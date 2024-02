Israel se prepara para 2 clasificatorios de Eurobasket

"El Equipo Nacional de Hombres de Israel iniciará su campaña de clasificación para Eurobasket 2025 cuando visite Portugal el jueves y luego viaje a Eslovenia el domingo.

La selección jugará en el Grupo A junto con Ucrania, a la que se enfrentará en la próxima ventana de juegos programada para noviembre, donde tendrá una serie de dos partidos en casa y fuera. Esto será seguido por dos juegos en casa en febrero de 2025 contra Portugal y Eslovenia para concluir la fase de grupos de seis partidos, con los tres mejores equipos de cuatro avanzando al Campeonato Europeo que se llevará a cabo en Chipre, Finlandia, Portugal y Letonia.

El entrenador principal, Ariel Beit Halachmi, cuenta con un equipo senior con varios jugadores de la Euroleague, pero sin la representación de la NBA por parte de Deni Avdija. Entre los veteranos que vestirán el uniforme israelí se encuentran el capitán Tomer Ginat, Roman Sorkin, Rafi Menco, Yam Madar, Yovel Zoosman y Noam Yaacov.

DENI AVDIJA (izquierda) conversa con el entrenador principal de Israel, Ariel Beit Halachmi, esta semana durante el primer entrenamiento del Equipo Nacional en la Drive-In Arena de Tel Aviv. (credit: YEHUDA HALICKMAN)

"Es muy emocionante representar al país", comenzó Beit Halachmi. "Siempre es emocionante, pero en esta ventana, el significado es mucho mayor con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Estoy seguro de que los jugadores también lo sienten y, por supuesto, lo discutiremos. Estoy muy contento con la receptividad de los jugadores".

Clasificación olímpica

Los últimos juegos que jugó el Equipo Nacional de Israel fueron en verano cuando intentó clasificar para el torneo de clasificación olímpica que se llevará a cabo este verano, lo que le dio a Beit Halachmi la oportunidad de ver a algunos jugadores en acción.

Algunos jugadores, como Idan Zalmanson y Tamir Blatt, fueron excluidos del equipo debido a lesiones y Israel viajará con 13 jugadores, con uno que no estará vestido para cada juego. Aunque Netanel Artzi fue convocado para reemplazar a Zalmanson, se decidió no traer a nadie más por Blatt.

Beit Halachmi comentó sobre el pobre historial que tiene Israel con los próximos oponentes.

"Conozco las estadísticas contra Portugal y no son un equipo débil a pesar de que sus jugadores no juegan en las ligas más importantes. Tuvimos la oportunidad de verlos jugar con nuestros propios ojos este verano y son un equipo que tradicionalmente nos lo pone muy difícil y no podemos tomar este juego a la ligera. Ambos de estos próximos juegos no son fáciles".

Ginat, quien juega en su club Hapoel Tel Aviv, también está emocionado de poder representar al país.

"Estar con la selección nacional siempre es emocionante e importante, y creo que en este momento durante este período de tiempo, adquiere un significado adicional y todos estamos emocionados... Creo que tenemos un equipo muy fuerte para cumplir las tareas y regresar a casa con una sonrisa".

Aunque la conexión entre el equipo dentro y fuera de la cancha es positiva, Ginat es consciente de que debido a la guerra y al conflicto actual, puede haber algunas situaciones desafiantes a lo largo de la semana.

"Todos entendemos la situación en el extranjero y en Europa y el antisemitismo que existe en muchos lugares. Vamos como un equipo que se enorgullece de representar a este país, con el objetivo de ganar y hacer que todos se sientan orgullosos".