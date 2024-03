Tres mujeres artistas, tres preguntas

Las mujeres han estado presentes en la escena artística israelí desde sus comienzos: artistas como Aviva Uri, Esther Peretz Arad, Anna Ticho, Leah Nikel y Ruth Shlos. Su papel en la construcción del mundo del arte en Israel me parece tan significativo como el impacto de las pioneras (halutzot) en la creación del Estado de Israel, el papel de la primera mujer Primer Ministro, Golda Meir, y (hasta hoy) la importancia de las mujeres soldados que sirven en las FDI.

Sin embargo, aunque el papel de la mujer ha sido tan crucial en Israel, y el movimiento artístico feminista no era tan fuerte como en otros países, las artistas tardaron décadas en estar representadas en igualdad de condiciones en galerías y museos.

Ruth Markus es profesora jubilada del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Tel Aviv y fundadora de la Asociación de Arte Femenino e Investigación de Género de Israel. En su artículo "Artistas: Yishuv e Israel: 1920-1970" en la Enciclopedia Shalvi/Hyman de la Mujer Judía, afirma que sólo a partir de los años 90 "el número de participantes en las exposiciones de los distintos museos y galerías se dividió a partes iguales entre hombres y mujeres, y las mujeres a veces incluso eran mayoría".

Hoy, incluso me atrevo a decir que las mujeres dominan el arte israelí. Por eso, especialmente en el Día Internacional de la Mujer, he elegido para la Revista a tres mujeres artistas que, incluso durante la guerra, están en constante actividad. Aceptaron responder a mis tres preguntas:

Qué le inspira?

A qué llama usted arte?

En su opinión, ¿qué diferencia sus obras de las de otros artistas?

BATIA SHANI con el vestido 'Yo también. A menos que seas judía'. (credit: BASIA MONKA)

Batia Shani

Batia Shani es una artista multimedia que se dedica principalmente al bordado, el arte postal, la pintura y el collage. Es madre de tres hijos y abuela de seis nietos.

Utiliza materiales y ropa usados anteriormente, incluidos uniformes de las FDI. Shani borda textos, imágenes, números y formas amorfas. Cada una de las prendas contiene imágenes y palabras; por ejemplo, los nombres y edades de mujeres asesinadas por sus parejas. Su arte trata temas sociales, la violencia contra las mujeres y las familias, las personas en crisis, los refugiados y, recientemente, el doloroso silencio hacia las víctimas sexuales de la masacre del 7 de octubre. En sus últimas obras, lo borda: "Yo también. A menos que seas judío".

Nacida y criada en Haifa en el seno de una familia de supervivientes del Holocausto que llegaron a Israel justo después de la II Guerra Mundial, a Shani le esperaba una educación y un "trabajo normal". Así que, antes de convertirse en artista, trabajó como asistente social. El arte siempre estuvo presente en su vida, pero no fue hasta mediados de los treinta cuando decidió centrarse por completo en el arte, estudiando en la Royal School of Needlework de Londres y, más tarde, en Israel, en la Escuela de Arte Hamidrasha, Beit Berl College, Kalmania.

"Los estudios me ayudaron a comprender que el bordado era mi lenguaje", afirma. El bordado como oficio estaba profundamente arraigado en sus tradiciones familiares. De niña, veía a sus tías bordar. Ella lo convirtió en arte.

Desde los años 90, Shani ha expuesto su obra en muchas ferias de arte, galerías y museos de todo el mundo. Ahora prepara dos exposiciones individuales. "I Speak Gibberish to You" se inaugurará el 9 de mayo en su estudio de la calle Hapelech 6 de Tel Aviv. Una muestra en la Universidad de Haifa (cuyo nombre aún no se ha revelado) se inaugurará el 2 de junio.

INSPIRACIÓN: Todo. En general, mi trabajo es improvisado; no tengo ningún plan cuando empiezo mi viaje con la aguja [hay un vestido lleno de historias en el que trabajó durante un año]. Mi inspiración viene del trozo de tela con el que empiezo a trabajar, pero debe ser un material con cierta historia. En muchas de mis obras quiero conservar el recuerdo de mi difunta madre.

