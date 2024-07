El 60% de los votantes quiere que Biden sea sustituido tras el debate, según un sondeo

Alrededor del 60% de los votantes estadounidenses cree que el presidente de EE UU Joe Biden debería ser sustituido como candidato presidencial demócrata tras su debate contra el candidato republicano Donald Trump la semana pasada, según una encuesta de Morning Consult Pro publicada el viernes.

Una encuesta separada de CBS afirmó que el 72% de los votantes registrados cree que Biden no debería presentarse a la presidencia, con razones que citan la campaña, la eficacia en el cargo y su edad.

Los demócratas esperaban que el debate sirviera para calmar la creciente preocupación pública por la edad y las capacidades mentales de Biden. Sin embargo, muchos criticaron la actuación del presidente, señalando varios momentos en los que tuvo problemas para hablar con claridad, informaron los medios estadounidenses.

El sondeo Morning Consult Pro reveló que, entre los espectadores del debate, el 78% dice que Biden es demasiado mayor, frente al 64% de los votantes que decían lo mismo en los días previos al debate. Además, el 57% de los votantes que vieron el debate dijeron que Trump superó a Biden el jueves, incluido el 19% de los demócratas, el 60% de los independientes y el 93% de los republicanos.

Un estratega del partido, que ha trabajado anteriormente en campañas presidenciales, dijo a la NBC que cree que “los demócratas acaban de cometer un suicidio colectivo.”

Aún así, la encuesta mostró que el apoyo a Biden se mantuvo mayoritariamente estable tras el debate. Cuando el sondeo pidió a los encuestados que eligieran entre Biden y el ex presidente Trump, el 45% se decantó por el presidente y el 44% por Trump. El candidato presidencial del Partido Demócrata, el presidente de EE.UU. Joe Biden, y el candidato presidencial republicano, el ex presidente de EE.UU. Donald Trump, hablan durante un debate presidencial en Atlanta, Georgia, EE.UU., el 27 de junio de 2024 en una foto combinada. (crédito: REUTERS/BRIAN SNYDER/FILE PHOTO)

Biden abordó su actuación en el debate en un acto de campaña el viernes en Raleigh, Carolina del Norte, donde pronunció un apasionado discurso en el que defendió su capacidad para, potencialmente, servir otro mandato como presidente.

"No camino tan fácil como solía, no hablo tan suave como solía, no debato tan bien como solía, pero sé lo que sé. Sé decir la verdad", dijo Biden en su discurso. "Amigos, les di mi palabra como Biden, no me volvería a presentar si no creyera con todo mi corazón y mi alma, que puedo hacer este trabajo".

La primera dama Jill Biden también habló en el acto, “No hay nadie a quien prefiriera tener sentado en el Despacho Oval ahora mismo que a mi marido", dijo.

Históricamente, ningún partido en EE.UU. ha reemplazado nunca por la fuerza a su candidato presidencial, pero uno de los asesores de Biden dijo a CNN el viernes que es muy poco probable que Biden renuncie. Según su asesor, Biden aún tiene intención de participar en el segundo debate presidencial de noviembre.

La vicepresidenta Kamala Harris sale en defensa de Biden

"Hay demasiado en juego. Donald Trump es una amenaza genuina para esta nación", dijo Biden en su discurso del viernes.

Tras el debate, la vicepresidenta Kamala Harris defendió incondicionalmente al presidente durante una entrevista con CNN el viernes.

“La gente puede debatir sobre puntos de estilo, pero en última instancia, esta elección y quién es el presidente de Estados Unidos tiene que ser sobre la sustancia y el contraste es claro", dijo Harris durante la entrevista.

Continuó, diciendo que el debate no debe disminuir sus "tres años y medio de desempeño".

Según Politico, los demócratas podrían optar por un proceso de nominación abierta en la Convención Nacional Demócrata en agosto. Esto requeriría que algunos delegados de los estados que Biden ganó votaran por un candidato diferente en lugar de seguir los resultados de sus primarias locales.

El personal del Jerusalem Post contribuyó a este informe.