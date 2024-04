Estudiantes judíos demandan por antisemitismo contra Cooper Union

La universidad privada Cooper Union no abordó adecuadamente el aumento del antisemitismo en el campus tras el 7 de octubre, alegan 10 estudiantes judíos en una demanda presentada en su nombre el jueves por el Lawfare Project y Arnold & Porter Kaye Scholer LLP.

Según un comunicado, este fallo provocó un incidente aterrador para los estudiantes judíos el 25 de octubre, cuando una manifestación anti-Israel acabó con los estudiantes judíos encerrados en la biblioteca de la escuela mientras unos manifestantes gritaban consignas antisemitas mientras golpeaban las paredes de cristal e intentaban forzar las puertas para abrirlas.

La policía fue llamada al lugar, sin embargo, los abogados dijeron que el presidente de Cooper Union les ordenó que se retiraran, dejando a los estudiantes asustados y atrapados en el interior.

Según la demanda, la falta de intervención del presidente en nombre de los estudiantes es uno de los muchos ejemplos en los que la escuela ha ignorado la seguridad de su comunidad estudiantil judía.

La demanda aborda los fallos del campus para proteger a los estudiantes judíos

"Cooper Union no ha protegido adecuadamente no sólo a nuestros clientes, sino a otros estudiantes judíos en el campus frente al odio pro-Hamas," Brooke Goldstein, fundador y director ejecutivo de The Lawfare Project dijo en el comunicado. Ningún estudiante debe ser objeto de intimidación, miedo u odio cuando persigue una educación."

The Lawfare Project ha presentado varias demandas contra otras universidades, entre ellas Carnegie Mellon y Columbia, por no proteger a los estudiantes judíos en el campus, según el comunicado.

“A pesar del alarmante aumento del antisemitismo, las universidades de todo Estados Unidos están dando la espalda a los estudiantes judíos,” Ziporah Reich, directora de litigios de The Lawfare Project, dijo en el comunicado. “Haremos todo lo posible para luchar por nuestros clientes, ya que con valentía hacen valer sus derechos ante la ley.”

El comunicado señala que esta demanda busca cambios significativos en la política institucional y una compensación monetaria para los demandantes.