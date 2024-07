Líderes judíos franceses ante la votación: "Ni Concentración Nacional ni La France Insoumise

Los líderes judíos franceses emitieron una declaración conjunta advirtiendo contra el voto a la coalición de extrema derecha Agrupación Nacional (RN) y a la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular en la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias del domingo, después de que ambos bloques obtuvieran más apoyo que la coalición centrista Ensemble del presidente Emmanuel Macron en la primera vuelta del domingo pasado.

El rabino jefe de Francia, Haim Korsia, el presidente del Consistorio Central, Elie Korchia, el presidente del Consejo Representativo de Instituciones Judías de Francia (CRIF), Yonathan Arfi, y el presidente del Fondo Social Judío Unido (FSJU), Ariel Goldmann, dijeron en una declaración el viernes que los votantes deberían permanecer fieles a los valores republicanos y humanistas judaicos franceses que excluyeron RN y Nuevo Frente Popular.

“Fieles a la historia de nuestras instituciones y al espíritu del judaísmo, no aceptamos asociarnos con quienes tienden a excluir o estigmatizar a nuestro prójimo, ni con quienes inflaman nuestra sociedad difundiendo el odio y el antisemitismo bajo la cobertura del antisionismo,” dijeron las organizaciones judías. “No, el populismo o el nacionalismo nunca han sido un baluarte contra el antisemitismo en la historia, ni han traído paz y serenidad. No, el antisemitismo no es ni ‘residual’ ni ‘contextual’ como algunos se han atrevido a afirmar.”

Personas se reúnen para protestar contra el partido de extrema derecha francés Rassemblement National (Agrupación Nacional - RN), en la Place de la Republique tras los resultados parciales de la primera vuelta de las elecciones legislativas anticipadas de 2024, en París, Francia, 30 de junio de 2024. (crédito: REUTERS/FABRIZIO BENSCH)

La política extremista se apodera de las elecciones francesas

Varios líderes y organizaciones judías mostraron especial ira por La France Insoumise (LFI), y arremetieron contra Nuevo Frente Popular por acogerles en su coalición.

B'Nai B'rith Frane se declaró el martes conmocionada por los resultados de la primera vuelta de las elecciones, afirmando: “Más del 60% de los franceses dieron su voto a los extremos.”

La extrema izquierda abrazó el odio antijudío en particular desde el atentado del 7 de octubre, y la extrema derecha tenía un historial de antisemitismo y contaba con alianzas y candidatos con un historial preocupante. B’nai B’rith pidió a los votantes que no dieran la mayoría a RN ni potenciaran los excesos de LFI, ya que los extremos “llevarían a Francia hacia su perdición” La Unión de Estudiantes Judíos de Francia (UEJF) dijo el martes que sus activistas estaban de gira por Francia para promover los valores republicanos, que incluían la precaución contra el voto a los más alejados del espectro político. En una serie de vídeos del CRIF, el presidente de la Organización de Ayuda a la Infancia (OSE), Arie Flack, el director del Sitio Conmemorativo del Campo de Milles, Alain Chouraqui, y el presidente del Comité Francés para Yad Vashem, Patrick Klugman, animaron a los ciudadanos a hacer “la opción republicana,” y advirtieron de los peligros de RN y LFI. El Colectivo Nous Vivrons celebró el jueves en París una protesta contra RN y LFI, denunciando a la primera por lo que calificaron de instrumentalización de los judíos para ocultar su extremismo, y a la segunda por su discurso antijudío. “No combatimos el racismo con antisemitas, no combatimos el antisemitismo con racistas” dijo el grupo en X el viernes.

La UEJF dijo en las redes sociales que estaba “en contra de RN, sin compromiso con LFI. El grupo estudiantil denunció el antisemitismo, el racismo y la xenofobia, enumerando circunscripciones con candidatos de la Agrupación Nacional que, según ellos, han incurrido en tales sentimientos. La UEJF publicó el jueves que la Agrupación Nacional y sus partidarios no habían cambiado. Una de las cuestiones que plantearon fue el sacrificio ritual de animales. El CRIF ha expresado su preocupación por la posibilidad de que la Agrupación Nacional intente prohibir el sacrificio ritual. Judíos franceses han expresado previamente esta preocupación a The Jerusalem Post, diciendo que el partido podría tratar de desincentivar la inmigración musulmana y la residencia, lo que también prohibiría el sacrificio kosher también. CRIF había publicado en Instagram antes de la primera ronda seis contra-argumentos para las coaliciones de derecha e izquierda. LFI había reciclado teorías antisemitas sobre los judíos que controlan los medios de comunicación, era antidemocrático y apoyaba dictaduras, no condenó a Hamás como organización terrorista y estaba en contra del republicanismo francés, afirmó CRIF. El grupo judío afirmó que RN continuaba el legado histórico e ideológico de su fundador, Jean Marie Le Pen, y se negaba a condenar el antisemitismo de su antiguo líder y del partido. El CRIF afirmó que los votantes de RN seguían albergando creencias antisemitas y utilizaban a los judíos para legitimarse, y que amenazaba los derechos de las mujeres. La declaración de los líderes judíos del viernes afirmaba que el aumento del antisemitismo y la violencia contra los judíos que surgieron tras el 7 de octubre debían abordarse independientemente del resultado de la votación. “La seguridad de los judíos y, en general, de todos los ciudadanos, así como la plena preservación de la libertad de culto que ofrece el laicismo, deben ser batallas esenciales de la república.””