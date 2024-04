Anuncio de Ben-Gvir: amenaza política velada - análisis

El anuncio realizado el lunes por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir de su elección para el próximo jefe de la policía israelí, Avshalom Peled, sirvió no sólo como anuncio general, sino también como advertencia al primer ministro Benjamin Netanyahu de que podría mover a derrocar al gobierno si Israel acepta concesiones sobre un acuerdo de rehenes al que Ben-Gvir se opone.

El anuncio de Ben-Gvir no fue llevado para su aprobación al partido del ministro de Benny Gantz Unidad Nacional, que respondió el lunes por la noche que esperaba que Netanyahu respetara un acuerdo de coalición que le otorga poder de veto sobre los principales nombramientos. El hecho de que Ben-Gvir hiciera el anuncio sin tener en cuenta a Gantz planta la excusa de abandonar el Gobierno si Gantz aplica su veto. Esto conecta directamente con una amenaza de Ben-Gvir a primera hora del lunes, en un post en X, de que si Netanyahu termina la guerra de Israel contra Hamás sin un amplio ataque contra Hamás en Rafah, él “dejará de tener mandato para servir como primer ministro.En otras palabras, el momento del nombramiento del jefe de policía no fue una coincidencia, sino un recordatorio de la influencia de Ben-Gvir sobre Netanyahu. Para disolver la Knesset de 120 miembros y forzar unas elecciones, 61 diputados deben apoyar su disolución. La salida de los seis escaños de Ben-Gvir no basta por sí sola para derribar la coalición de gobierno de 72 escaños, pero dará a Gantz el poder de derribar el gobierno en un futuro próximo al marcharse con sus ocho escaños.

El subcomisario de Policía Avshalom Peled en el Muro Occidental de la Ciudad Vieja de Jerusalén, durante la primera oración del viernes del mes sagrado del Ramadán, el 15 de marzo de 2024. (crédito: NATI SHOHAT/FLASH90)

Ben-Gvir ronda la barrera de los 10 escaños en la mayoría de los sondeos, por lo que saldría ganando de unas elecciones. Pero para no recibir culpas por el ascenso de un posible gobierno centrista, necesita poder explicar a sus votantes por qué decidió marcharse. La inacción respecto a Rafah, unida a la incapacidad de seguir adelante con su elección de comisario, sería una razón adecuada.

Anunciar unilateralmente a Peled como su elección para jefe de policía puede ser una amenaza relativamente vacía, ya que primero debe recibir la aprobación del Comité Asesor de Israel para Nombramientos de Altos Funcionarios. Este comité suele aprobar los candidatos presentados ante

Peled participó en un quid-pro-quo ilegal

El Departamento de Investigaciones Policiales recomendó en 2015 que no fuera ascendido después de que una grabación revelara que participó en un quid-pro-quo aparentemente ilegal con un dirigente de una autoridad local. Peled no fue acusado después de que la grabación fuera descalificada como prueba debido a infracciones relacionadas con la privacidad. El entonces jefe de policía, Roni Alsheich, hizo caso omiso de la recomendación y ascendió a Peled, pero es posible que el comité asesor no lo haga.espera que Netanyahu respete su poder de veto, si decide utilizarlo, aumentó la presión sobre el primer ministro para que apaciguara a Ben-Gvir por otros medios a fin de mantener a bordo al ministro de Seguridad Nacional. La maniobra fue típica de Ben-Gvir, quien, en varias ocasiones, ha amenazado con abandonar el gobierno a menos que reciba ciertas concesiones. Por ejemplo, Ben-Gvir amenazó con abandonar el barco cuando Netanyahu estaba a punto de anunciar la congelación de las reformas judiciales hace poco más de un año, tras las protestas y huelgas masivas. Netanyahu le convenció para que se quedara a pesar de la congelación aceptando la decisión del gobierno de iniciar el proceso de formación de una Guardia Nacional, que era uno de los principales objetivos políticos de Ben-Gvir. Esta vez, Ben-Gvir puede condicionar su permanencia en el gobierno tras un acuerdo de rehenes al compromiso de Netanyahu de impulsar el nombramiento de Peled independientemente del veto de la Unidad Nacional. Si la candidatura de Peled es rechazada, Ben-Gvir probablemente exigirá otra cosa. Durante la mayor parte de 2023, Ben-Gvir fue considerado una bala perdida y la mayor amenaza potencial para el gobierno de Netanyahu. Pero con los partidos haredi tomando el relevo en los últimos meses como la mayor amenaza política debido a la cuestión del servicio nacional haredi, Ben-Gvir hizo sentir su presencia y recordó al primer ministro que también debe ser tenido en cuenta.