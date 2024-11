Vándalos pro-palestinos invaden casa de presidenta de la Universidad de Washington

Vándalos pro-palestinos invadieron la casa de la presidenta de la Universidad de Washington, Ana Mari Cauce, el jueves, dañando su automóvil y dejando símbolos pro-Hamas, confirmó la universidad en un comunicado.

El portavoz de la universidad, Víctor Balta, dijo en un correo electrónico el jueves por la noche que “varios perpetradores enmascarados” invadieron la casa de Cauce, donde cortaron las llantas de su automóvil y pintaron “símbolos pro-Hamas” en varias superficies. Videos que circulan en línea muestran triángulos invertidos pintados en las paredes de la casa.

Los implicados prometieron: “no conocerás la paz hasta que cumplas con las demandas de nuestro movimiento”.

“Palestina libre” y “sangre en tus manos” también fueron pintados con aerosol en la propiedad de Cauce.

“Hacer amenazas contra un funcionario público en un intento de intimidación es un delito”, dijo Balta en el comunicado. Confirmó que la policía estaba investigando el incidente y que “no influirá en la política de la universidad”. Vándalos pro-palestinos invadieron el jueves la casa de la rectora de la Universidad de Washington, Ana Mari Cauce, dañando su coche y dejando símbolos pro-Hamas (credit: SCREENSHOT/X)

Un grupo de ex alumnos judíos, verificado por el Seattle Times, condenó el ataque, escribiendo en X: "Condenamos inequívocamente este comportamiento despreciable y esperamos que @SeattlePD y el próximo fiscal general @NickBrownNow encuentren y procesen a estos infractores. @UW"

BREAKING: Pres Cauce's home was vandalized last night with vile graffiti and posted on Insta with threatening language: "You will not know peace until you meet the demands of our movement"We unequivocally condemn this despicable behavior, and look to @SeattlePD and incoming AG… pic.twitter.com/vewG2mOIW7