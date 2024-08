Fuego avistado en el Mar Rojo frente al puerto yemení de Salif, dice Ambrey

Un petrolero con bandera griega que transportaba 150,000 toneladas de crudo y fue evacuado por su tripulación después de ser atacado en el Mar Rojo ahora representa un peligro ambiental, dijo la misión naval de la UE en el Mar Rojo "Aspides" el jueves.

Sounion fue atacado el miércoles por múltiples proyectiles frente a la ciudad portuaria yemení de Hodeidah, donde los Houthis alineados con Irán han estado atacando barcos en solidaridad con los palestinos en la guerra entre Israel y Hamas en Gaza.

"Transportando 150,000 toneladas de crudo, el MV SOUNION ahora representa un peligro de navegación y ambiental", dijo Aspides en una publicación en la plataforma de redes sociales X.

Los Houthis, que controlan las regiones más pobladas de Yemen, aún no han reclamado oficialmente la responsabilidad del ataque.

Sounion fue el tercer buque operado por Delta Tankers con sede en Atenas que fue atacado en el Mar Rojo este mes. El ataque provocó un incendio a bordo, que fue extinguido por la tripulación, dijo Delta Tankers en un comunicado.

La agencia de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO) informó el miércoles que el ataque provocó la pérdida de potencia del motor. Una fuente de seguridad marítima dijo a Reuters el jueves que el barco ahora estaba anclado entre Yemen y Eritrea.

Delta Tankers dijo que está trabajando en un plan para trasladar a Sounion a un destino más seguro para realizar más revisiones y reparaciones.

La misión naval de la UE en el Mar Rojo dijo que respondió a una solicitud del capitán del Sounion y envió un barco para rescatar a la tripulación a Djibouti, según Aspides.

"Mientras se acercaba a la zona, el barco ASPIDES de EUNAVFOR destruyó un Vehículo Superficial No Tripulado (USV) que representaba una amenaza inminente para el barco y la tripulación", añadió Aspides.

El ministerio de envíos griego dijo que el barco navegaba desde Iraq a Agioi Theodoroi en Grecia con una tripulación de dos rusos y 23 filipinos.

Ataques de los hutíes en el Mar Rojo

En docenas de ataques en el Mar Rojo desde noviembre, los hutíes han hundido dos barcos, capturado otro, matado al menos a tres marineros y han alterado el comercio global al obligar a los dueños de barcos a evitar el popular atajo comercial del Canal de Suez.

El líder de los hutíes Abdul Malik al-Houthi dijo el jueves "a partir de las operaciones de esta semana dirigidas a barcos que violan el bloqueo en barcos que se dirigen a Israel, un barco quedó a la deriva debido a las olas después de que fallara debido a los ataques", sin especificar el nombre del barco.

En otro incidente el jueves, un barco reportó una explosión cerca de él que causó daños menores después de un encuentro con un barco no tripulado a 57 millas náuticas al sur del puerto de Adén en Yemen, informó el UKMTO. El barco y su tripulación estaban a salvo y se dirigían a su próximo puerto de destino.

El Ministro de Transporte Marítimo de Grecia Christos Stylianidis condenó el miércoles el ataque al Sounion, diciendo que fue "una flagrante violación del derecho internacional y una seria amenaza para la seguridad del transporte marítimo internacional".

Los ataques hutíes han provocado ataques de represalia por parte de Estados Unidos y el Reino Unido.

La embajadora británica en Yemen, Abda Sharif, calificó los ataques hutíes de "ilegales e imprudentes".

"Otro ataque hutí amenaza la costa de Yemen, la industria pesquera y una catástrofe ambiental. Afortunadamente, la tripulación ha sido rescatada, pero MV Sounion, que transporta 150,000 toneladas de petróleo, está ahora varado", añadió en una publicación en X.