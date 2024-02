El Museo de la ANU presenta una exposición especial sobre el 7 de octubre

Una exposición especial que destaca la respuesta de la comunidad artística de Israel a la guerra que comenzó el 7 de octubre, y la explosión de creatividad observada desde el sorpresivo ataque de Hamas, se inaugurará en el Museo ANU del Pueblo Judío en Tel Aviv el viernes 23 de febrero.

Para Dan Tadmor, CEO del museo, la exhibición especial del 7 de octubre es un proyecto muy ambicioso. Según él, el museo "planeó, recopiló y creó exhibiciones de expresión artística de los últimos cuatro meses" después del mortal ataque de Hamas, un "acontecimiento fundamental" en la historia del pueblo judío, que cobró un costo letal sin precedentes, especialmente entre civiles desarmados de todas las edades que vivían cerca de Gaza.

La curadora jefe de ANU, la Dra. Orit Shaham Gover, señaló: "Mientras se escuchan los cañones, las voces de las musas emergen con más claridad desde lo más profundo de la garganta. [Esta exposición] no es un resumen de nada. No es una retrospectiva. No tenemos forma de analizar y mirar hacia atrás este horrible evento porque aún no ha terminado".

En cambio, es "una instantánea de la situación actual y de cómo la cultura israelí ha reaccionado a los horrores del 7 de octubre y la guerra posterior", agregó Gover.

Para una población israelí que aún está procesando el trauma, la exposición del 7 de octubre en ANU bien podría ser una forma de terapia artística. Jonathan Chazor, 'Robot y Perro'. (credit: JERUSALEM FINE ART PRINTS)

Tadmor y el equipo de co-curadores del museo, incluyendo a Carmit Blumensohn y Michal Houminer, se dieron cuenta a través de las redes sociales de que lo que sucedió en este período de guerra fue algo muy único. Por lo general, los artistas responden a las guerras años después, con creaciones importantes como libros, películas o música. En Israel, el día que comenzó la guerra, los artistas se despertaron y comenzaron a trabajar, detallando sus emociones y reacciones a lo que estaba sucediendo.

"Incluso en medio de la guerra de Israel contra Hamas en Gaza, estamos experimentando una abundancia de creatividad en todos los campos del arte", observó Gover.

La exposición del 7 de octubre de ANU tiene tres elementos principales: arte expresivo, música y arte documental, y reúne las obras de 25 artistas israelíes. Los visitantes recorrerán la exhibición mientras suena una banda sonora.

Las víctimas de la masacre de Hamas tendrán obras destacadas en la exposición

Los artistas que exhiben incluyen a algunos que fueron tomados como rehenes o asesinados en octubre, así como a residentes del sur de Israel, que junto con sus familias experimentaron la pérdida, destrucción y dolor de la guerra.

"Los visitantes verán el sufrimiento en forma de videoarte y también verán el conflicto interno de gráficos de un corazón golpeado y sangrante", dijo la co-curadora Houminer.

La exposición especial de ANU es "muy personal", dijo la co-curadora Blumensohn, "porque en un país tan pequeño, el impacto [del ataque del 7 de octubre] ha afectado a cada hogar.

"Hemos visto una tremenda explosión de creatividad para expresar emociones en profundidad. Lo que está sucediendo ahora destaca que los artistas son personas muy sensibles", agregó.

En el campo de la música, "ocurrió un fenómeno muy inusual", señaló la curadora principal Gover. "En guerras israelíes anteriores, los músicos solían actuar frente a los soldados. Sus apariciones estaban bien organizadas por el ejército. Sin embargo, desde el 7 de octubre, sin ninguna organización y sin ningún llamado del público, los músicos israelíes actuaron voluntariamente en todas partes.

"To carciaron en funerales, en hospitales y para evacuados. En muchos casos, dado que las instituciones gubernamentales fueron lentas en reaccionar, los músicos fueron las primeras personas que vieron los sobrevivientes después de huir de sus casas. En este sentido, esta comunidad musical reaccionó de la manera en que la música debería reaccionar como una forma de consuelo. El significado más profundo de la música es el consuelo", dijo.

Dentro de unas semanas de los ataques del 7 de octubre, ANU instaló una exhibición especial en el vestíbulo, como una pared de graffiti de piso a techo de 20 pies de longitud con la obra de Inbar Haiman, conocida en la comunidad internacional de artistas de graffiti como Pink. La horrible y trágica historia del destino de Inbar no se hizo evidente hasta mediados de diciembre, cuando las FDI confirmaron que Inbar fue violentamente secuestrada al intentar escapar del festival de música Supernova en Re'im. Fue asesinada en Gaza y su cuerpo aún está secuestrado. Su obra también forma parte de la nueva exposición del 7 de octubre.

"Inbar trató su arte como un medio para enviar su filosofía y valores al mundo. Ella creía que debemos aceptar a cualquiera, sin importar cuán diferente pueda parecer", dijo Eli Cohen, tío de Inbar.

"Ella creía que la bondad debe prevalecer y debe cultivarse para un mundo mejor. Quería difundir su amor y cuidado por el mundo. Inbar se sentía conectada a la naturaleza y creía en ángeles mejores y en la espiritualidad. Estamos muy emocionados y agradecidos de que el arte de Inbar sea reconocido y honrado por todos".

Lo mismo podría decirse de todos los artistas cuyo trabajo se exhibe en la exposición especial del 7 de octubre de ANU, que permanecerá como una exposición permanente después de marzo de 2024.

Para obtener más información, visita www.anumuseum.org.il.