Me inspiro en mis emociones y en lo que veo a mi alrededor. Por ejemplo, en mi próxima exposición reflexionaré sobre la situación en Israel. Sentí que me faltaban palabras para expresar lo que estaba ocurriendo en Israel [el año pasado], así que utilicé el bordado como lenguaje 'galimatías'. Pensé que era el peor momento de mi país: No me daba cuenta de que podía ser mucho peor...

SIGNIFICADO DEL ARTE: Para mí, como espectador -porque me encanta ver arte hecho por otros-, es algo que me conmueve. Por supuesto, entra por las puertas de la visualidad, pero [tiene que ser] algo que toque mis hilos emocionales.

LA OBRA DE SHANI: En primer lugar, me niego a buscar algo único, algo que sea sólo mío. Pero, por supuesto, me hace muy feliz cuando alguien reconoce mis bordados y mis sobres, que también son características de mi obra; son mis huellas dactilares.

Creo que tal vez la cantidad de sensibilidad hacia los detalles, tal vez mi capacidad para expresar cosas tristes y dolorosas es lo que hace que mis obras sean diferentes. Soy una artista feminista, así que muestro cosas que provocan la discriminación de la mujer. Intento no poner, como titular, que mi obra está políticamente implicada, pero tengo mucho que decir sobre política. Me ocupo de las catástrofes, del dolor. La guerra actual...

El resultado es muy estético, a menudo muy colorido, pero cuando la gente se acerca, se fija en el texto que he bordado, que es muy duro.

batiashani.com/

Noa YekutieliA su corta edad, Noa Yekutieli ya es una artista de fama internacional. Durante más de una década ha expuesto en solitario y ha participado en exposiciones colectivas en todo el mundo. Sus obras forman parte de las colecciones del Museo de Israel de Jerusalén, el Museo de Arte de Tel Aviv y diversas colecciones privadas. Vive y trabaja en Tel Aviv, Los Ángeles y Nueva York. Su exposición individual "No Longer - Not Yet" puede verse en el International Studio & Curatorial Program (ISCP) de Brooklyn hasta el 21 de junio. En abril, participará en la exposición colectiva "Common Ground: Israeli Art Meets Archaeology" en el Museo de Israel.

Yekutieli procede de una familia multicultural (japonesa-estadounidense-israelí) y utiliza su rica herencia en sus obras. Combina una diversidad de materiales que, según ella, "se hacen eco del anhelo de orígenes singulares desconocidos y de nociones fracturadas del hogar". Utiliza varios medios, como la instalación, el ensamblaje y su característica técnica manual de recorte de papel, de la que dice: "Refleja mi esencia artística. Encarna el concepto japonés de 'Ma', que subraya la importancia de lo que falta o se echa de menos. Me atrae lo que no se ve, lo que refleja narrativas pasadas por alto y las complejidades de la asimilación cultural. El acto de su irreversible reducción refleja la vida, dejando cicatrices que incitan a la reflexión".

A través del papel cortado a mano, me veo obligada a crear espacios y obras de arte impregnados de una estética deliberadamente contrastada. Intento ofrecer un lenguaje alternativo -más vulnerable, femenino y matizado- para observar y reflexionar sobre la dura realidad a la que nos enfrentamos. Esto contrarresta el ritmo acelerado y el discurso predominantemente occidental y masculino que a menudo creó esta realidad, para empezar, y está perpetuando los continuos patrones destructivos. Me inspira crear espacios que puedan albergar más de una narrativa, más de una verdad absoluta: cuestionar cómo contamos historias en lugar de contar una historia.

SIGNIFICADO DEL ARTE: Para mí, el arte abarca cualquier esfuerzo que desafíe lo que a menudo aceptamos como "la naturaleza de las cosas" o "perspectivas establecidas". No se trata de resistir porque sí, sino de sugerir y aportar nuevos puntos de vista para comprender la realidad que nos rodea. El arte actúa como una burbuja dentro de la cual puedo desplegar de forma única los entresijos de la realidad, y luego reconectar de nuevo con el mundo más amplio a través de mi arte. Sirve como espacio meditativo en el que mi inconsciente se apodera de mí, conduciéndome a diferentes formas de pensar sobre lo dado.

