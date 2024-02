Festival de Cine Rahat destaca la convivencia

El Festival de Cine Rahat, que promueve la convivencia y celebra el cine, se llevará a cabo por segunda vez del 10 al 17 de febrero en la Cinemateca de Rahat en el Palacio Cultural de Rahat, a pesar de la guerra y las pérdidas que la comunidad beduina ha sufrido en ella.

El festival destaca películas de países a lo largo del Mediterráneo y de todo Oriente Medio. Rahat, la ciudad beduina más grande del mundo, ha luchado por desarrollar su economía e integrarse en el tejido social de Israel, y la cooperación cultural que representa este festival es un paso importante hacia la consecución de estos objetivos.

Fouad Ziadna, director del Centro Comunitario de Rahat, que patrocina el festival, escribió en un comunicado en el programa: "En esta difícil guerra, nos encontramos, judíos y árabes, sufriendo juntos el mismo dolor; la guerra no distinguía quién era árabe y quién era judío. La sociedad beduina en el Negev sufrió el peor golpe que había conocido, tanto en el número de víctimas como en el número de secuestrados, y todo esto es una evidencia muy clara de que los beduinos ya no pueden permanecer invisibles. Junto con nuestros queridos socios, lideramos el proyecto del que se hablará mucho: la sala de guerra conjunta, y demostramos en los momentos más difíciles que juntos somos más fuertes, y enfrentarnos juntos es la clave para la vida compartida de la manera más apropiada. Una vez más, damos la bienvenida a los amantes del cine, a los visitantes del Festival de Cine Rahat, celebrando la vida compartida".

Durante la masacre del 7 de octubre por parte de Hamás, más de 20 beduinos fueron asesinados y seis fueron tomados como rehenes. Varios siguen siendo retenidos en Gaza. Muchos beduinos actuaron heroicamente para rescatar a quienes fueron atacados por Hamás en el festival de música Supernova y en las comunidades fronterizas de Gaza.

A pesar de la crisis de rehenes y las muertes, Daniel Alter, productor y director artístico del festival, sintió que el evento debe llevarse a cabo según lo programado. Describiendo el festival como un "milagro", dijo que perdió a varios amigos en la masacre del 7 de octubre, pero que después de unos 10 días de shock y tristeza, "me recuperé y volví a trabajar en el festival". Escena de 'Bedouin Dream' (credit: Rahat Film Festival)

Había planes ambiciosos para traer invitados del extranjero, pero debido a la guerra, el programa tuvo que ser revisado.

"Intenté encontrar una manera de que cada proyección fuera más que solo una película", dijo. "Con casi cada proyección, hay una reunión con cineastas, una oportunidad para la discusión u otra actividad, antes o después de la película". Advertisement

Qué películas se mostrarán en el Festival de Cine Rahat?

El festival incluirá una película original producida en honor al evento, "Bedouin Dream" de Kaid Abu Latif, que narra la historia de más de 50 años de la ciudad de Rahat desde el punto de vista de sus empresarios y artistas. La proyección contará con la presencia del actual alcalde de Rahat, Atta Abu Mdegm, y muchos de sus exalcaldes.

El festival se abrirá con "Sugar and Stars", dirigida por Sebastien Tulard, que se basa en la verdadera historia de Yazid Ichemrahen, el hijo de inmigrantes marroquíes en Francia que se convirtió en un chef maestro.

Un punto destacado del festival será la proyección de la película "The Third Man" de Adi Adwan, un documental sobre el actor ganador del Premio Israel, Makram J. Khoury.

Khoury ha tenido una destacada carrera como actor. En el extranjero, interpretó a Shylock en una versión filmada de "El mercader de Venecia" con la Royal Shakespeare Company y apareció en "El Ala Oeste de la Casa Blanca". En Israel, ganó un Premio Ophir al Mejor Actor por su actuación como un sobreviviente del Holocausto griego en "Magic Men" de Guy Nattiv y Erez Tadmor, y tiene una larga lista de créditos en cine, televisión y teatro.

La proyección estará precedida por un simposio con Khoury y Adwan, así como otros profesionales de las artes israelíes, moderado por el crítico de cine y director Albert Gabay. Los participantes incluirán al director/actor/escritor Shlomi Elkabetz, la actriz Rawda Suleiman y el actor Ghassan Ashqar. También habrá oportunidad de hacer un recorrido por Rahat.

Otro evento especial presentará la proyección de "Image of Victory" de Avi Nesher, que cuenta la historia de la batalla por el kibutz Nitzanim, no lejos de Rahat, durante la Guerra de Independencia, narrada desde los puntos de vista de los judíos que vivían en el kibutz y un fotoperiodista de El Cairo incrustado con las tropas egipcias haciendo un documental sobre la guerra. Será seguido por un panel de discusión con Nesher y dos de las estrellas de la película, Amir Khoury y Ala Dakka.

"The Blue Caftan", una película marroquí dirigida por Maryam Touzani, narra la historia de un esposo devoto y su esposa enferma que confeccionan caftanes tradicionales, y cómo el esposo se siente atraído por un nuevo aprendiz masculino que viene a trabajar con ellos. La galardonada película está protagonizada por Lubna Azabal, Saleh Bakri y Ayoub Missioui, y se estrenará en Israel más adelante este año. Gabay ofrecerá una conferencia sobre la imagen de las mujeres en el cine antes de la proyección.

"La Directora" de Marie-Castille Mention-Schaar, también conocida como "Divertimento", se basa en la historia de dos hermanas francesas de una familia argelina que sueñan con carreras en la música clásica, una como violoncelista y otra como directora. La película estará precedida por una conversación entre el director del festival, Alter, y el maestro israelí Doron Salomon, quien ha dirigido prestigiosas orquestas en todo el mundo.

La última película de Maha Haj, "Mediterranean Fever", sobre un escritor deprimido que entabla amistad con su nuevo vecino, un manitas que se dedica a pequeños delitos, también estará en el programa. Su productor, Baher Agbariya, participará en una discusión antes de la película que también incluirá al director Yusuf Abu Madi'am y a los actores Hanna Azoulay-Hasfari y Uri Gavriel.

Al igual que todos los buenos festivales de cine, el evento de Rahat se centra tanto en el ámbito nacional como en involucrar a la población local. Con ese fin, incluirá películas infantiles dobladas al árabe.

Puede sonar como un detalle menor para muchos de nosotros, pero en Israel, la gran mayoría de las películas para niños pequeños se doblan al hebreo, y los niños de habla árabe no suelen tener esa experiencia de ver películas en la pantalla grande. Pero en Rahat, los niños podrán disfrutar de clásicos de Disney, como el Jungle Book original, Peter Pan, The Aristocats y Alice in Wonderland, así como películas más recientes, incluyendo The Super Mario Bros. Movie, Elemental y la versión de acción real de The Little Mermaid.

Como siempre entendió Lia van Leer, fundadora de las cinematecas de Jerusalén y Haifa, cada comunidad necesita desarrollar una cultura cinematográfica para contar sus historias, y fomentar el amor por el cine en los niños es un primer paso crucial.

Además del Centro Comunitario de Rahat, los patrocinadores del festival incluyen la Oficina de Cooperación Regional, la Municipalidad de Rahat y el Consejo de Centros Comunitarios. El festival se lleva a cabo en cooperación con el Festival Red South.

Para obtener más detalles y ver el programa completo, visite rff.co.il.