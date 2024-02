Conexiones altas benefician a hombres, no tanto a mujeres.

Israel es un país donde a las personas les gusta tener "protektzia" - conexiones, especialmente a través del servicio en las Fuerzas de Defensa de Israel, para ayudarles a encontrar un lugar en restaurantes concurridos e incluso para encontrar empleo.

A las mujeres que trabajan en organizaciones se les anima frecuentemente a cultivar conexiones con individuos de alto estatus basándose en una destacada teoría de redes sociales.

Pero una nueva investigación llevada a cabo en EE. UU. y China sugiere que tener conexiones de alto estatus, si bien es beneficioso para los hombres, puede tener consecuencias negativas para las mujeres.

El estudio, realizado por investigadores de la Universidad Carnegie Mellon y la Universidad de Michigan, aparece en la revista Organizational Science bajo el título "The Company She Seeks: how the Prismatic Effects of Ties to high-status Network Contacts Can Reduce Status for Women in Groups" ("La compañía que busca: cómo los efectos prismáticos de las conexiones a individuos de alto estatus pueden reducir el estatus de las mujeres en grupos").

"Nuestros hallazgos revelan un dilema de redes sociales para las mujeres que va en contra de la creencia ampliamente aceptada de que las mujeres deberían construir su red con individuos de alto estatus", dijo la profesora de comportamiento y teoría organizacional, Catherine Shea, de la Tepper School of Business de Carnegie Mellon en Pittsburgh, quien coescribió el estudio. "Las conexiones a individuos de alto estatus pueden ser necesarias para el éxito, pero crean un obstáculo social perceptual adicional para que las mujeres lo superen".

Las mujeres de todo el mundo que trabajan en empresas e incluso en universidades son, en promedio, menos exitosas que los hombres; están proporcionalmente subrepresentadas en la dirección, reciben menos crédito por sus contribuciones y no se valora tanto su experiencia.

Una recomendación común para que las mujeres destaquen en las organizaciones es forjar conexiones con personas de alto estatus buscando su consejo o obteniendo mentoría o patrocinio de personas de alto estatus. Al tener estas redes, se asume que las mujeres pueden cerrar la brecha de estatus con sus homólogos masculinos.

El valor de las redes sociales

Las redes sociales son valiosas por dos razones. Primero, las conexiones de alto estatus pueden proporcionar información y recursos valiosos que pueden ayudar a las mujeres a alcanzar el éxito. En segundo lugar, las redes de los individuos también pueden influir en cómo son percibidos y evaluados por las personas a su alrededor.

De esta manera, tener una red con muchos contactos de alto estatus debería mejorar ostensiblemente el estatus de las personas: respeto, admiración e influencia. Pero aquí es donde las cosas no funcionan según lo planeado para las mujeres: lamentablemente, aquellas con contactos de alto estatus realmente pierden estatus.

Este es un hallazgo sorprendente, dado que hay una literatura científica establecida que muestra que las redes de alto estatus dan forma positiva al estatus del individuo. Sin embargo, un análisis más detenido de esta investigación muestra que la mayoría de los estudios que demuestran este efecto han sido con participantes masculinos y simplemente han asumido que los mismos efectos se aplican a las mujeres.

En este trabajo, los investigadores examinaron las percepciones diferenciadas por género de los observadores al evaluar la red de un individuo. Al hacerlo, buscaron formar una imagen más completa de cómo las conexiones de red de las mujeres afectan su obtención de estatus en grupos. Realizaron cinco estudios (tres en China y dos en EE. UU.) con un total de casi 2,800 personas. Los participantes incluyeron empleados de empresas en el este de China y una escuela de ingeniería en el norte de China, estudiantes universitarios en una escuela de ingeniería en el este de China y estadounidenses reclutados de un mercado de crowdsourcing.

Los estudios concluyeron que, en comparación con las mujeres con lazos con contactos de bajo estatus, las mujeres con lazos con contactos de alto estatus tenían menos respeto y admiración de otros miembros del grupo. Se percibía a las mujeres que establecían lazos con personas de alto estatus como más dominantes, y las mujeres dominantes están sujetas a penalizaciones sociales.

Esto se debe a que se considera que las mujeres dominantes violan las normas de género de la communalidad (el enfoque de un individuo en las necesidades de los demás sobre los intereses propios). Los hallazgos aclaran el aspecto importante pero poco desarrollado de cómo las percepciones sociales de las redes se combinan con los roles de género para predecir los efectos de las redes a nivel interpersonal.

"Al revelar un obstáculo lamentable que las mujeres pueden enfrentar, la tendencia natural de las personas a penalizar socialmente a las mujeres con contactos de alto estatus, nuestra investigación aumenta la conciencia sobre este sesgo para que las organizaciones puedan trabajar en contra de él y erradicar esta forma de desigualdad de género", explicó Shea.

Los gerentes deberían esforzarse por realizar cambios estructurales más significativos en las organizaciones promoviendo programas formales de mentoría e iniciando capacitación en sensibilidad para reducir los prejuicios y ayudar a las mujeres a aprovechar los beneficios de los contactos de alto estatus mientras reducen los costos de estatus, continuó Shea.

