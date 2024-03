Rehén liberado: Llevemos a nuestros seres queridos a casa

Gabriela Leimberg llevaba casi 80 días liberada del cautiverio de Hamás cuando recibió una llamada telefónica a las 3:20 de la madrugada del oficial de las FDI que llevaba el caso de su familia. El oficial la tranquilizó rápidamente diciéndole que eran buenas noticias, sabiendo que para Gabriela, cuyos familiares Luis y Fernando seguían cautivos, una llamada de los militares en mitad de la noche era, cuando menos, estresante.

"Los tenemos; estarán en Tel Hashomer en 30 minutos", fue todo lo que le dijo el oficial.

Luis y Fernando habían sido rescatados en una arriesgada operación de las IDF en Gaza, liberándolos del apartamento de Hamás convertido en celda que habían compartido anteriormente con Leimberg, su hija Mia, su hermana Clara y su perrita Bella.

Leimberg estaba conmocionada y tardó un rato en entender lo que le decían. "¿Están bien?", preguntó al agente. "¿Quién más va a volver?".

"Es algo que no imaginábamos, desde luego cuando estábamos en [cautiverio en Gaza]", explicó a The Jerusalem Post, diciendo que pensaban que una misión de rescate era imposible y que habría llevado a la muerte de los rehenes.

Leimberg y los miembros de su familia habían sido sacados del refugio antiaéreo de su hermana en el kibutz meridional de Nir Yitzhak el 7 de octubre. Leimberg y su hija habían estado visitando a su hermana y tenían previsto abandonar el kibbutz el sábado por la mañana. Las alertas de cohetes que empezaron a sonar temprano les impidieron salir. Las alarmas no eran nuevas para Leimberg, que visitaba regularmente a su hermana, pero este incidente le pareció diferente por el número de alarmas y los mensajes del kibbutz diciéndoles que se encerraran en sus casas y permanecieran en sus refugios. Gabriela Leimberg, madre de uno de los rehenes devueltos (credit: ALEX WINSTON)

Se enteraron de la infiltración de terroristas de Hamás desde Gaza por las noticias, donde Leimberg dice que empezaron a ver lo que ocurría en Sderot y el kibutz Be'eri.

"El momento en que nos dimos cuenta de que nos había llegado fue cuando mi hermana recibió un mensaje de su vecina por WhatsApp en el que le decía que había terroristas dentro de su casa", explica.

Al darse cuenta de que los terroristas también podrían intentar entrar en su refugio, Leimberg y su familia intentaron bloquear la puerta con un palo y una silla, pero fue en vano. Los terroristas abrieron la puerta y dispararon contra la habitación antes de llevarlos a una camioneta blanca que los condujo a Gaza.

La aterradora experiencia de una familia cautiva en Hamás

Leimberg, su hermano Fernando Marman, su hermana Clara Marman, su hija Mia y la pareja de su hermana, Louis Har, fueron llevados del camión a un edificio, donde entraron en un estrecho túnel en el que les obligaron a caminar durante unas dos horas. Del túnel subieron a un corral de animales y, por primera vez, se dio cuenta de que su hija Mia llevaba consigo a su perra Bella.

La familia fue trasladada del corral a otro edificio, y de allí a un coche que los llevó por la ciudad hasta un apartamento vacío. "Ahí empezó todo: esa pesadilla de estar en cautividad, de no saber qué va a pasar", dijo.

Sus captores de Hamás les dieron una idea aproximada de lo que estaba ocurriendo en Israel, cuántos habían muerto y cuántos habían sido tomados como rehenes, pero no tenían forma de confirmar si era cierto.

La familia sabía que estaban constantemente en peligro, y los bombardeos israelíes eran increíblemente duros de soportar, dijo el rehén liberado. Sus captores también les advirtieron que no hicieran ruido para que los lugareños no supieran que había israelíes en el apartamento e intentaran hacerles daño.

"Nos vigilaban porque querían un trato, de lo contrario no nos habrían tenido tanto tiempo en una casa, nos habrían alimentado y cuidado. Al fin y al cabo, no nos mataron -nos querían vivos-, pero no puedes saber lo que va a pasar", dijo Leimberg, describiendo la terrible sensación de que cualquier cosa podía ocurrirles en cautiverio.

"Tu vida está en peligro. Puedes morir en cualquier momento: ese es el miedo. Estás encerrado y no puedes tomar ninguna decisión. Ni abrir la ventana, ni si respiras, ni si te da el aire fresco, ni si ves la luz, ni lo que comes, nada", describió.

El calvario del cautiverio: esperanza en medio de la desesperaciónLas condiciones de cautiverio empeoraron con el tiempo, casi sin agua y cada vez con menos comida. "Comprendimos que no tenían nada. No es que trataran de privarnos, simplemente no había nada y esa era la situación", recuerda.

Leimberg también habló del miedo que sintió al estar en cautividad con su hija Mia. "Por suerte siempre estábamos juntas. No hubo un momento en que no la tuviéramos a la vista, pero existe el temor de que pudiera ser diferente", dijo, y añadió que sabía que se resistiría a cualquiera que intentara hacer daño a Mia, pero no podía saber si sería capaz de mantenerla a salvo.

