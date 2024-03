Ex policía: "Ben-Gvir podría provocar conflicto en Ramadán"

Maariv habló con Arieh Amit, ex alto cargo de la policía, antes de una delicada reunión gubernamental sobre el Ramadán y la cuestión del Monte del Templo, a la que asistirán el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir.

Amit señala la conducta problemática del ministro Ben-Gvir, y espera que la policía actúe con sensibilidad.

¿Qué cree que debería hacer Israel, y cómo se está comportando el ministro a cargo de la policía?"El ministro, como de costumbre, trata de encender fuegos, y esta vez intenta provocar una enorme llamarada. No hay ninguna influencia en su comportamiento de matón que continúa, y ahora, aún más, pone en peligro la situación. No hay absolutamente ninguna razón para restringir, categóricamente por edad, que los ciudadanos árabes de Israel vayan al Monte del Templo y recen... En mi opinión, es completamente innecesario".

Por qué?

"Por mi experiencia personal, hubo un Ramadán, alrededor del año 1996 más o menos [cuando Amit era comandante de policía del distrito de Jerusalem], en el que hubo 200.000 fieles en el Monte del Templo, y no hubo ningún problema especial de seguridad. Hay que decir que si incluso aumentamos el número de visitantes, lo que ocurrirá es que las muy concurridas callejuelas de la Ciudad Vieja, donde hay un peligro muy alto de hacinamiento, se llenarán de fieles, por cierto, enfadados porque no se les permite subir al Monte, y esto será un peligro mucho mayor que si se permite subir y rezar a todo el que quiera. Esto hay que tenerlo en cuenta, lo digo desde un punto de vista profesional. Muchos de los que hablan del tema realmente no entienden el asunto". El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, visita el Monte del Templo en Tisha Be'av. (credit: TEMPLE MOUNT ADMINISTRATION, TZLIL TZEMET)

¿Dónde más ve posibles dificultades?

"La restricción de los árabes israelíes, que son explícitamente ciudadanos con los mismos derechos en el Estado de Israel, deriva únicamente del extremismo de Ben-Gvir en su odio a los árabes, aunque con los años ha aprendido a dejar de decir 'muerte a los árabes' y empezar a decir 'muerte a los terroristas'. Lo hace porque es como si añadiera puntos a sus [afirmaciones de] 'he cambiado, mira ya no soy lo que era'".

En el contexto del 7 de octubre, ¿debería tenerse esto más en cuenta en términos de evaluaciones policiales?

"La Policía de Jerusalem, como usted sabe, conoce muy bien todos los asuntos relacionados con el Monte del Templo en general y con el Ramadán en particular. Lo que me preocupa es que Ben-Gvir ha tomado un control adverso sobre el mando policial de una manera muy decisiva y los altos mandos han perdido completamente su integridad profesional. Están actuando según sus instrucciones sin ninguna autoridad, y aquí me preocupa mucho que cuando se siente, y ya ha dicho que tiene intención de estar en el centro de mando del distrito de Jerusalem, el peligro es claramente que obligue al comandante de distrito a ejecutar cosas que profesionalmente no deberían ejecutarse, y como veo hasta qué punto los comandantes de distrito se inclinan ante él -realmente renuncian a su integridad profesional por miedo a él, y personalmente no entiendo de dónde viene esto- me preocupa mucho que la actividad policial este Ramadán en Jerusalem se ajuste a sus órdenes ilógicas. Aquí reside un peligro muy grande".