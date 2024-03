Biden apoya "Día de Visibilidad Trans"; Irán reprime LGBT

La capital de la República Islámica de Irán, Teherán, anunció a principios de marzo que los transexuales no debían aparecer en los barrios populares de la metrópoli.

La directiva del ayuntamiento de Teherán de condenar al ostracismo a las personas transgénero coincide con la declaración del presidente estadounidense Biden de que el 31 de marzo es el "Día de la Visibilidad Transgénero".

La emisora de noticias Radio Farda, financiada por el gobierno estadounidense, informó de que el portavoz del ayuntamiento de Teherán, Alireza Nadali, declaró que las personas transexuales no deben congregarse en lugares muy concurridos, como el cruce de Valiasr.

"No vamos a esconder el asunto bajo la alfombra. Debe haber un espacio inclusivo para ellos, pero no en esta zona tan concurrida", declaró Nadali.

Radio Farda afirmó que la intersección de Valiasr es un "punto neurálgico de Teherán, tanto por su importancia cultural como por ser lugar de grandes concentraciones públicas, incluidas las protestas".

Sophie Baron-Amirteymour, iraní-estadounidense transexual, declaró al Jerusalem Post: "La idea de que la República Islámica es favorable a los transexuales es propaganda del régimen dirigida a los ingenuos izquierdistas occidentales. La cirugía de reasignación de género se impone a menudo a los homosexuales como una cura avalada por el régimen para su 'enfermedad mental'. Mientras los comportamientos no conformes con el género sigan siendo ilegales, y un establishment islamista reaccione con violencia hacia las personas LGBT, los trans iraníes seguirán sin poder vivir como les plazca y buscar realmente su felicidad personal."

Jessica Emami, socióloga lesbiana iraní-estadounidense, declaró a The Jerusalem Post: "El gobierno iraní en su conjunto ha utilizado la cirugía transgénero como una forma de imponer la heteronormatividad a los homosexuales. Obligan a gays y lesbianas a operarse para convertirse en el sexo opuesto. Esa es la única razón por la que aceptan la transexualidad". Y añadió: "Por supuesto, eso no significa que no haya personas transgénero. "

Dijo que el régimen quiere "controlar su presencia" y "controlar su vida social". Emami añadió: "Estos anuncios de los funcionarios municipales no hacen nada para mejorar a las familias que ejercen violencia doméstica contra las personas LGBT, y la política no ayuda ni aborda los crímenes de honor contra personas LGBT llevados a cabo por miembros de la familia."

Gigi Pour, refugiada iraní-estadounidense y defensora de los derechos LGBTQ+, declaró a The Post que "por lo que respecta a los transexuales en Irán, está claro que el régimen se ha dado cuenta de que ser trans no es lo mismo que ser gay, para lo cual se han figurado la operación de tradición sexual. La comunidad trans no está segura, vivan en el país que vivan".

Añadió que "aquí en Estados Unidos los transexuales también son objeto de una dura violencia física y de actos de asesinato. Está claro que el régimen se ha dado cuenta de que la comunidad trans no puede ser encasillada como gay o lesbiana. Son creativos, extravagantes y feroces. Al régimen no le interesa incluirlos, sino excluirlos de la sociedad".

Un método para escudar la represión del régimen

Muchos apologistas de la República Islámica de Irán ven la política transgénero de la nación como una expresión de liberalismo. The Economist señaló en un artículo de 2019 que la explotación de la cirugía de reasignación de sexo (SRS) por parte de la República Islámica se ha utilizado para purgar a gays y lesbianas de la vida pública.

"Los iraníes homosexuales se enfrentan a presiones para cambiar de sexo independientemente de si lo desean o no, dicen activistas y psicólogos en Irán. Los terapeutas dicen a los pacientes con deseos homosexuales que pueden ser transexuales, no homosexuales", escribió The Economist. "Creí que era trans hasta los 18 años porque la única información en Internet y en los periódicos era sobre transexuales", dijo a la revista una psicóloga lesbiana de Teherán. "Es un sistema en el que no se educa a los homosexuales, y la ley no los protege".

El régimen clerical ha codificado la pena de muerte en su sistema de la sharia islámica para las relaciones entre personas del mismo sexo. Según un cable británico de Wikileaks de 2008, el régimen iraní ha ejecutado entre 4.000 y 6.000 gays y lesbianas desde la revolución islámica de 1979. Durante el mandato del presidente iraní Mahmud Ahmadineyad, que niega el Holocausto, declaró que en su país no había homosexuales.

