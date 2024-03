Israel homenajea héroes beduinos - entrevista

En persona, Masad Armilat, de 23 años, es un joven delgado, un poco tímido, y con sus vaqueros negros y su camiseta negra parece más que incómodo con la atención que se le rindió a él y a otros el 12 de febrero en un homenaje especial a 13 héroes beduinos que arriesgaron sus vidas para rescatar a compañeros israelíes en el ataque de Hamás del 7 de octubre.

Armilat había salido corriendo de la tienda de la gasolinera de Sderot en la que trabajaba a primera hora de la mañana de aquel trágico día hacia la carretera principal y reunió a 14 heridos en el refugio antibombas de la tienda. Entonces, bajo una inmensa presión emocional, tuvo la ocurrencia de colocar tanques de helio utilizados para globos junto a la puerta cerrada, de modo que si los terroristas disparaban a la puerta, los tanques les explotarían encima. Cuando los terroristas vieron los tanques de helio al intentar entrar en la tienda, se marcharon.

¿Cómo se sintió al ser homenajeado?

"No lo sé. Estoy muy sorprendido. Es agradable ver que la gente aprecia lo que hice", dijo cohibido. "Todos somos un país. La religión no es importante, y deberíamos estar unidos para poder seguir teniendo una buena vida para todos."

Avi Benlolo, presidente fundador y director general de The Abraham Global Peace Initiative -una ONG canadiense que promueve la tolerancia, la libertad, la democracia y los derechos humanos- encabezó el homenaje organizado por el Museo Amigos de Sión de Jerusalén. Dijo que tras visitar a algunas familias beduinas y enterarse de lo que habían hecho, se sintió inspirado para reconocer sus actos de heroísmo salvando vidas como una forma de resaltar la diversidad de la sociedad israelí en un momento en que grupos externos condenan a Israel por apartheid.

Al mismo tiempo, tenía la esperanza de que poner de relieve el papel de la comunidad beduina durante la matanza del 7 de octubre ayudaría también a "presionar a la sociedad israelí para que reconozca a sus hermanos beduinos, que no quieren ser marginados", dijo Benlolo.

"Hubo actos desinteresados de heroísmo, de valor", dijo en su intervención en la ceremonia. "Entraron en la fiesta Supernova y rescataron a gente. Hay [soldados] de las FDI heridos, rehenes, muchos familiares perdidos. Es muy importante que la sociedad israelí y la diáspora reconozcan ese esfuerzo: Esto es un comienzo".A la ceremonia asistieron el ex presidente Reuven Rivlin; el director del Shin Bet, Avi Dichter; el ex jefe del Mando Norte de las FDI, mayor general (res.) Yossi Peled; y MK Alon Schuster, ex alcalde durante muchos años del Consejo Regional de Sha'ar Hanegev.

ALREDEDOR DE 400.000 beduinos viven en el Néguev, en una zona que se extiende desde Beersheba hasta Arad. Se calcula que unos 100.000 viven en aldeas no reconocidas que no están conectadas a la red eléctrica de Israel, a la compañía nacional de agua Mekorot ni a los sistemas de alcantarillado. No hay carreteras asfaltadas ni infraestructuras escolares; muchos viven con la amenaza de órdenes de demolición contra las estructuras de todas las comunidades beduinas construidas sin permisos, porque es imposible obtenerlos.

Además del recorte presupuestario general del 5% propuesto a la luz de la guerra por el Ministro de Hacienda, Bezalel Smotrich, también ha pedido un recorte presupuestario del 15% para la sociedad árabe.Yuval Turgeman, director de la Autoridad para el Desarrollo y Asentamiento de los Beduinos en el Néguev, dijo que uno de los primeros en llegar al lugar cuando Turgeman fue herido mientras luchaba contra los terroristas en Ofakim fue Anir Abu Dabes, un médico de la MDA de Rahat que se apresuró a salvar vidas mientras estaba bajo fuego.

