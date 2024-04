Un activista antiisraelí amenaza al ayuntamiento de Bakersfield

Una activista pro-palestina de California amenazó que ella y otros que exigían una resolución de alto al fuego entre Israel y Hamás asesinarían al Consejo Municipal de Bakersfield por una moción para aumentar la seguridad física en los edificios gubernamentales, según las grabaciones del miércoles de la municipalidad.

En respuesta a la resolución de seguridad del consejo municipal, que llegó después de que activistas pro-palestinos protestaron en varias reuniones del cuerpo por no presentar una resolución de alto al fuego, la activista Riddhi Patel dijo que "la criminalización aumentada no es necesaria excepto porque no les gusta cuando la gente viene y los responsabiliza por no introducir resoluciones de alto al fuego, porque la única escalada en la violencia ha sido por ustedes".

Patel continuó expresando varias quejas contra los miembros del consejo por no mantenerse en sus motivaciones y organizaciones pasadas, diciendo que los funcionarios electos "te apuñalarán por la espalda, te dejarán morir, y por esa razón - ustedes quieren criminalizarnos con detectores de metales - los veremos en sus casas. Los mataremos".

Mientras la activista se preparaba para irse, la alcaldesa de Bakersfield, Karen Goh, hizo que un oficial de policía arrestara a Patel.

"Señorita Patel, eso fue una amenaza, lo que dijiste al final, así que los oficiales la acompañarán y se ocuparán de eso", dijo Goh. Activistas pro-palestinos se manifiestan contra un evento de ZAKA fuera de una sinagoga en Teaneck, Nueva Jersey. (crédito: Cortesía del Comité de Acción Judía del Condado de Bergen)

Patel había hecho declaraciones violentas anteriormente en la reunión cuando hablaba de temas que no estaban en la agenda y pedía la adopción de una resolución de alto al fuego del Frente de Liberación Unida.

Declaraciones controvertidas en la reunión del consejo

"No tengo fe en que lo hagan, ustedes son todos seres humanos horribles y Jesús probablemente los habría matado él mismo", dijo Patel. "A ustedes no les importa nada en Palestina ni en ningún otro país donde ocurre opresión porque no les importa la opresión que ocurre aquí".

Patel se refirió a problemas económicos y programas de alivio de desalojos mencionados por otros oradores, y dijo que eran "personas horribles" que preferían dar fondos de la ciudad al departamento de policía, a quienes llamó asesinos.

"Mientras ustedes pasean [al activista indio de derechos civiles y nacionales] Mahatma Gandhi como una festividad hindú llamada Chaitra Navratri comienza esta semana, les recuerdo que estas festividades que practicamos, que otras personas en el sur global practican, creen en la revolución violenta contra sus opresores y espero que algún día alguien traiga la guillotina y mate a todos ustedes hijos de puta", dijo Patel.

Aunque Patel estaba lejos de ser la única activista pro-palestina en la reunión, la mayoría de los cuales eran agresivos y lanzaban insultos verbales al consejo municipal mientras entrelazaban la causa anti-Israel en otros proyectos.

Una activista llamada Ashley Vegas dijo que los activistas habían asistido a las últimas seis reuniones de la ciudad para presionar por una resolución de alto al fuego, y una persona llamada Martín, que llevaba una máscara médica, dijo que él y otros residentes de Bakersfield habían pedido la resolución durante 84 días.

Vegas dijo que le preocupaba que el consejo estuviera ansioso por implementar controles de seguridad que, según ella, estigmatizan a ciertos segmentos de la población y les impiden participar en los procedimientos de la ciudad, pero tan lento para responder a una resolución de alto al fuego.

Martín dijo que los miembros del consejo eran "cobardes repugnantes" por no "abordar la campaña de bombardeos terroristas de 186 días que las fuerzas de ocupación israelíes han estado escalando en Gaza con el financiamiento total de miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses".

El activista también llamó al concejal del distrito dos Andrae Gonzales "una serpiente estúpida y malvada" por supuestamente decir que el municipio no tenía tiempo para asuntos de política exterior.

La manifestante María Kunis agradeció sarcásticamente al consejo "por mostrarnos lo que parece una versión profundamente distorsionada, supremacista blanca e islamofóbica del cristianismo, un liderazgo que promueve los males del imperio y la autopromoción disfrazada de cristianismo".

"En Gaza, Jesús está siendo martirizado una y otra vez y otra vez, 40,000 veces", afirmó Kunis.

La estudiante de biología de la Universidad Estatal de California Bakersfield Alexandra Brown, en cambio, adoptó un tono respetuoso con el consejo, instando a programas para la conservación del río Kern y pidiendo a los políticos que emulen una resolución recién aprobada de la Asociación de Estudiantes Asociados de CSUB que llama a un alto el fuego y condena las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de guerra.

El compañero de estudios de biología Jose Juan García también abogó por la conservación de los ríos y un alto el fuego en Gaza.

"No podemos tener justicia ambiental sin justicia en todos los aspectos y esto incluye los derechos humanos", dijo García. "Detesto absolutamente estos actos inhumanos de violencia, con que mi apoyo se extiende a mis hermanos y hermanas palestinos que han sido profundamente afectados por el genocidio en curso. Necesita haber una resolución que exija un alto el fuego permanente en Gaza que simultáneamente condene las violaciones de los derechos humanos que han ocurrido".

El ULF, que celebró el Eid con una imagen de Instagram de parapentistas de Hamás aterrizando en Jerusalén, el jueves se distanció de las declaraciones hechas por Patel.

"El Frente de Liberación Unida condena inequívocamente cualquier declaración que amenace a los funcionarios públicos", dijo la organización californiana. "Los comentarios en cuestión hechos esta noche por un orador van en contra de nuestros valores y no representan al Frente de Liberación Unida. No representan a aquellos de nosotros en la comunidad que continuamos presentándonos y ejerciendo nuestro deber cívico al interactuar directamente con nuestros representantes electos".