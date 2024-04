O.J. Simpson, ex estrella de la NFL, muere a los 76 años

O.J. Simpson, la estrella del fútbol americano y actor que fue absuelto en un sensacional juicio en 1995 de asesinar a su ex mujer, pero fue declarado responsable de su muerte en un juicio civil y posteriormente fue encarcelado por robo a mano armada y secuestro, ha muerto a los 76 años.

Simpson, absuelto por un jurado de Los Ángeles en lo que los medios estadounidenses denominaron "el juicio del siglo", había fallecido el miércoles tras una lucha contra el cáncer, según publicó su familia en las redes sociales el jueves.

Simpson evitó la cárcel al ser declarado inocente de las muertes a puñaladas de su ex esposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ronald Goldman en Los Ángeles en 1994. Simpson cumplió más tarde nueve años en una prisión de Nevada tras ser condenado en 2008 por 12 cargos de robo a mano armada y secuestro a punta de pistola de dos vendedores de recuerdos deportivos en un hotel de Las Vegas.

Apodado "The Juice", Simpson fue uno de los mejores y más populares atletas de finales de los años sesenta y setenta. Superó una enfermedad infantil para convertirse en un electrizante corredor en la Universidad del Sur de California y ganó el Trofeo Heisman como mejor jugador de fútbol universitario. Tras una carrera llena de récords en la NFL con los Buffalo Bills y los San Francisco 49ers, fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Profesional.

Simpson convirtió su estrellato futbolístico en una carrera como presentador deportivo, publicista y actor de Hollywood en películas como la serie "La pistola desnuda". O.J. Simpson, con los guantes manchados de sangre encontrados por la policía de Los Ángeles y presentados como prueba en el juicio por asesinato de Simpson, muestra sus manos al jurado a petición del fiscal Christopher Darden en esta fotografía de archivo del 15 de junio de 1995 mientras su abogado Johnnie Cochran, Jr. (R.) mira (crédito: VIA REUTERS)

Todo cambió después de que Nicole Brown Simpson y Goldman fueran encontrados fatalmente acuchillados en una escena sangrienta fuera de su casa de Los Ángeles el 12 de junio de 1994.

Simpson surgió rápidamente como sospechoso. Se le ordenó entregarse a la policía, pero cinco días después de los asesinatos huyó en su Ford Bronco blanco con un antiguo compañero de equipo, llevando consigo su pasaporte y un disfraz. Una persecución a baja velocidad por la zona de Los Ángeles terminó en la mansión de Simpson, que más tarde fue acusado de los asesinatos.

What ensued was one of the most notorious trials in 20th century America and a media circus. It had everything: a rich celebrity defendant; a Black man accused of killing his white former wife out of jealousy; a woman slain after divorcing a man who had beaten her; a "dream team" of pricy and charismatic defense lawyers; and a huge gaffe by prosecutors.

Simpson, who at the outset of the case declared himself "absolutely 100 percent not guilty," waved at the jurors and mouthed the words "thank you" after the predominately Black panel of 10 women and two men acquitted him on Oct. 3, 1995.

Prosecutors argued that Simpson killed Nicole in a jealous fury, and they presented extensive blood, hair and fiber tests linking Simpson to the murders. The defense countered that the celebrity defendant was framed by racist white police.

A racial divide on whether he was innocent or guilty

The trial transfixed America. In the White House, President Bill Clinton left the Oval Office and watched the verdict on his secretary's TV. Many Black Americans celebrated his acquittal, seeing Simpson as the victim of bigoted police. Many white Americans were appalled by his exoneration.

El equipo legal de Simpson incluía a los destacados abogados defensores Johnnie Cochran, Alan Dershowitz y F. Lee Bailey, que a menudo superaron a la acusación. Los fiscales cometieron un error memorable cuando indicaron a Simpson que se probara un par de guantes manchados de sangre encontrados en la escena del crimen, confiando en que se ajustaran perfectamente y demostraran que él era el asesino.

En una demostración muy teatral, Simpson se esforzó por ponerse los guantes e indicó al jurado que no le quedaban bien.

Entregando las palabras más famosas del juicio, Cochran se refirió a los guantes en los alegatos finales ante los jurados con una rima: "Si no encaja, debéis absolver". Dershowitz calificó más tarde la decisión de la fiscalía de pedir a Simpson que se probara los guantes como "la mayor metedura de pata legal del siglo XX".