LA OBRA DE ARTE DE YEKUTIELI: Desde mi punto de vista, lo que diferencia mi obra es que no tengo miedo de abrazar espacios liminales. A menudo, hay una reticencia a abordar estos espacios intermedios: los que son casi, ni aquí ni allí, o poco claros, aunque constituyan gran parte de nuestra experiencia vital. En mi práctica, me intriga profundamente la idea de crear entornos en los que exploremos colectivamente la liminalidad, considerándola no como un mero estado intermedio a la espera de conclusiones, sino como un terreno nuevo y fértil por derecho propio.

Al proceder de un entorno multicultural desprovisto de un pasado históricamente compartido -ser japonesa e israelí-, me encuentro en sintonía natural con la multiplicidad sin experimentar incomodidad. En un mundo marcado por la polarización, considero que la creación de espacios en los que la multiplicidad enriquezca en lugar de confundir es un aspecto crucial de la experiencia humana.

www.noayekutieli.com/

Ella Taub

Artista autodidacta, Ella Taub -en sus esculturas, pinturas, obras en relieve, grabados y dibujos- se centra en la naturaleza de los cambios del cuerpo femenino, oscilando también entre las formas apreciadas históricamente y las imágenes de belleza contemporáneas. Taub explora en su arte diferentes roles femeninos y la evolución de la imagen de sí misma.

Taub trabaja con distintos materiales, a veces incluso corporales, y cadenas de metal. "Recojo materiales para mi trabajo de mi entorno; cada una de mis obras está relacionada con el lugar y el tiempo en que creo. A menudo, el material del que surge la escultura da la narrativa de la obra", explica a la revista.

Algunas de sus obras son muy personales y se basan en relaciones íntimas consigo misma y con los demás. En su reciente exposición individual de febrero en Tel Aviv "What I Didn't Wear" (Lo que no me puse), Taub hace referencia a su estrecha relación con su madre (con la que, a los cinco años, hizo aliá desde San Petersburgo, Rusia), pero también entabla un diálogo con sus futuras hijas, que podría tener algún día.

Taub ha expuesto en Israel y Berlín. Sus obras pueden verse hasta el 9 de marzo en la exposición colectiva "Bread and Roses 18", en la galería Bread and Roses de Tel Aviv.

INSPIRACIÓN: Mi viaje artístico se alimenta de la intrincada danza de las relaciones entre mi yo interior, mi forma corpórea y el mundo que me rodea. El encanto reside en explorar los matices siempre cambiantes del físico femenino, su narrativa grabada por los giros de la vida y su resonancia en diversos paisajes culturales. Además, las narrativas personales, como el potente simbolismo de la libertad que evocan las cadenas en algunas piezas, sirven como potentes fuentes de inspiración. Mi arte es un espejo que refleja la interacción entre el diálogo interior, las construcciones sociales y la búsqueda incesante de la liberación.

SIGNIFICADO DEL ARTE: Para mí, el arte es un reino ilimitado donde la creatividad se entrelaza con la introspección. Se manifiesta de múltiples formas. El arte no es sólo estética; es una exploración profunda de temas complejos, un desafío a las normas establecidas y un conducto para agitar el alma. Es un proceso que trasciende las fronteras y atrae a los espectadores a un reino de diálogo, reflexión e interpretación.

LA OBRA DE TAUB: Mi voz artística resuena claramente a través de su exploración íntima de la forma femenina y su intrincada relación con la percepción de la propia imagen y la sociedad de la expresión corporal. A través de figuras solitarias y un intrincado simbolismo, pretendo evocar temas como la independencia, la resistencia y la mirada social sobre la mujer, y cuestionar los mitos patriarcales históricos mediante la infusión de narraciones personales y materiales recogidos con una conexión con el espacio y el tiempo. En última instancia, mi arte se distingue por su conmovedora exploración de la experiencia humana, invitando a los espectadores a un diálogo silencioso.

ellataub.com/