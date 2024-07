Migrantes palestinos con posibles lazos terroristas detenidos por agentes fronterizos de San Diego

Tres migrantes palestinos con posibles conexiones terroristas fueron detenidos por agentes fronterizos este mes después de cruzar ilegalmente la frontera entre San Diego y México, reflejando una incapacidad más amplia por parte del estado para prevenir la entrada de amenazas al país, según informó el New York Post en un reporte exclusivo del domingo.

Los agentes fronterizos encontraron fotos de un hombre enmascarado sosteniendo un AK-47 en el teléfono de uno de los migrantes. Las autoridades federales también detuvieron a un migrante turco con conexiones terroristas sospechosas.

Aunque no se informó a la publicación qué grupos terroristas estaban afiliados los migrantes, a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de San Diego se les instruyó en octubre buscar de cerca a individuos con lazos terroristas palestinos tras el ataque del 7 de octubre.

"La Unidad de Inteligencia de la Oficina de Campo de San Diego evalúa que individuos inspirados por, o reaccionando al actual conflicto Israel-Hamas pueden intentar viajar hacia o desde el área de hostilidades en el Medio Oriente a través de un tránsito indirecto por la frontera suroeste", se aconsejó a los agentes, según el Post.

"Luchadores extranjeros motivados por ideología o soldados mercenarios de fortuna pueden intentar oscurecer los viajes hacia o desde los Estados Unidos hacia o desde países del Medio Oriente a través de México". La alerta mencionaba a Hamas, la Yihad Islámica Palestina y Hezbollah.

Un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. trabaja en el cruce fronterizo entre México y Estados Unidos en la frontera de San Ysidro en San Diego, California, EE.UU., 29 de mayo de 2024. (credit: REUTERS/MIKE BLAKE)

ABC informó sobre la alerta en ese momento, indicando que los agentes recibieron un documento de inteligencia que mostraba varias insignias usadas por Hamas, Hezbollah y la Yihad Islámica Palestina.

Muchos otros migrantes se han entregado a las autoridades fronterizas, según fuentes citadas por el Post. Se está llevando a cabo una investigación sobre los migrantes, y el grupo de palestinos ha sido transferido a la Fuerza de Tareas Conjunta contra el Terrorismo del FBI junto con la Oficina de Control de Inmigración para más controles.

Esto se da en medio del creciente número de amenazas de seguridad que están entrando a través de la frontera sur de los Estados Unidos, particularmente a través de San Diego.

En abril, la jefa de la Patrulla Fronteriza de San Diego, Patricia McGurk-Daniel, publicó estadísticas de arrestos de migrantes en X, que mostraron que San Diego es la región principal en llegadas de migrantes a través de la frontera sur de los Estados Unidos desde octubre de 1999.

El Post habló con agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes dijeron sentirse insuficientemente equipados para investigar a los migrantes que ingresan y también hablaron de la dificultad de reconocer amenazas de terrorismo sin tener acceso a las bases de datos criminales de otros países. Según el Post, los agentes solo tienen acceso a las listas de vigilancia de terrorismo de EE. UU.

En un artículo separado del Post, se reveló que las instalaciones de la Patrulla Fronteriza en la región de San Diego estaban al 150% de su capacidad.

Combatientes de Hamás 24 de septiembre de 2023 (credit: REUTERS)

"Al saber quiénes son estos tipos, no tenemos, como, acceso a nada internacional. De verdad que no, y es bastante lamentable", dijo un agente fronterizo.

"Quería entrar en la Patrulla Fronteriza y proteger contra terroristas. Y es como, bueno, probablemente dejé entrar terroristas al país".

El grupo de migrantes palestinos llegó justo después de que la administración Biden restringiera la capacidad de los migrantes para solicitar asilo. Sin embargo, el Post afirmó que esto tenía lagunas.

Según el Post, el área administrativa de San Diego tiene un vacío legal. Los migrantes que llegan allí desde una lista de más de 100 países que no aceptan deportados están exentos de restricciones y pueden solicitar asilo.

SCOOP: Border Patrol facilities in the San Diego region were at 150% capacity w/ over 1,500 migrants in custody as of Tuesday AM even w/ Biden's 'crackdown.'The sector is a huge loophole to Biden's order, exempting more than 100 countries from removal.https://t.co/4JiS5TfBVk