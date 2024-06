'Viva el 7 de octubre' coreado desafiando a la policía de Vancouver, suenan llamados a la intifada

Una protesta en Vancouver el lunes elogió la Masacre del 7 de octubre como el comienzo de una intifada global, en apoyo a un activista anti-Israel que había sido arrestado y enfrentaba posibles cargos después de glorificar el pogromo y abogar por una organización terrorista en una protesta en abril.

El líder del Movimiento de la Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina Masir Badil y el presunto operativo del Frente Popular para la Liberación de Palestina Khaled Barakat lideraron a la multitud canadiense en cánticos de "¡viva el 7 de octubre!"

“Long live October 7”Khaled Barakat, an alleged PFLP member, on May echoes the words of his wife Charlotte Kates in Vancouver. Kates, international coordinator for the alleged PFLP front group Samidoun, was arrested after a similar speech. pic.twitter.com/bXDrt7hdaB