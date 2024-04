En Nueva Jersey, comunidad judía enfrenta protesta propalestina

Supongamos que organizan una protesta propalestina y no acude nadie.

O tal vez, ¿supongamos que celebran una protesta pro-palestina y estalla una manifestación pro-Israel?

Eso es más o menos lo que ocurrió en el barrio judío de Teaneck, Nueva Jersey, el lunes por la noche. Durante días, la ciudad estuvo en vilo después de que un par de grupos propalestinos -American Muslims for Palestine y Within Our Lifetime- anunciaran sus planes de hacer un piquete en una recaudación de fondos para la organización israelí sin ánimo de lucro ZAKA, celebrada en una de las 30 sinagogas de Teaneck.

En Israel, ZAKA es conocida por acudir rápidamente al lugar de atentados terroristas y accidentes y recoger los restos mortales y la sangre para enterrarlos, siguiendo el mandamiento religioso judío de ofrecer a los fallecidos la dignidad y el respeto que merecen. El personal de la ZAKA se presentó en los lugares de los mortíferos atentados de Hamás del 7 de octubre y trabajó allí durante semanas, informando de escenas brutales de cuerpos mutilados y quemados y paredes salpicadas de sangre.

Para los manifestantes del lunes, la ZAKA difundió "falsas afirmaciones que alimentan el genocidio de Gaza". Sus folletos para el acto no especificaban cuáles podrían ser esas mentiras, aunque los escritores propalestinos han hecho mucho hincapié en las discrepancias entre los relatos de testigos presenciales de algunos funcionarios traumatizados de ZAKA y la carnicería real encontrada tras un ataque que se cobró unas 1.200 vidas. La comunidad judía de Teaneck, Nueva Jersey, acudió en masa para contrarrestar una manifestación propalestina, vista en la parte trasera, el 1 de abril de 2024. (credit: JTA)

El acto celebrado en la Congregación Bnai Yeshurun, una sinagoga ortodoxa, rendía homenaje a Simcha Greiniman, un voluntario de ZAKA que el año pasado dio un testimonio gráfico en la sede de las Naciones Unidas sobre lo que había visto el 7 de octubre. Cuando se corrió la voz de la protesta prevista, el Consejo Rabínico del Condado de Bergen y el Comité de Acción Judía local escribieron mensajes a la comunidad diciendo que no habían conseguido que la policía local cancelara la protesta. En su lugar, alentaban una contraprotesta no violenta.

"Permaneceremos pacíficos en todo momento, y actuaremos únicamente de forma que se santifique el Nombre Divino por cuyo bien los kedoshim [muertos venerados] hicieron el sacrificio supremo", decía una carta.

Teaneck no es ajeno a las protestas. Hace exactamente un año, un grupo de judíos que se oponían a los esfuerzos del gobierno israelí para debilitar el poder judicial se manifestaron cuando la misma sinagoga acogió una charla del legislador Simcha Rothman, un arquitecto de derechas de la reforma judicial.

En diciembre, una caravana de unos 180 automóviles recorrió los 13 kilómetros que separan Paterson (Nueva Jersey) -donde reside una importante comunidad palestina- de Teaneck para protestar en apoyo de Gaza y los palestinos. Los coches recorrieron Cedar Lane, la principal arteria comercial del municipio, enarbolando banderas palestinas.

En febrero, los estudiantes abandonaron el instituto de Teaneck durante el horario escolar para protestar por los derechos de los palestinos. El sistema escolar se enfrenta ahora a una investigación federal por presunta discriminación.

El mes pasado, otra sinagoga ortodoxa de Teaneck, la Congregación Keter Torah, patrocinó una feria inmobiliaria sobre Israel, que atrajo a cientos de manifestantes que se oponían a la promoción de la venta de viviendas en la Cisjordania ocupada.

Pero los mensajes procedentes de las sinagogas en los días previos a la protesta prevista para el lunes reflejaban sentimientos particulares de frustración y exasperación. Si un grupo de primeros auxilios israelí aparentemente apolítico es el blanco de una protesta antiisraelí, ¿qué será lo siguiente? Y si un lugar de culto es blanco de piquetes, ¿queda algún lugar seguro? Pocos días antes, un hombre que gritaba insultos antisemitas interrumpió una fiesta de Purim en otra sinagoga de Teaneck.