El primer líder supremo del Estado teocrático, el ayatolá Ruhollah Jomeini, autorizó la mutilación genital femenina tras conocer a un transexual a mediados de la década de 1980.

La periodista judía escocesa Eva Barlow publicó en X la semana pasada que "la traición de grupos como Queers For Palestine y estrellas del pop y artistas LGBTQ+ a judíos homosexuales como yo no se trata sólo de nuestra expulsión de la tribu, sino también de su propia traición. El ORGULLO tiene que ver con la confianza y la fuerza de conocerse a uno mismo. No acobardarse ante los demás. No intentar desesperadamente caer bien".

Emami, la socióloga, dijo que "la idea de Queers for Palestine es sólo una fantasía". Continuó diciendo que "no dudo de que si grupos no organizados de queers fueran a Palestina sin anunciarse, serían tratados violentamente por el gobierno y el pueblo".

Afirmó que los LGBTQ palestinos sólo se reúnen en zonas gobernadas por Israel porque corren mucho peligro en lugares como Nablús, que dependen de la Autoridad Palestina (AP). Emami dijo que los LGBTQ palestinos se reúnen en Haifa, en Israel, para evitar la persecución de la AP.

Según los críticos, un ejemplo elocuente de la ingenuidad de Occidente y de su enfoque unilateral de la grave situación de la comunidad LGBTQ+ en la Franja de Gaza y en Oriente Próximo es la mesa redonda programada para el domingo en el Museo Leslie-Lohman de Nueva York titulada "Reclaiming Queerness, Reclaiming Palestine": Una larga sesión de reflexión sobre la reivindicación queer palestina".

El Museo de Arte Leslie-Lohman afirma en su página web que es "un hogar para artistas LGBTQIA+, académicos, activistas y aliados, y un catalizador para el discurso sobre arte y queerness".

El Post se puso en contacto en numerosas ocasiones con el Museo de Arte Leslie-Lohman. Se envió una consulta de prensa preguntando si en el panel se hablaría de la homofobia letal de Hamás, de su persecución de gays y lesbianas y de la violación de personas por parte de Hamás el 7 de octubre y después de que el grupo terrorista yihadista tomara rehenes. El Museo se negó a hacer comentarios. Estados Unidos y Europa clasificaron a Hamás como organización terrorista extranjera.

Irán, Qatar, Arabia Saudí, la Franja de Gaza gobernada por Hamás y las zonas de Cisjordania donde gobierna la Autoridad Palestina se consideran los lugares más peligrosos para los viajeros LGBT, según una entrada de 2021 del blog de viajes Asher and Lyric.

Israel está ampliamente considerado como el único refugio seguro para la comunidad LGBTQ+ en el corazón de Oriente Próximo.

Un artículo de la BBC de 2022 informaba de que "el palestino gay Ahmad Abu Marhia [fue] decapitado en Cisjordania".

El informe decía: "La policía palestina ha detenido a un sospechoso del asesinato de un hombre de 25 años después de que su cuerpo apareciera decapitado en la Cisjordania ocupada. Grupos LGBTQ afirman que había pasado dos años en Israel esperando una solicitud de asilo para huir al extranjero tras recibir amenazas de muerte desde dentro de su comunidad."

En octubre de 2022, un informe de AP decía: "Palestinos LGBT en el punto de mira del régimen de Hamás". Según AP, "la policía de la Autoridad Palestina ha prohibido a un grupo palestino de defensa de los derechos LGBT organizar cualquier actividad en Cisjordania y ha amenazado con arrestarlos, diciendo que tales actividades son contrarias a los 'valores de la sociedad palestina'."

El Middle East Media Research Institute (MEMRI), con sede en Estados Unidos, reveló que el 16 de septiembre de 2023, la cadena de televisión Mayadeen, afiliada a Hezbolá, emitió un reportaje sobre la oposición en Gaza al nuevo Código de Conducta de la UNRWA, que según el reportero promueve la homosexualidad y afirma que hay homosexuales entre los empleados de la UNRWA y los refugiados".

Muhammad Shwadeh, del Sindicato de Trabajadores de la UNRWA, dijo que "empezó" con la igualdad entre hombres y mujeres, y ahora la UNRWA exige igualdad para "grupos que no existen entre el pueblo palestino."

MEMRI también señaló que en un sermón que fue publicado en el canal de YouTube Al-Aqsa Call el 26 de junio de 2022, el erudito islámico palestino Sheikh Yousef Abu Islam predicó que Alá dijo que los homosexuales "deben ser arrojados de cabeza desde la azotea del edificio más alto, y luego deben ser lapidados."