España presiona UE por Estado palestino; ONU sopesa adhesión.

España tiene la intención de influir en la Unión Europea para que apoye la creación unilateral de un estado palestino. Australia asintió en esa dirección, y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está considerando si reconocer a Palestina como su miembro 194. Se espera que el primer ministro español, Pedro Sánchez, se reúna con sus homólogos de Noruega, Irlanda, Portugal, Eslovenia y Bélgica más adelante esta semana para centrarse en la posición de la UE con respecto a la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, dijo la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, el martes. “Queremos poner fin al desastre humanitario en Gaza y ayudar a iniciar un proceso de paz político que conduzca a la realización de la solución de dos estados lo antes posible”, dijo a los reporteros.

El primer ministro de ESPAÑA, Pedro Sánchez (izquierda) y el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo se reúnen con el jefe de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas en Ramallah la semana pasada. (Crédito: ALAA BADARNEH/REUTERS)

Israel dice que la iniciativa sería un "premio al terrorismo"

Sánchez dijo anteriormente que espera que Madrid extienda el reconocimiento a los palestinos para julio, y que cree que pronto habrá una “masa crítica” dentro de la UE para presionar a varios miembros para que adopten la misma posición.El mes pasado, España, Irlanda, Malta y Eslovenia dijeron que trabajarían conjuntamente hacia el reconocimiento de un estado palestino.

Israel dijo a los cuatro países de la UE que su iniciativa sería un “premio al terrorismo” que reduciría las posibilidades de una resolución negociada del conflicto de varias generaciones. Desde 1988, 139 de los 193 estados miembros de la ONU han reconocido la condición de estado de Palestina. Sin embargo, la mayoría de los países occidentales han mantenido que dicho reconocimiento debería producirse solo una vez que esté en vigor un acuerdo de estatus final para dos estados. La ausencia de un proceso de paz de diez años, la guerra en Gaza y las declaraciones de los funcionarios del gobierno israelí en contra del reconocimiento del estado palestino han llevado a algunos países occidentales a creer que el reconocimiento unilateral del estado palestino podría ser el mejor próximo paso. La ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, dijo que Canberra consideraría el reconocimiento unilateral de un estado palestino, lo que representa un cambio en la política de su país. En un discurso el martes por la noche en la Universidad Nacional Australiana, Wong respaldó los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores británico, David Cameron, quien ha dicho que reconocer un estado palestino, incluso en la ONU, haría irreversible una solución de dos estados. Wong dijo que la comunidad internacional estaba discutiendo el reconocimiento del estado palestino “como una forma de generar impulso hacia una solución de dos estados”. “Una solución de dos estados es la única esperanza para romper el ciclo interminable de violencia,” dijo.Sin embargo, Wong descartó un papel para Hamás. “No hay lugar para Hamás en un futuro estado palestino,” dijo. “Quienes afirman que el reconocimiento está premiando a un enemigo” están equivocados, porque la seguridad de Israel depende de una solución de dos estados, dijo Wong. “No hay seguridad a largo plazo para Israel a menos que sea reconocido por los países de su región,” dijo.

El Consejo de Seguridad de la ONU remite la solicitud de adhesión de la AP

El lunes, el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU remitió la solicitud de la Autoridad Palestina para convertirse en miembro de pleno derecho de la organización mundial al comité sobre la admisión de nuevos miembros. La embajadora de Malta ante la ONU, Vanessa Frazier, es la presidenta del Consejo de Seguridad para abril. Propuso que el comité se reuniera el lunes por la tarde para considerar la solicitud, y agregó que la deliberación debe tener lugar este mes. Después de la reunión, el enviado palestino ante la ONU, Riyad Mansour, dijo a los reporteros: “Esperamos sinceramente, después de 12 años desde que cambiamos nuestro estatus a estado observador, que el Consejo de Seguridad eleve su nivel para implementar el consenso global sobre la solución de dos estados admitiendo al estado de Palestina como miembro de pleno derecho.” La AP solicitó formalmente la semana pasada una nueva consideración por parte del Consejo de Seguridad de la solicitud de 2011 para convertirse en miembro de pleno derecho de la organización mundial. Los palestinos son un estado observador no miembro en la ONU, el mismo estatus que la Santa Sede de la Iglesia Católica. El comité de de 15 miembros primero evalúa una solicitud para ver si satisface los requisitos para la membresía en la ONU. La solicitud puede archivarse o presentarse para una votación formal en el Consejo de Seguridad. La aprobación requiere al menos nueve votos a favor y que no haya vetos por parte de Estados Unidos, Rusia, China, Francia o el Reino Unido. “El comité tiene que deliberar dentro de abril,” dijo Frazier a los reporteros antes de la reunión. El Consejo de Seguridad se reunió detrás de puertas cerradas el lunes para discutir la carta de la AP que solicitaba una nueva consideración de su solicitud. La semana pasada, Mansour dijo a Reuters que el objetivo era que el consejo decidiera en una reunión ministerial el 18 de abril sobre el Medio Oriente. El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, dijo anteriormente el lunes que un estado palestino sería una amenaza para la seguridad nacional de Israel. “Conceder el estado palestino no solo es una violación flagrante de la Carta de la ONU, sino que también viola el principio fundamental que todos pueden entender de alcanzar una solución, una solución duradera, en la mesa de negociaciones,” dijo a los reporteros. “La ONU ha estado saboteando la paz en el Medio Oriente durante años. Pero hoy marca el comienzo del punto de no retorno.”