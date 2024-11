Rusia ve inminente la victoria en la guerra tras el triunfo electoral de Trump

Rusia está confiada en su inminente victoria contra Ucrania tras la victoria del presidente electo Donald Trump en las elecciones de EE. UU., informó el Washington Post el jueves.

Después de las elecciones en EE. UU., Putin felicitó oficialmente a Trump por su victoria mientras hablaba en el foro de Valadai en Sochi, diciendo que el monopolio del poder global del Occidente posterior a la Guerra Fría estaba "desapareciendo irrevocablemente".

Luego elogió a Trump por comportarse "valientemente" durante el intento de asesinato este verano, citó el Washington Post.

"Su palabras sobre su deseo de restaurar las relaciones con la Federación Rusa y ayudar a resolver la crisis ucraniana, en mi opinión, merecen atención".

Durante su campaña, Trump había dicho que terminaría la guerra entre Ucrania y Rusia "en un día".

"Conozco muy bien a Zelensky, y conozco a Putin aún mejor. Tuve una buena relación, muy buena con ambos. Le diría a Zelensky no más. Tienes que llegar a un acuerdo. Le diría a Putin, si no llegas a un acuerdo, le vamos a dar mucho. Vamos a darle a Ucrania más de lo que nunca recibieron si es necesario. Haré el acuerdo en un día. Un día", dijo Trump a Fox News en julio.

Mientras Putin expresaba optimismo sobre la guerra y el potencial de Trump para ayudar en los esfuerzos de paz, otros funcionarios rusos han sido más directos, informó el Washington Post.

"Hemos ganado", dijo Alexander Dugin, ideólogo ultranacionalista ruso en X/Twitter. "El mundo nunca será igual. Los globalistas han perdido su última batalla."

Konstantin Malofeyev, un oligarca monárquico ortodoxo, escribió en Telegram que un acuerdo con Trump podría implicar "tanto la división de Europa como la división del mundo. Después de nuestra victoria en el campo de batalla."

Precaución de Trump

Sin embargo, algunos en Rusia siguen siendo cautelosos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia declaró que Moscú no alberga ilusiones sobre Trump.

"Rusia trabajará con la nueva administración cuando 'se establezca' en la Casa Blanca, defendiendo ferozmente los intereses nacionales rusos y centrándose en lograr todos los objetivos establecidos de la operación militar especial (en Ucrania)", dijo el ministerio, según informó Reuters.

"Nuestras condiciones no han cambiado y son bien conocidas en Washington."

Kirill Dmitriev, el influyente jefe del fondo soberano de riqueza de Rusia, dijo que una victoria de Trump podría ser una oportunidad para reparar relaciones.

"Esto abre nuevas oportunidades para restablecer las relaciones entre Rusia y Estados Unidos", agregó.

Ucrania apela a Trump

Mientras tanto, Ucrania apeló directamente a Trump el miércoles a través de X, con el objetivo de retener su apoyo a Kiev. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fue uno de los primeros en felicitar a Trump, a pesar de las críticas de Trump al extenso apoyo militar y financiero de Estados Unidos a Kiev. Trump ha prometido poner fin rápidamente a la guerra pero sin dar detalles.

En un mensaje publicado poco después de que se anunciara la victoria de Trump, Zelensky dijo que esperaba una "era de una fuerte Estados Unidos de América bajo el liderazgo decidido del presidente Trump".