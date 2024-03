El rey Charles debería ceder su lugar al príncipe Harry para ser rey, dice la mística

El rey Charles recientemente se sometió a varios exámenes médicos y fue diagnosticado con cáncer. Los creyentes en las predicciones del profeta francés Nostradamus afirmaron que previó la abdicación del rey hace 450 años, poco después de heredar la corona de su madre.

La numeróloga Ifat Orlov, especializada en numerología cabalística y occidental, refuerza la afirmación de Nostradamus de que no será el Príncipe de Gales, el Príncipe William, quien ocupará el lugar de su padre, sino más bien un hombre "que no tenía signos de rey", refiriéndose al príncipe Harry.

Orlov dice: "El rey Charles III nació el 14 de noviembre de 1948, y su Número del Destino es 2. Se encuentra en la carta de la Emperatriz y en el Yesod HaAish según el Árbol de la Vida. Aunque no lo muestra externamente, el rey es muy sensible e interioriza las cosas al extremo. Según su numerología, su estado mental afecta directamente su bienestar físico. La presión de ser coronado rey y ocupar el lugar de la Reina Isabel II ha afectado su salud y le ha causado altos niveles de estrés y ansiedad. Su diagnóstico va más allá de la próstata y se extiende al tracto urinario, vasos sanguíneos, ganglios linfáticos y equilibrio de los niveles de azúcar en la sangre, y estoy segura de que a lo largo de los años ha tenido otras sensibilidades que han sido tratadas y aún se están monitoreando".

El próximo año es crucial para la salud general del Rey Charles. Orlov recomienda que el rey ceda el control durante al menos nueve meses, se enfoque únicamente en sanar y otorgue a sus hijos la autoridad que merecen. Si el rey aprende a cuidarse a sí mismo durante el próximo año y puede permitirse depender de otros para recibir ayuda, puede mejorar su salud. Dado que su ADN numerológico no es tan fuerte como él lo proyecta, yo tomaría las recomendaciones de sus médicos muy en serio. Es precisamente el Príncipe Harry el indicado para ocupar su lugar (credit: GettyImages, Matt Dunham - WPA Pool/Getty Images)

¿Qué le depara el futuro a la familia real?

El Príncipe William, heredero al trono, nació el 21 de junio de 1982. Se espera que comience lentamente a asumir su papel como rey a pesar de sus luchas personales y como resultado de eventos recientes. Estos puntos llevan a las personas a cuestionarse si el papel de rey es adecuado para el Príncipe William.

El príncipe se encuentra en un año personal 7, lo que indica un año de introspección. Asumir un nuevo y serio papel en este momento puede ser difícil y desafiante, e incluso puede ser imposible. Sin embargo, a partir de su próximo cumpleaños, entrará en tres años muy fortalecedores. Recibirá ayuda y apoyo de figuras autoritarias para prepararlo para su potencial papel futuro.

El príncipe Harry, nacido el 15 de septiembre de 1984, es muy adecuado numerológicamente para el papel de rey (y sí, quizás Nostradamus tenía razón). Tiene un Número de Destino 1 con una personalidad sensible (indicado por la fecha de nacimiento del 15). Estas son habilidades lógicas y de gestión que no deben subestimarse. Además, se encuentra en el camino del Emperador, según el Árbol de la Vida. Si no fuera por el estricto control de su esposa, Meghan, tendría el potencial de estar mejor preparado para el trono que William, especialmente en situaciones de alta presión.

Se esperan cambios para Harry en los próximos dos años, tal vez en su personalidad, estatus o en los roles que su padre quiere que cumpla. William y Harry deben trabajar en plena cooperación para aliviar la carga de su padre. Su asociación dependerá de la dinámica entre ellos, considerando que, numerológicamente, son completos opuestos. La diferencia en las personalidades entre los dos hermanos podría causar graves fallas de comunicación en los próximos años.

En conclusión, este es definitivamente un período menos favorable para el rey. Por un lado, está luchando con su ego y manteniendo su papel como rey. Por otro lado, su desafortunada salud y la necesidad de renunciar. Es de espíritu libre pero no tan fuerte como aparenta exteriormente. El príncipe Harry es la opción más adecuada para la sucesión numéricamente. Podemos esperar un viaje muy interesante para el rey Charles, un poco de desenmascaramiento frente a la familia inmediata, y un poco más de comprensión de que incluso los reyes no tienen concesiones cuando se trata de la salud. No hay duda de que este será un año muy desafiante para toda la familia.