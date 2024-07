Protesta en el Capitolio: staff del Congreso abandona en rechazo a Netanyahu

Marchando detrás de una pancarta en la que se leía: "El personal dice que echemos al criminal de guerra de nuestro capitolio", docenas de empleados de las oficinas de la Cámara de Representantes y del Senado se unieron a los miles de manifestantes que recorrían el perímetro del Capitolio durante el discurso del Primer Ministro Benjamin ante ambas cámaras del Congreso.

"Queremos demostrar que el personal no siempre está de acuerdo con las decisiones de sus jefes", dijo a The Post un empleado de la oficina de un senador demócrata, "y manifestarse humilde y pacíficamente"."

La empleada dijo que en su oficina no se discutió la posibilidad de retirarse y que nadie les dijo que podían o no protestar.

Una empleada demócrata de la Cámara de Representantes dijo que, como son los que atienden los teléfonos todos los días, escuchan al pueblo estadounidense que está en contra de la guerra.

Dijo que al menos 50-60 miembros del personal se unieron al paro el miércoles. U.S. Capitol Police and NYPD officers clash with pro-Palestinian demonstrators, on the day Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses a joint meeting of Congress, on Capitol Hill, in Washington, U.S., July 24, 2024. (credit: REUTERS/UMIT BEKTAS)

El grupo se detuvo en la avenida Delaware, con el lado del Capitolio a la vista detrás de ellos.

"Nuestros jefes fueron elegidos para representar. Durante meses, la gente en los distritos de todo el país han exigido a sus representantes que trabajen para poner fin a esta guerra", dijo un empleado, que no se identificó ni la oficina para la que trabajaba.

Armas estadounidenses a Israel

Añadió que todos los días, la gente quiere respuestas a las preguntas básicas de por qué el Congreso está suministrando a Israel con bombas de fabricación estadounidense, mientras que al mismo tiempo están vertiendo dinero en la ayuda a los mismos civiles que esas armas se están utilizando para matar.

El miembro del personal dijo que la presencia de Netanyahu deshonra el Capitolio de Estados Unidos y deshonra los valores estadounidenses que representa .

"Seamos claros", dijo el miembro del personal. "Los criminales de guerra nunca serán bienvenidos en el Capitolio de Estados Unidos".