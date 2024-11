Ucrania ataca a Rusia con misiles británicos Storm Shadow por primera vez

Ucrania atacó objetivos dentro de Rusia con misiles Storm Shadow suministrados por los británicos por primera vez, según un informe de Bloomberg el miércoles.

Los misiles Storm Shadow son las últimas nuevas armas occidentales que Ucrania ha sido autorizada a utilizar contra objetivos rusos. Fueron lanzados justo un día después de que el país disparara misiles ATACMS de EE. UU. contra Rusia por primera vez, según Reuters.

Moscú ha dicho que el uso de armas occidentales para atacar territorio ruso lejos de la frontera sería una escalada importante en el conflicto, especialmente después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, actualizara la doctrina nuclear del país el martes.

"La nueva doctrina nuclear de Rusia significa que los misiles de la OTAN disparados contra nuestro país podrían ser considerados un ataque del bloque contra Rusia", dijo el expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia en un comunicado en su canal de Telegram. "Rusia podría retaliar con armas de destrucción masiva contra Kiev y las instalaciones clave de la OTAN, dondequiera que se encuentren. Eso significa la Tercera Guerra Mundial."

La doctrina ahora establece que la agresión contra Rusia por parte de un estado no nuclear que se lleve a cabo con la participación o apoyo de un estado nuclear será considerada un ataque conjunto, según Reuters. Putin ha dicho anteriormente que los países occidentales estarían luchando directamente contra Rusia si permitieran que Ucrania disparara profundamente dentro de Rusia con armas suministradas por Occidente.

Una vista muestra la embajada de EE.UU., en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kyiv, Ucrania 20 de noviembre 2024 (credit: Sergiy Karazy/ Reuters)

Kiev dice que necesita la capacidad de defenderse golpeando las bases traseras rusas utilizadas para apoyar la invasión de Moscú, que entró en su milésimo día a principios de esta semana.

Embajada de EE.UU. cerrada

El uso de los misiles se produce después de que la Embajada de Estados Unidos en Kyiv cerrara el miércoles "por precaución" después de recibir "información específica de un posible ataque aéreo significativo el 20 de noviembre". La embajada recomendó que todos los ciudadanos estadounidenses estuvieran preparados para refugiarse en el lugar en caso de una sirena de alerta aérea, que sonó temprano en la tarde del miércoles.

El Departamento de Estado espera que su embajada en Kyiv regrese a operaciones normales el jueves después de una amenaza de seguridad, dijo más tarde el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, a los periodistas el miércoles.

Las embajadas italiana y griega también cerraron, mientras que la Embajada francesa permaneció abierta con precaución. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

La agencia de espionaje militar de Ucrania acusó a Rusia de intentar sembrar pánico al circular mensajes sobre una amenaza de ataques masivos con drones y misiles en todo el país, según informes de The Kyiv Independent.

"El enemigo, incapaz de someter a los ucranianos por la fuerza, recurre a medidas de intimidación y presión psicológica en la sociedad. Les pedimos que estén vigilantes y firmes", dijo.

Andrey Kartapolov, miembro de la Duma Estatal y ex oficial militar ruso, dijo que el cierre de las embajadas estaba "simplemente avivando la situación".

"El golpe será, como siempre, inesperado y efectivo", dijo el ex viceministro de Defensa Kartapolov a los periodistas rusos. "Ellos mismos están escalando la situación. Seguramente han visto informes de que la embajada estadounidense ha suspendido operaciones, al igual que la embajada italiana. Esto simplemente está creando tensión. En términos de información, es acusarnos de escalada. No estamos escalando; estamos haciendo exactamente lo contrario. Si no fuera por la decisión insensata de Biden, respaldada por los canadienses, de permitir ataques en nuestro territorio con armas de largo alcance, nada de esto estaría sucediendo. Como está, que se queden en sus agujeros y tengan miedo".

Además, el jefe de inteligencia extranjera rusa, Sergei Naryshkin, dijo en una entrevista publicada el miércoles que Moscú tomaría represalias contra los países de la OTAN que faciliten los ataques con misiles de largo alcance desde Ucrania hacia territorio ruso.

Corresponsales de guerra rusos en cuentas de Telegram publicaron imágenes que incluían el sonido de los misiles impactando en la región de Kursk. Se podían escuchar al menos 14 explosiones enormes, la mayoría precedidas por el silbido agudo de lo que parecía ser un misil entrante. Las imágenes, tomadas en una zona residencial, mostraban humo negro elevándose a lo lejos.

El canal de Telegram Pro-Ruso Dos Mayores dijo que Ucrania había disparado hasta 12 Storm Shadows en la región de Kursk, y mostraba imágenes de fragmentos de misiles con el nombre Storm Shadow claramente visible.

Según Reuters, analistas militares han dicho que es poco probable que los misiles de largo alcance le otorguen a Ucrania una ventaja decisiva en la guerra, pero podrían ayudar a fortalecer su posición, especialmente en la batalla por una franja de tierra dentro de la región de Kursk de Rusia que tomó en agosto.

Gran Bretaña había permitido previamente a Ucrania usar Storm Shadows dentro del territorio ucraniano. El gobierno de Kiev ha estado presionando a los socios occidentales para obtener permiso de utilizar tales armas para atacar objetivos profundos dentro de Rusia, y obtuvo el visto bueno del presidente de Estados Unidos Joe Biden para usar el ATACMS esta semana, dos meses antes de que Biden deje el cargo.

Un portavoz del primer ministro británico Keir Starmer dijo que su oficina no haría comentarios sobre informes o asuntos operativos.

El presidente electo Donald Trump ha dicho que pondrá fin a la guerra en un día, sin especificar cómo. Esto ha sido internacionalmente considerado como una forma de negociaciones de paz, a las que ambas partes han mostrado cierta disposición. Justo la semana pasada, Zelensky dijo: "debemos hacer todo lo posible para asegurar que la guerra termine el próximo año a través de medios diplomáticos", y agregó que pensaba que la guerra terminaría "más rápido" bajo la próxima administración de Trump.

El portavoz del Kremlin, Dimitry Peskov, ha dicho que Putin está abierto a negociaciones con Trump, pero que la estrategia ampliamente aceptada de Trump de "congelar" la guerra en Ucrania no funcionará.

"El presidente [ruso] ha dicho en repetidas ocasiones que cualquier opción de congelar el conflicto no funcionará para nosotros", dijo Peskov a los medios rusos el miércoles.

El portavoz del Kremlin señaló que "el presidente [ruso] ha afirmado repetidamente, de hecho constantemente, que está abierto a contactos y negociaciones".