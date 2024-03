Israel puede ganar Eurovisión, según experto en tarot

Incluso aquellos de ustedes que no son fanáticos del Festival de la Canción de Eurovisión no pudieron evitar conmoverse por el mensaje de la canción de Israel interpretada por Eden Golan para Eurovisión 2024. La música, coreografía, letras y dolor que se expresan de una manera tan fuerte y conmovedora fue al mismo tiempo respetuosa y artística. A pesar de esto, Israel recibió diferentes reacciones en todo el mundo. A la gente le gustó la canción y escribieron cosas en el sentido de "Lamentablemente, la canción israelí puede ganar". Hay un gran potencial en la canción, pero gran parte de los espectadores no les gusta Israel, y por lo tanto, la canción actualmente está recibiendo una mala publicidad.

¿Cómo debería responder Eden ante esto?

Curiosamente, la carta del Tarot que salió en la disposición que hice para Golan (la carta de la Sacerdotisa) es una carta de autorespeto, dedicación total y pocas palabras. El primer instinto de Golan podría ser la necesidad de hacer grandes discursos, de defendernos, a sí misma y a la canción, pero de hecho, lo contrario es cierto. La canción lo dice todo, y toda la inversión en ella muestra la esencia de Israel. Muestra el lado artístico del estado judío, su cultura y una increíble inversión en las artes escénicas. Una imagen, o en este caso, un video musical, vale más que mil palabras.

La calidad habla por sí misma y no hay duda de que Golan es el saber que forma parte de una nación fuerte con raíces profundas. Golan sabe lo que pasó el 7 de octubre y no necesita justificarse, defenderse o ir a la guerra en las redes sociales. Si ella se mantiene elegante e imperturbable, le servirá mejor. El silencio vale su peso en oro, y ella tiene que elegir muy cuidadosamente a qué reacciona y a qué no. Esto le dará el mayor sentido de valía y mostrará que no se rebajará al nivel de aquellos que la ridiculizan. Tal conducta la llevará lejos, seguro que a la final y tal vez incluso al top diez. La carta de la gran sacerdotisa y su mensaje para nosotros y Aden Golan (credit: SHUTTERSTOCK)

La carta de Tarot de la Suma Sacerdotisa instruye a no reaccionar, o al menos no reaccionar inmediatamente

Ríndete a la experiencia, no resistas lo que está sucediendo, no luches, simplemente mantente tranquila al lado de todo lo que ocurra, y sé curiosa.

Cuando estamos curiosos en lugar de enojados, algo interesante sucede. Logramos crear cierta distancia emocional y examinar cómo deberíamos comportarnos en la situación existente sin prejuicios. Debemos tomar un enfoque cauteloso esta semana, especialmente frente a un jefe enojado, un empleado celoso, una suegra o un vecino. Esto no significa que no debamos reaccionar en absoluto, sino que primero debemos estar curiosos, mantenernos algo distantes de la emoción y no intervenir donde no hay necesidad. Debemos mantenernos ligeramente distantes de las circunstancias actuales.

La historia de esta carta del Tarot es la historia de Perséfone, la amada hija de Deméter, la diosa de la tierra. Perséfone fue secuestrada por el rey del inframundo, pero en lugar de entrar en pánico, se mostró interesada, mantuvo la curiosidad y descubrió que incluso podía sacar algo positivo de esta terrible situación. Aunque la comparación con la situación en Israel es válida, es beneficioso no tocar el tema del secuestro en este momento, sino centrarse en el hecho de que Perséfone permanece relativamente tranquila y curiosa ante una situación inesperada. En última instancia, Perséfone descubrió no solo que podía manejar la situación, sino que si la abordaba sin juicio, podía descubrir cosas nuevas e interesantes.

El inframundo en la mitología no es un lugar "malo", e incluso en nuestra conciencia, es posible reemplazar lugares "malos" por lugares interesantes.

Por lo tanto, esta semana, Israel debe reaccionar no con excesiva emoción, sino con curiosidad. Israel debe utilizar su capacidad para investigar el potencial inherente en las situaciones, incluso en situaciones principalmente negativas.

Rendirse no necesariamente significa entregar todo emocionalmente, sino simplemente permanecer abierto a lo que venga. Esto no significa que Israel deba revelar sus cartas, lo cual suena como una contradicción, pero hay mucha lógica aquí. Podemos ir a una reunión en el trabajo, escuchar todas las opiniones, pero no hablar demasiado. Puedes salir en una cita, absorber las experiencias y la persona frente a ti, pero no entregarte por completo. No cuentes todos tus secretos. Podemos conocer a nuevas personas con gran apertura para experimentar su mundo, pero tomar las cosas con calma en cuanto a la exposición personal y el apego.

Esto es el arte de Persephone. Y si tenemos un "enemigo" en la vida, no alguien peligroso, sino simplemente una persona importante a la que enfrentar, recordaremos mantener la curiosidad y la apertura. Debemos recordar no revelar todo de una vez, mantener el respeto propio en la situación, y ver el encuentro como una aventura en lugar de algo personal. Debemos intentar comprender si hay una manera de cambiar la situación, y no tener miedo de bajar al "inframundo", el lugar donde están nuestros miedos, pero también el potencial real de crecimiento.

El autor de este artículo es Sagie Mandelbaum, director de la Escuela de Plenitud Personal, Tarot y Sueños. Mandelbaum es el autor del bestseller La Guía para Leer Cartas de Tarot, que aborda la homeopatía clásica. Además, Mandelbaum tiene 28 años de experiencia enseñando cursos y talleres sobre desarrollo personal, tarot y sueños que imparte en Zoom, en persona en Tel Aviv y en otras ciudades de todo el país. Más información se puede encontrar en la página de Instagram de Mandelbaum, https://www.instagram.com/sagie_tarot_and_dreams/.