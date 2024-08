Más de 60 muertos en atentados terroristas en Balochistán, Pakistán

Ataques terroristas separatistas en estaciones de policía, líneas ferroviarias y autopistas en la conflictiva provincia de Balochistán en Pakistán, junto con operaciones de represalia por parte de las fuerzas de seguridad, mataron a más de 60 personas, dijeron funcionarios el lunes.

El asalto más extendido por insurgentes étnicos en años forma parte de un esfuerzo de décadas para lograr la secesión de la rica en recursos provincia del suroeste, hogar de importantes proyectos liderados por China como un puerto estratégico y una mina de oro y cobre.

"Estos ataques son un plan bien pensado para crear anarquía en Pakistán", dijo el ministro del Interior Mohsin Naqvi en un comunicado, agregando que las fuerzas de seguridad habían matado a 12 terroristas en operaciones después de los ataques del domingo y lunes.

El ejército de Pakistán dijo que 14 soldados y policías, y 21 terroristas, murieron en combates después del mayor de los ataques, que apuntó a vehículos desde autobuses hasta camiones de carga en una importante autopista.

El mayor de los ataques apuntó a vehículos desde autobuses hasta camiones de carga en una autopista importante, matando al menos a 23 personas, informaron funcionarios, con 35 vehículos incendiados.

El tráfico ferroviario con Quetta fue suspendido tras explosiones en un puente ferroviario que conecta la capital provincial con el resto de Pakistán, así como en un enlace ferroviario con Irán, dijo el funcionario de ferrocarriles Muhammad Kashif.

Un grupo de personas transporta el cuerpo de una víctima, que murió tras el ataque de militantes separatistas a las vías férreas en la conflictiva provincia paquistaní de Baluchistán, en un hospital de Quetta, Pakistán, 26 de agosto de 2024. (credit: REUTERS/NASEER AHMED)

La policía dijo que habían encontrado seis cuerpos aún no identificados cerca del lugar del ataque al puente ferroviario.

Funcionarios dijeron que los terroristas también atacaron estaciones de policía y de seguridad en Balochistán, la provincia más grande de Pakistán, matando al menos a 10 personas en un ataque.

El grupo militante Baloch Liberation Army (BLA) se atribuyó la responsabilidad en un comunicado a periodistas que afirmaba muchos más ataques, incluido uno en una base paramilitar importante, aunque las autoridades paquistaníes aún no han confirmado esto.

El BLA es el más grande de varios grupos insurgentes étnicos que han luchado contra el gobierno central durante décadas, diciendo que explota injustamente los recursos de gas y minerales de Balochistán. Busca la expulsión de China y la independencia de la provincia.

El primer ministro Shehbaz Sharif prometió que las fuerzas de seguridad tomarían represalias y llevarían ante la justicia a los responsables.

El general Li Qiaoming, comandante de las Fuerzas Terrestres del Ejército de Liberación Popular de China y el jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, se reunieron el lunes, aunque un comunicado militar paquistaní no mencionó los ataques.

"La reunión brindó la oportunidad para discutir en profundidad asuntos de interés mutuo, seguridad regional, entrenamiento militar y medidas para fortalecer aún más la cooperación bilateral en defensa", dijo.

PASAJEROS ASESINADOS

El domingo por la noche, hombres armados bloquearon una carretera en Baluchistán, bajaron a los pasajeros de los vehículos y los mataron después de revisar sus documentos de identidad, informó a Reuters el superintendente principal de policía Ayub Achakzai.

Se incendiaron hasta 35 vehículos, incluidos camiones, en la autopista en el área de Musakhail.

"Los hombres armados no solo mataron a los pasajeros, sino también a los conductores de camiones que transportaban carbón", dijo Hameed Zahir, comisionado adjunto de la zona.

Los terroristas han atacado a trabajadores de la provincia oriental de Punjab a quienes ven como explotadores de sus recursos.

En el pasado, también han atacado intereses chinos y ciudadanos en la provincia, donde China opera el estratégico puerto marítimo profundo del sur de Gawadar, así como una mina de oro y cobre en su oeste.

El BLA dijo que sus combatientes apuntaron a personal militar que viajaba de civil, quienes fueron disparados tras ser identificados.

El ministerio del Interior de Pakistán dijo que los muertos eran ciudadanos inocentes.

Seis miembros de seguridad, tres civiles y un anciano tribal conformaron los diez muertos en enfrentamientos con terroristas armados que asaltaron una estación de los Levies de Baluchistán en el distrito central de Kalat, dijo el oficial de policía Dostain Khan Dashti.

Funcionarios dijeron que también se habían atacado estaciones de policía en dos pueblos costeros del sur, pero el balance todavía no se había confirmado.

Baluchistán, que limita tanto con Irán como con Afganistán, es la provincia más grande de Pakistán en tamaño, pero la menos poblada y sigue estando en gran parte subdesarrollada, con altos niveles de pobreza.