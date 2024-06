Daño al consulado de EE. UU. en Sydney

El primer ministro australiano Anthony Albanese condenó el lunes el vandalismo del consulado de Estados Unidos en Sídney después de que el edificio fuera vandalizado en lo que los medios locales dijeron que parecía ser una protesta pro-palestina.

El edificio en los suburbios del norte de la ciudad más grande de Australia fue atacado y rociado con pintura por una persona que llevaba un pequeño martillo a eso de las 3 de la madrugada hora local del lunes, dijo la policía de Nueva Gales del Sur.

"Simplemente diría que la gente debería tener un debate político y discurso respetuosos", dijo Albanese en una conferencia de prensa televisada desde Canberra cuando le preguntaron sobre el incidente.

JUST IN: Police are investigating after the US Consulate in North Sydney was vandalised early this morning.CCTV shows a person wearing a dark-coloured hoodie with their face obscured damaging nine windows with a small sledgehammer and painting graffiti on the door. #9News pic.twitter.com/pGtfSNPtCz