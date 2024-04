Estudiantes pro-palestinos llaman a servicios de emergencia por preocupaciones con tampones

Estudiantes protestantes pro-palestinos que participaban en una manifestación en la Universidad de Vanderbilt en los Estados Unidos, el pasado miércoles, llamaron al 911 en busca de apoyo por preocupaciones relacionadas con un tampón que una de las manifestantes llevaba puesto, según imágenes de la llamada y reportes de medios.

Los manifestantes, que participaban en un evento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), estaban preocupados de que una manifestante pudiera sufrir Síndrome de Shock Tóxico como resultado de no cambiar su producto de higiene.

“There are many dumbfounding moments from this latest campus frenzy—but the tampon takes the cake.” The FP's @SnoozyWeiss weighs in on Vanderbilt’s bizarre “TamponGate" protest: https://t.co/qk6n8rUR7J pic.twitter.com/Qd56pnUpfj