"Lo que te dice este veredicto es cómo la fama y el dinero pueden comprar la mejor defensa, pueden tomar un caso de abrumadoras pruebas físicas incriminatorias y transformarlo en un caso plagado de dudas razonables", dijo Peter Arenella, profesor de Derecho de la UCLA, al New York Times tras el veredicto.

"Un jurado predominantemente afroamericano era más susceptible a las alegaciones de incompetencia y corrupción policial y estaba más dispuesto a imponer una carga de la prueba superior a la normalmente requerida para una prueba más allá de toda duda razonable", dijo Arenella.

Tras su absolución, Simpson dijo que "perseguiré como principal objetivo en la vida al asesino o asesinos que mataron a Nicole y al señor Goldman.... Están ahí fuera, en alguna parte... No mataría, no podría matar y no maté a nadie".

Las familias de Goldman y Brown interpusieron posteriormente una demanda por homicidio culposo contra Simpson en un tribunal civil. En 1997, un jurado predominantemente blanco de Santa Mónica (California) declaró a Simpson responsable de las dos muertes y le condenó a pagar 33,5 millones de dólares por daños y perjuicios.

"Por fin tenemos justicia para Ron y Nicole", dijo Fred Goldman, padre de Ron Goldman, tras el veredicto.

El "dream team" de Simpson no le representó en el juicio civil, en el que la carga de la prueba era menor que en un juicio penal: una "preponderancia de las pruebas" en lugar de "más allá de toda duda razonable". Nuevas pruebas también perjudicaron a Simpson, incluyendo fotografías de él usando el tipo de zapatos que habían dejado huellas ensangrentadas en la escena del crimen.

Después del caso civil, algunas de las pertenencias de Simpson, incluyendo recuerdos de sus días de fútbol americano, fueron tomadas y subastadas para ayudar a pagar los daños que debía.

El 3 de octubre de 2008, exactamente 13 años después de su absolución en el juicio por asesinato, fue condenado por un jurado de Las Vegas por cargos que incluían secuestro y robo a mano armada. Estos cargos se derivan de un incidente ocurrido en 2007 en un hotel casino, en el que Simpson y cinco hombres, al menos dos de ellos armados, robaron recuerdos deportivos valorados en miles de dólares a dos vendedores.

Simpson dijo que sólo intentaba recuperar su propiedad, pero fue condenado a hasta 33 años de prisión.

"No quería hacer daño a nadie", dijo Simpson en su sentencia, enfundado en un mono azul de presidiario con grilletes en las piernas y las muñecas. "No sabía que estaba haciendo nada malo"

Simpson fue puesto en libertad condicional en 2017 y se mudó a una comunidad cerrada en Las Vegas. Se le concedió la libertad condicional anticipada en 2021 debido a su buen comportamiento a los 74 años.

Su saga vital fue relatada en el documental ganador de un Oscar en 2016 "O.J.: Made in America", así como en varias dramatizaciones televisivas.

Orenthal James Simpson nació en San Francisco el 9 de julio de 1947. Contrajo raquitismo a los 2 años y se vio obligado a llevar aparatos ortopédicos en las piernas hasta los 5, pero se recuperó tan completamente quese convirtió en uno de los jugadores de fútbol americano más célebres de todos los tiempos.

Durante nueve temporadas en los Buffalo Bills y dos en los San Francisco 49ers, Simpson se convirtió en uno de los mejores portadores de balón de la historia de la NFL. En 1973, se convirtió en el primer jugador de la NFL en correr más de 2.000 yardas en una temporada. Se retiró en 1979.

Simpson también se convirtió en publicista, más conocido por años de anuncios de televisión para coches de alquiler Hertz. Como actor, apareció en películas como "The Towering Inferno" (1974), "Capricorn One" (1977) y las parodias policiales de "The Naked Gun" de 1988, 1991 y 1994, en las que interpretaba a un ingenioso detective de policía.

Simpson se casó con su primera esposa, Marguerite, en 1967 y tuvieron tres hijos, incluido uno que se ahogó en la piscina familiar a los 2 años en 1979, año en que la pareja se divorció.

Simpson conoció a su futura esposa Nicole Brown cuando ella era una camarera de 17 años y él aún estaba casado con Marguerite. Simpson y Brown se casaron en 1985 y tuvieron dos hijos. Más tarde, ella llamó a la policía tras unos incidentes en los que él la golpeó. Simpson se declaró inocente de los cargos de abuso conyugal en 1989.