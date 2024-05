La concursante de Eurovisión Bambie Thug ‘lloró’ por el pase de Israel al gran final

Bambie Thug, la competidora de Eurovisión de Irlanda para 2024, anunció durante una entrevista que lloró al enterarse de que Eden Golan de Israel había pasado a la gran final, según múltiples informes de medios el viernes.

"Lloré con mi equipo", dijo Bambie después de que un entrevistador le preguntara cómo se sentía sobre el éxito de Golan.

"Es una completa sombra sobre todo, va en contra de todo lo que Eurovisión debería ser", añadió la polémica cantante. "Es una gran comunidad juntos y a su concursante ni siquiera se le permitió conocernos.

“I cried with my team.” Ireland Eurovision finalist Bambie Thug is asked how they felt when Israel qualified for the #EUROVISION final. pic.twitter.com/wE1F8xeU7E