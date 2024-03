El Rey Carlos se reunió con líderes religiosos

El Rey Carlos III continuó con sus esfuerzos de larga data para promover la cohesión entre comunidades al reunirse con destacados líderes de varios grupos religiosos en el Palacio de Buckingham el martes. Esta reunión, realizada previo a la Pascua, incluyó a líderes de las religiones musulmana, judía y cristiana que son exalumnos del Windsor Leadership Trust.

Los líderes religiosos se habían reunido previamente en la Casa de San Jorge en el Castillo de Windsor en febrero para el Foro de Líderes Religiosos, donde compartieron sus experiencias en liderar en sus comunidades. El Rey Carlos se reunió con una selección de estos líderes para escuchar sobre su participación en el foro y su impacto en la promoción de la armonía y comprensión comunitaria.

