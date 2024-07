Starmer y Biden discuten sobre Israel-Gaza y Ucrania, informa el Gobierno británico

El nuevo primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente estadounidense, Joe Biden, hablaron de su ambición de lograr un alto el fuego inmediato en Gaza para sacar a los rehenes y hacer llegar la ayuda humanitaria, según informó el jueves el gobierno británico en un comunicado.

Ambos hablaron de avanzar hacia una solución de dos Estados para el conflicto palestino-israelí.

Los dos líderes también acordaron que deben hacer todo lo necesario para apoyar a Ucrania en su guerra con Rusia, añadió el comunicado.

Starmer se reunió con Biden en el Despacho Oval de la Casa Blanca el miércoles, donde los dos hombres también hablaron de los lazos entre Reino Unido y Estados Unidos y de la victoria de Inglaterra en las semifinales de la Eurocopa 2024.

Acogiendo con satisfacción el estrechamiento de lazos con Europa

Biden también dijo a Starmer que acogía con satisfacción su deseo de estrechar lazos con sus homólogos europeos. NATO Secretary General Jens Stoltenberg, US President Joe Biden, Britain's Prime Minister Keir Starmer, German Chancellor Olaf Scholz and France's President Emmanuel Macron stand together as they attend NATO's 75th anniversary summit in Washington, US, July 10, 2024. (credit: REUTERS/YVES HERMAN)

"El presidente acogió con satisfacción los recientes comentarios del primer ministro sobre el establecimiento de relaciones más estrechas con nuestros homólogos europeos, así como el compromiso del Reino Unido con AUKUS", dijo el gobierno británico en un comunicado, refiriéndose al pacto de seguridad entre Gran Bretaña, EE.UU. y Australia. "Reflejaron que en un momento en que nos enfrentamos a crecientes desafíos en todo el mundo, somos más fuertes cuando nos unimos y trabajamos juntos.

"Starmer se encontraba en Washington con motivo de la cumbre de la OTAN, donde también se reunió con líderes europeos, entre ellos el alemán Olaf Scholz.

Starmer ha dicho que quiere que Gran Bretaña restablezca las relaciones con la Unión Europea para mejorar la cooperación en áreas como la seguridad y el comercio, tratando de amortiguar el rencor que se derivó del referéndum británico de 2016 para abandonar el bloque.

Sin embargo, ha descartado cualquier movimiento para volver a unirse al mercado único o a la unión aduanera de la Unión Europea.