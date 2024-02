"Hamas no es terrorista", dice jefe UNRWA Martin Griffiths

El jefe de la UNRWA, Martin Griffiths, declaró a un representante de Sky News que no considera a Hamas como un grupo terrorista, sino como un movimiento político. Al ser preguntado sobre la viabilidad del objetivo militar de Israel de eliminar a Hamas y evitar que el grupo terrorista tenga influencia en Gaza, Griffiths respondió que es muy difícil desalojar a estos grupos sin una solución negociada que incluya sus aspiraciones.

Hablando del ataque de Hamas el 7 de octubre, Griffiths expresó comprensión total por el "trauma" causado en Israel, pero destacó la necesidad de que Israel construya relaciones con sus vecinos.

En cuanto a las operaciones militares en Rafah

Griffiths afirmó que la ONU tiene dificultades para llevar ayuda a Gaza y que los palestinos no tienen un lugar seguro al que evacuar ahora que Israel ha iniciado operaciones en Rafah. Palestinos en el lugar donde fueron rescatados dos rehenes israelíes durante una operación israelí en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 12 de febrero de 2024. (credit: ABED RAHIM KHATIB/FLASH90)

En la entrevista, Griffiths insistió en que la cuestión de si Israel operaría en Rafah era un problema que lo mantenía despierto por la noche.

Al preguntarle si estaba en discusiones con funcionarios israelíes sobre el tema de las operaciones en Rafah, Griffiths respondió que Israel, "para su crédito", mantenía discusiones diarias con funcionarios israelíes sobre el tema y que estos habían solicitado la participación de la ONU en la evacuación de civiles a un lugar seguro.

Griffiths afirmó que las Naciones Unidas no participarían en la evacuación forzada de civiles palestinos a zonas seguras.

Griffiths no mencionó a los dos rehenes que las FDI rescataron de Rafah, demostrando que Hamas llevaba a cabo sus actividades ilegales en una zona civil densamente poblada.

Al describir por qué sentía que Gaza era la peor crisis humanitaria que había presenciado, superando las que había visto en Siria, Griffiths dijo que era porque "las personas no pueden escapar, están bloqueadas".

La cuestión de dar a los palestinos la opción de abandonar Gaza para escapar de la guerra ha sido ampliamente discutida por líderes árabes e internacionales. Los líderes israelíes han sugerido que los civiles palestinos en Gaza deberían ser temporalmente autorizados a trasladarse a Egipto por seguridad hasta que termine la guerra.

El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, afirmó en octubre que millones de egipcios rechazarían el desplazamiento forzado de palestinos hacia el Sinaí, agregando que tal movimiento convertiría la península en una base para ataques contra Israel. Estados Unidos y Jordania también afirmaron que no estaban de acuerdo con planes para retirar a los palestinos de la Franja de Gaza.

Reacción a los comentarios de Griffiths

Elyon Levy condenó los comentarios de Griffiths, publicando en X que "Martin Griffiths, @UNReliefChief, niega que Hamas sea una organización terrorista. No es de extrañar que esté abusando de su poder para salvar la piel de Hamas después del ataque terrorista más mortífero desde el 11 de septiembre en lugar de exigir su rendición."

According to @UNReliefChief Hamas is not a terrorist organization.They are a political organization, who from time to time murders, rapes and kidnaps civilians to let off steam. What an abomination the @UN has become. pic.twitter.com/E6cEFjgMmd — Israel ישראל (@Israel) February 15, 2024

La cuenta nacional de Israel en X también comentó sobre la entrevista, publicando: "Según @UNReliefChief, Hamas no es una organización terrorista. Son una organización política que de vez en cuando asesina, viola y secuestra civiles para desahogarse. ¡Qué abominación se ha convertido la @UN!"

La respuesta del portavoz nacional de Israel y de Israel se produce en medio de las relaciones fracturadas entre Israel y la ONU. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés) está siendo investigada actualmente después de que se dijera que el personal estuvo involucrado en los ataques terroristas de Hamas el 7 de octubre.

Más recientemente, las FDI descubrieron un túnel de Hamas debajo de la sede de la UNRWA en Gaza.

La ONU también ha sido acusada repetidamente de tener un sesgo antiisraelí, y se han establecido organizaciones como UN Watch para abordar el problema. UN Watch ha encontrado en varias ocasiones que las instalaciones de la UNRWA han promovido el terrorismo y el antisemitismo.

Gilad Erdan, embajador de Israel ante las Naciones Unidas, respondió a los comentarios.

"El apoyo de la ONU a Hamas finalmente se revela en la televisión en vivo... El Secretario General Adjunto de la ONU afirma en vivo que Hamas 'no es una organización terrorista sino un movimiento político'. ¿No es terrorismo el asesinato bárbaro de cientos de civiles?"

The UN’s pro-Hamas stance is finally exposed on live TV. In the words of a UN Under-Secretary-General “Hamas is NOT a terrorist group for us, it’s a political movement.”Is the brutal murder of hundreds of civilians, not terror?Is the systematic rape of women not terror?Is… pic.twitter.com/IDGBahkpw3 — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) February 15, 2024

Añadió: "¿El asesinato sistemático de mujeres no es terrorismo? ¿Intentar cometer genocidio no es terrorismo? Esta es la cara de la ONU en estos días: una organización que encubre el terrorismo, promueve a Hamas y culpa a las víctimas. La ONU ha perdido toda credibilidad. Sr. Secretario General Adjunto, no puedes decir que estás actuando en nombre de cuestiones 'humanitarias'. ¡Eres un colaborador de Hamas!"

Joanie Margulies contribuyó a este informe.