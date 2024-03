Médico libanés: "Israel tiene derecho a defenderse"; pide paz

La inminente guerra entre Israel y Hezbolá crea efectos dominó en la sociedad libanesa y en su discurso interno. The Jerusalem Post se puso en contacto con dos activistas libaneses contra la guerra, el Dr. Ghassan Bou Diab y A., que se esfuerzan por promover la paz entre los pueblos antiguos de ambos lados de la frontera, dentro y fuera de Internet.

Las entrevistas han sido traducidas y editadas en cuanto a su contenido:

Mi nombre es Dr. Ghassan Bou Diab, y quiero transmitir un mensaje de paz desde la Tierra de los Cedros al pueblo israelí.

Después de 75 años de enfrentamientos sin sentido entre Líbano e Israel, es hora de pensar en un enfoque diferente. Es hora de considerar lo que los valientes Begin y Sadat dijeron en Camp David bajo el patrocinio de Estados Unidos: "no más guerra, no más derramamiento de sangre, no más lágrimas".

Porque, ¿por qué iba a necesitar luchar contra Israel? ¿Por qué no haría negocios con Israel o disfrutaría del hecho de ser vecino de Israel? ¿Por qué necesitamos rendir tributo a la IRGC y a los terroristas mulas de Teherán?

¿Cuántos libaneses deben morir por Irán? ¿Y por qué debo ser un instrumento de la mano de Ali Jamenei?

¿Por qué debe derramarse sangre libanesa por el proyecto de los neonazis del régimen de los mulas? ¿Por qué debemos tratar con una agenda extranjera que toma a todos los libaneses como rehenes? El humo y el fuego se elevan desde un edificio después de un ataque aéreo israelí contra objetivos de Hezbolá en el Líbano, en medio de las hostilidades transfronterizas en curso entre Hezbolá y las FDI, en esta captura de pantalla tomada de un video sin fecha publicado el 24 de noviembre de 2023. (credit: IDF/Handout via REUTERS)

Esta no es nuestra causa, no es de interés nacional.

Como libanés libre, no quiero eso. Quiero la paz y extiendo mi mano crudamente al otro lado de la frontera, esperando ser recibido por una mano afín.

Necesitamos un socio del otro lado de la frontera para construir la paz del mañana, para la era posterior a la erradicación y derrota de los terroristas.

Israel tiene pleno derecho a defender a sus ciudadanos y a disfrutar de unas fronteras pacíficas y seguras. Nada justifica el ataque terrorista del 7 de octubre ni la aventura loca y sin sentido a la que Hassan Nasrallah y su socio, el jefe del movimiento amal (Nabih Berri), están conduciendo al Líbano.

Si el Líbano sufriera el mismo atentado, ¿cuál sería la respuesta de los libaneses? No pretendo justificar la muerte innecesaria de civiles, pero ¿no debe tener Israel derecho a defenderse de semejante mal?

Nos encontramos ante un enigma.

Vivir como rehenes del chiismo político terrorista

Que bombardeen nuestro amado país es triste, pero vivir como rehenes del chiísmo político terrorista dirigido por la llamada República Islámica, que a su vez ocupa Irán, es en sí mismo un gran desafío. No podemos coexistir con el chiísmo político, que sólo se alinea con lo que quiere el Faqih, el "líder sabio" de Teherán. Dicen abiertamente que Hezbolá es Irán. Sin embargo, Hezbolá es una organización terrorista que toma al Líbano como rehén.

Israel es lo suficientemente inteligente como para saber que no se puede firmar la paz con una secta libanesa. Debe firmarse entre naciones y pueblos. El fracaso del 17 de mayo de 1983 es un ejemplo histórico. Pero también El reciente acuerdo marítimo, que no pasó ni por el parlamento libanés ni por la Knesset, fue un mal ejemplo. Necesitamos paz entre Estados, no entre sectas. Paz entre dos estados bajo el patrocinio de EEUU, junto con otros líderes árabes.