En noviembre, sus captores les permitieron ver por televisión las primeras liberaciones de rehenes y les dijeron que pronto podría llegar su turno, pero que no lo sabrían hasta esa misma mañana.

Viendo la liberación de rehenes por televisión fue como Leimberg y su familia se enteraron de cuántas personas habían sido secuestradas, y cuántos ancianos y niños había entre ellos.

"Mia solía decir siempre: 'Debo de ser la persona más joven a la que atacaron", dijo Leimberg, que añadió que Louis pensaba que debía de ser el mayor. A través de los intercambios, se enteraron de que se habían llevado a niños y de que también habían secuestrado a muchas mujeres mayores.

Al llegar el cuarto día del acuerdo, que les dijeron que iba a ser el último, no les liberaron. Esto fue devastador para la familia hasta que les informaron de que el alto el fuego y la liberación de rehenes podrían continuar.

El alto el fuego se mantuvo y la liberación de rehenes continuó hasta el quinto día, en el que Clara, Mia y Gabriela recibieron la maravillosa noticia de que iban a ser liberadas, pero al mismo tiempo les dijeron que Fernando y Luis se quedarían.

Anticiparon que esto podría suceder al ver las otras liberaciones, en las que casi ningún hombre fue liberado, pero "querían creer" que Fernando y Luis podrían irse con ellas, dijo Leimberg. Se dijeron que tal vez el alto el fuego continuaría y sus hombres serían liberados pronto.

Esta esperanza les acompañó durante su despedida de Fernando y Louis, que, según Leimberg, hicieron todo lo posible para facilitarles la salida. Bella, la perra de Gabriela Leimberg, estuvo cautiva en Hamás (credit: ALEX WINSTON)

Milagro del cautiverio"Intentaron darnos la mejor sensación posible", dijo, añadiendo que la liberación de las mujeres no sólo significaba que sus vidas se salvarían, sino que también podrían contar a otros en Israel que Fernando y Luis seguían vivos y retenidos como rehenes.

Estaba la felicidad de ser liberadas, de volver con su familia y a su hogar, pero venía acompañada del inmenso dolor de saber que no era completo, que Fernando y Louis se quedaban atrás.

A medida que pasaban los días desde que fueron liberados, Leimberg se dio cuenta de que no pasaba nada y de que no había ningún trato adicional. Se unió a la lucha para liberar a los rehenes y, tras semanas sin noticias, recibió la llamada en mitad de la noche. "Fue un milagro", dijo. "Un milagro que nos liberaran y un milagro que se produjera el rescate".

Inmediatamente después de ser informada del rescate, Gabriela salió de su casa hacia el hospital para reunirse con sus familiares liberados. Cuando se le preguntó qué sentía al reunirse con ellos tras su largo cautiverio, le pareció difícil encontrar las palabras adecuadas. "Increíblemente emocionante... increíblemente emocionante", dijo. "Entender que esta pesadilla, en mi familia, en nuestra vida personal ha terminado. Es realmente difícil imaginar que hayamos llegado a ese momento".

"Lo que nos pasó a nosotros, les tiene que pasar a todas las familias", dijo el ex cautivo. "Ese abrazo, el de recuperar a tus seres queridos... no podemos dejar de hacer lo imposible ni un momento para que eso ocurra".

Tenemos que encontrar soluciones e ideas donde no las hay, y dar lo que haga falta, afirmó Leimberg. "Creo, y creo que todo el mundo debería apoyar la idea, que lo más importante es traer de vuelta a los rehenes", añadió, diciendo que todo lo demás puede esperar.

"Todos los implicados deben imaginar que es su hija, su hermano, su madre o su padre quien está allí. Eso es lo que debe guiar esto: la idea de que las personas que están allí son nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros padres, y tenemos que traerlos de vuelta."

"No quiero pensar en la pesadilla" que están viviendo. "Yo pasé por esa pesadilla 53 días, y mi hermano y Louis la pasaron 129 días", dijo. "Ha pasado casi medio año: esto no puede ser. Ya basta".

La vuelta de Leimberg a la vida tras el cautiverio ha sido lenta y se ha completado por etapas, explicó. "Nuestro cuerpo está bien, pero nuestra alma no", dijo, explicando que sólo pudieron iniciar realmente el proceso de curación tras la liberación de Fernando y Louis, e incluso entonces, no del todo.

"No puedo desconectar de las otras familias. No puedo y no quiero", dijo. "Creo que deberían recibir todo nuestro apoyo".

"El gobierno es responsable de la devolución de los rehenes. Las palabras y la esperanza no son suficientes, tienen que pasar a la acción, eso es lo que espero".

Leimberg espera volver poco a poco a su trabajo y a sus actividades de antes de la guerra, aunque afirma que el secuestro y el cautiverio la acompañarán el resto de su vida.

También espera ver al país unido. "Espero que esto tan terrible que nos ha pasado nos conecte, porque creo que esto tan terrible que nos pasó el 7 de octubre es el resultado de lo que nos está pasando últimamente como sociedad".

"Creo que es la única manera y la correcta: estar unidos. Y quizá lo consigamos" hacerlo "también con nuestros vecinos".

Alex Winston ha contribuido a este reportaje.