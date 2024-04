Los donantes prometen más de 2.000 millones de dólares

En un movimiento significativo que marca el primer esfuerzo importante de la comunidad internacional para abordar la grave crisis humanitaria en el conflicto civil de Sudán, el presidente francés Emmanuel Macron anunció en una conferencia en París el lunes que se había recaudado un nuevo paquete por un total de 2 mil millones de euros.