Esa exasperación afectaba a todas las confesiones judías. "No podemos permitir que otros deshonren la memoria de todos los que fueron asesinados el 7 de octubre afirmando que los hechos no ocurrieron", escribió a su comunidad el rabino Joel Pitkowsky, rabino de la única sinagoga conservadora de la ciudad, la Congregación Beth Sholom.

Quizá por eso lo que ocurrió el lunes por la noche pareció una liberación emocional para la comunidad judía local, o quizá un grito primario.

Unos 90 minutos antes de la recaudación de fondos de las 20.00 horas, la policía había bloqueado las calles que rodean la sinagoga y planeaba confinar a los manifestantes propalestinos tras barreras metálicas en un parque situado a unos 200 metros. Mientras tanto, alguien de la sinagoga había donado dos camiones: Uno emitía música israelí a todo volumen, y el otro mostraba pantallas de LED en las que se leía "Acosar a los judíos no es un derecho civil" y "ZAKA recupera partes de cuerpos tras ser masacrados por terroristas".

Entonces llegaron los judíos, cientos de ellos bajando por la calle principal de Teaneck, ondeando banderas israelíes, envueltos en banderas israelíes, llevando banderas israelíes como pañuelos en la cabeza. El barrio es un bastión ortodoxo moderno, hasta el punto de que parecía casi redundante que una congregación ortodoxa moderna de Manhattan, la Lincoln Square Synagogue, enviara su propio autobús lleno de manifestantes en contra.

Cuando aparecieron los manifestantes propalestinos (conté 13), la escena callejera adquirió el aspecto del desfile anual Celebrate Israel de Nueva York. Y al igual que en ese desfile, quizá la mitad de los manifestantes antisionistas eran miembros vestidos de negro de la secta jasídica Neturei Karta.

Los frustrados manifestantes propalestinos, que apenas podían ver la sinagoga desde el parque y más allá del mar de contramanifestantes, se reubicaron de algún modo en una manzana a dos manzanas de la sinagoga, y fueron recibidos, tras más barreras metálicas, por una multitud proisraelí que, si cabe, era aún más intensa y marcadamente jubilosa. En un momento dado, las mujeres unieron sus manos en una animada hora mientras un grupo de policías antidisturbios observaba desde una distancia prudencial.

Mientras la fiesta callejera continuaba al anochecer, me pregunté si la contraprotesta era contraproducente, en el sentido de que proporcionaba a los pro palestinos el tipo de atención que cualquier manifestante ansía.

"No me importan. No me importa si son 10 o el doble", dijo Michael Chernyak, de 58 años, que vino de Park Ridge, un suburbio a 20 minutos de distancia. "Sólo quiero estar en el lado correcto".

Tal vez algunas personas de ambos bandos tenían ganas de enfrentarse, y se produjeron algunos vaivenes agresivos a través de las barreras. Pero la mayoría mantuvo la calma y la policía hizo su trabajo. Cuando la multitud empezó a dispersarse, los vecinos se quedaron en sus jardines, comentando cómo un enfrentamiento en Oriente Próximo había llegado literalmente a sus patios.

Y aunque la mayoría de los habitantes de este barrio ortodoxo están profundamente comprometidos con lo que está ocurriendo en Israel y Gaza, algunos sintieron que la protesta del lunes no sólo tenía que ver con la guerra y la geopolítica. Para muchos, cruzó una especie de línea que se ha traspasado en protestas en todo el país: un acuerdo sobre lo que es y no es civil cuando se trata incluso de profundas divisiones políticas.

"Quiero que sepan que no se puede intimidar al pueblo judío", me dijo Gila Rachlin, de 51 años, vecina del barrio. "Y deben saber que cuando van a un lugar de culto, donde honramos a personas que están ayudando tanto al pueblo judío, eso no tiene nada que ver con las FDI ni con la política. No protestan por nada más que por ser judíos".