Las comunidades beduinas han pagado un precio desde el 7 de octubre

Los beduinos han pagado un alto precio desde el 7 de octubre. 21 murieron en el ataque inicial de Hamás; seis fueron tomados como rehenes, dos de los cuales fueron liberados durante el alto el fuego de noviembre, y uno, Samer al-Talalka, murió accidentalmente junto con otros dos rehenes israelíes al ser confundidos por soldados de las FDI con terroristas cuando intentaban escapar. Muchos soldados beduinos han caído también en ésta y otras guerras en las que Israel se ha visto obligado a combatir.

Abu Dabes, que estaba acompañado por su esposa, Rozana El Hozeel, dijo que su responsabilidad como médico del MDA durante la masacre le ayudó a mantenerse centrado en salvar vidas a pesar de las atrocidades de las que fue testigo, que aún le traumatizan.

"Esta ceremonia [muestra] la conexión entre todos los sectores y pueblos de la sociedad israelí", dijo. "Creo que después de todo el horror y la muerte que hemos vivido, estaremos más unidos".El conductor de minibús Yousef Ziadna, que rescató a unos 30 jóvenes del festival de música Supernova en el kibutz Re'im, dijo que las imágenes de aquel día siguen grabadas en su memoria, y que a pesar de ello había vuelto al lugar de la fiesta.

"Sigo sin dormir bien por las noches, y cualquier ruido que suene a disparos me pone tensa", dijo Ziadna, que perdió a un familiar en el ataque de Hamás y tiene a dos familiares aún secuestrados en Gaza. "He intentado durante tres semanas no ir a terapia, pero creo que tengo que volver".Dijo que aunque la ceremonia le hace sentir que el Estado está rindiendo respeto a los actos de valentía de los beduinos, espera que esto se transforme también en algunas acciones prácticas para que no caigan en el olvido dentro de unos meses.Sami Alkrenawi, cuyos familiares eran homenajeados en la ceremonia, dijo que era importante que la gente escuchara las historias de valentía, y cómo la gente puede amarse y morir por los demás.

Los primos Dahesh, Ismail, Hamed y Rafi Alkrenawi rescataron a unos 40 jóvenes del festival Supernova cuando se dirigían al cercano kibutz Be'eri para rescatar de los terroristas a un familiar que trabajaba allí, junto con un miembro del kibutz.

"Escribe esto", dijo Dahesh: "Es muy importante que la gente lo sepa: Lo que ocurrió allí no es la religión musulmana. El Corán, nuestra religión, nuestra tradición, nos pide que ayudemos a la gente, sean judíos o árabes. No es nuestra religión la que les pide que hagan esto. Eran personas drogadas, no diferenciaban entre judíos o musulmanes".

Gracias a que los terroristas conocían los caminos secundarios de los kibutzim como trabajadores agrícolas, pudieron escapar, dijo. Pero no habla de las atrocidades que vio aquel día.Más tarde, la organización israelí sin ánimo de lucro Have You Seen the Horizon Lately, que promueve la asociación política entre judíos y árabes, produjo y publicó un vídeo en el que se describe el incidente del rescate.Como empleados de los kibutzim, la familia de Dahesh conocía a muchas de las víctimas de la masacre, dijo, y añadió que asistió a 25 funerales y sigue visitando a sus amigos donde han sido desplazados a hoteles de Eilat y el Mar Muerto.

"Damos las gracias al pueblo por concedernos este respeto. Sólo hay una cosa que quiero decir, y es importante: no tenemos otro país, ni judíos ni beduinos, y espero de verdad que seamos socios en el futuro", dijo Dahesh, con lágrimas en los ojos mientras deseaba una pronta recuperación a todos los heridos y un rápido regreso de todos los rehenes.

"Espero que la gente no se olvide" de nosotros y de lo que hicimos "y que haya avances para la sociedad beduina, empezando por la educación", concluyó. "Creo que los habrá porque todos vivimos en el mismo país".