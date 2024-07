Ex primer ministro escocés Humza Yousaf, investigado por una donación de un cuarto de millón a Gaza

Humza Yousaf, ex primer ministro de Escocia, está siendo investigado por el gobierno escocés por donaciones que hizo utilizando fondos gubernamentales mientras sus familiares palestinos buscaban escapar de una zona de guerra en Gaza, según informes de medios británicos del domingo.

Yousaf, pasando por alto a los funcionarios, hizo una donación de £250,000 a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Trabajo (UNRWA) - a pesar de que la agencia emplea a personas que participaron en los ataques de Hamas el 7 de octubre en el sur de Israel.

Las actividades de las FDI en Gaza también han identificado a varios terroristas de Hamas y estructuras integradas en instalaciones de la UNRWA, incluidas escuelas.

Según GB News, Yousaf insistió en que los fondos se donaran a UNRWA y no a UNICEF, a pesar de que los funcionarios recomendaban lo último. Además, el ex líder escocés excedió el límite de donación de £100,000 a £200,000 recomendado por los funcionarios.

Yousaf, desoyendo a los funcionarios, gastó £250,000 del Fondo de Desarrollo Internacional, según The Telegraph. Justificó la decisión ya que estaba a punto de reunirse con funcionarios del grupo.

El fondo, según The Telegraph, contiene £10 millones destinados a cuatro proyectos asociados en Malawi, Ruanda, Zambia y Pakistán.

La donación se hizo pública el 2 de noviembre y los familiares políticos de Yousaf obtuvieron paso seguro hacia Egipto a través del cruce de Rafah el 3 de noviembre.

Un portavoz del Gobierno Escocés citado por GB News dijo: "La revisión, que se centrará en la evolución de los mecanismos y procesos futuros de financiamiento humanitario del Gobierno Escocés, se anunciará en su debido momento".

Yousaf negó que la donación estuviera relacionada con la liberación de sus familiares políticos.

Un portavoz dijo en ese momento: "UNRWA no tuvo ningún papel en la situación relacionada con la familia extendida del Primer Ministro, y cualquier insinuación de un conflicto de interés en este asunto sería completamente falsa".

Hasta el sábado pasado, Yousaf abogaba por UNWRA - compartiendo en X una publicación de Save the Children UK abogando por que se restaure la financiación al grupo.

Stephen Kerr, miembro del Partido Conservador y Unionista Escocés, comentó sobre la investigación, "Es bueno ver que este tema está recibiendo atención. Los contribuyentes tienen derecho a saber cómo se gasta su dinero".

Good to see this issue getting attention. Taxpayers have the right to know how their money is spent.https://t.co/SSQseasJle