicot a Cisjordania, y contra el antisemitismo, en Manhattan, Nueva York, el 12 de agosto de 2021. (credit: Luke Tress/Flash90)

"El odio no tiene cabida en nuestras escuelas, y estamos orgullosos de asociarnos con el OPHC en la lucha contra la intolerancia", dijo el Canciller del Departamento de Educación, David Banks. "Estamos educando a nuestra juventud sobre los peligros del odio tanto para enfrentar este momento desafiante en nuestro mundo como para construir un futuro más brillante para todos nosotros".

El lanzamiento del plan de estudios de Adams se produce cuando los incidentes de antisemitismo en las escuelas de la ciudad de Nueva York desde el 7 de octubre han sido noticia nacional, con maestros y estudiantes judíos siendo blanco de amenazas.

En noviembre, cientos de estudiantes de una escuela secundaria de Queens "se descontrolaron por los pasillos" después de descubrir que un profesor había participado en una manifestación a favor de Israel.

En marzo, se acusó a estudiantes de una escuela secundaria de Brooklyn de expresar admiración por Hitler y hacer saludos nazis.