Nuestros padres fundadores del Líbano no eran promotores del chiismo político. Son maronitas y drusos, como el príncipe Fakhr Eddin II. El contrato social druso-maronita estableció el gran Estado libanés. Las relaciones entre Líbano e Israel se remontan incluso a antes de que existieran los Estados modernos de Líbano e Israel, a la época de los fenicios y del rey Salomón, que trajo cedros libaneses para construir su Templo, y al rey Heram y otros. Este glorioso pasado no tiene nada que ver con el régimen terrorista que mantiene secuestrado a nuestro país.

¿Qué te impide a ti venir a Junieh o a mí ir en coche a Tel Aviv? ¿Por qué tengo que luchar contigo? Esto no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es la paz permanente y la diplomacia entre los pueblos. Estamos luchando contra un enemigo común: el llamado régimen "islámico" que ocupa Irán y sus apoderados terroristas.

Israel no tiene que estar en alerta cada 2-3 años sólo porque Jamenei quiera causar problemas y reservarse un asiento en la mesa de Negociación con la administración estadounidense. No quiero que mis fronteras sean causa de ninguna amenaza. Quiero proyectos turísticos en Naqoura entre empresas israelíes y libanesas. Quiero que mis hijos visiten el santuario sagrado de Jetro en Hattin. Israel es un Estado diverso. ¿Por qué no puedo ir a visitar la tumba de Cristo o la mezquita de Al-Aqsa? ¿Por qué debería alguien construir toda una ideología basada en el odio y el asesinato? ¿Por qué alguien debería celebrar el asesinato de personas que estaban de fiesta? Sólo el fascismo o el nazismo celebrarían esto.

Estoy dispuesto a trabajar con quien esté dispuesto a sostener un futuro basado en el amor, las relaciones económicas y los intereses nacionales, y no en el odio. Soy vecino de Israel, tengo intereses nacionales, y la paz es mi interés nacional.

Seguramente habrá gente que nos llame espías sionistas o traidores. A mí me da igual. Hago esto por el futuro del pueblo libanés y del pueblo judío. No quiero una ideología de odio. 75 años es demasiado. La guerra interminable es demasiado.

Es hora de dar una oportunidad a la paz. De pensar en la unidad y la diversidad, de declarar que la paz, al igual que la guerra, requiere gente valiente y mentes fuertes. No estamos en la década de 1960. Estamos en 2024, por el amor de Dios. Todo el concepto de intentar crear fronteras inútiles es una broma. ¿De verdad pueden prohibirme hablar contigo?

¿Por qué? Si no estamos de acuerdo, hablemos de ello. Hay una palabra secreta -diálogo- que consiste en "dia" -dos- y "logos" -palabra o pensamiento-. Y no quiero que me prohíban pensar.

Cada gota de sangre y cada átomo de tierra son preciosos. Como libanés, mi interés nacional es mantener las mejores relaciones con nuestros vecinos. No tenemos tiempo para la guerra; tenemos tiempo para la paz, la prosperidad y la tecnología.

Nosotros somos buenos comercializando y ustedes son buenos produciendo. Entonces, ¿por qué debería perder estas oportunidades? El interés de mi país no es sólo la paz con Israel, sino una asociación estratégica con Israel. No pediré una rama de olivo como hizo Arafat entonces. El siglo XXI exige un enfoque diferente. Lo que estoy haciendo es tender una mano fuerte con la paz, lo único que sostiene es la paz, para ser recibido por personas de ideas afines de la intelectualidad y el público israelíes que creen que, si eres lo suficientemente valiente para luchar en la guerra, deberías ser lo suficientemente valiente para luchar por la paz. Por supuesto, justo después de derrotar al terrorismo por todos los flancos.

El viaje de 1.000 millas comienza con un solo paso, y alguien tiene que iniciar este proceso.

Encendamos una pequeña vela, en lugar de maldecir la oscuridad.

El Dr. Ghassan Boudiab es director del Centro Demokrattia de investigación y estudios estratégicos de DC, y profesor de Ciencias de las Religiones, especializado en extremismo confesional, de la región libanesa de Chouf.