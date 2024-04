El festival de cine Epos destaca las mejores películas de arte y ensayo

Aunque pueda parecer que el arte es un lujo durante estos tiempos turbulentos, dado el poder que tiene el arte para calmar el alma y estimular la mente, nunca ha sido más vital. La 15ª edición de Epos, el Festival Internacional de Cine de Arte, presentará películas sobre las artes de todo el mundo del 23 al 27 de abril en el Museo de Arte de Tel Aviv y la Cinemateca de Tel Aviv, y estas películas te transportarán a diferentes mundos y realidades.

El evento de apertura será una proyección de Inside My Heart de Saskia Boddeke, que sigue a una compañía de teatro que integra a artistas con discapacidades y relata el proceso de ensayo de los actores para una obra que están montando. La cámara captura los miedos, conflictos y momentos de aliento y amor que comparten.

Una película israelí sobre artistas con discapacidades, The Power of Balance de Amit Mann y Tom Barka'i, muestra a cuatro bailarines en sillas de ruedas que se unen al grupo de danza Vertigo para una actuación de danza moderna integrada.

The Hamlet Syndrome de Elwira Niewiwea y Piotr Rosolowski trata sobre un grupo de actores en la Ucrania asolada por la guerra que montan una obra que es en parte una producción de Hamlet y en parte la historia de sus vidas.

Bill Evans: Time Remembered de Bruce Spiegel es un vistazo a la vida y obra del genio del jazz. Retrocede en el tiempo para mostrar cómo Evans llegó a Nueva York y poco a poco se hizo un nombre en su escena de jazz, siendo finalmente contratado por Miles Davis, con quien actuó en la exitosa obra maestra Kind of Blue. 'CARMEN', la película de clausura. (crédito: Festival Internacional de Cine de Arte Epos)

Munch de Henrik Martin Dahlsbakken cuenta la historia de la vida del gran pintor noruego, conocido principalmente por su obra, El grito, pero no es una biopic convencional. Cuatro actores diferentes (incluida una mujer) interpretan a Munch en diferentes períodos de su vida, y no en orden cronológico. Estos incluyen su tiempo en Berlín donde su arte fue rechazado; sus últimos días bajo la ocupación nazi de Noruega; su juventud y primeros amores; y su adicción al alcohol y crisis psicológicas. Cada parte está escrita por un guionista diferente y muestra una parte de la personalidad multifacética de Munch. 'INSIDE MY HEART', la película de apertura. (crédito: Festival Internacional de Cine de Arte Epos)

DOS PELÍCULAS examinan el trabajo de importantes pintores israelíes, Portrait of an Artist - Moshe Castel, sobre un artista conocido por sus obras inspiradas en la cábala, dirigida por Yona Zaretsky, y Portrait of an Artist - Yehezkel Streichman, dirigida por Jachin Hirsh, sobre un artista y maestro que comenzó a pintar acuarelas tarde en su vida.

DEPOT - Reflecting Boijmans es un documental de Sonia Herman Dolz sobre la creación del Museo Boijmans Van Beuningen en Rotterdam, que almacena 150,000 obras de arte y está abierto al público como museo. Inaugurada en 2021, la estructura parece una taza de té plateada brillante desde el exterior, y ha generado objeciones y críticas, así como elogios.

Sección literaria del festival

En la sección de literatura, Burning Off the Page de Eli Gorn examina la obra sensual de la poeta yidis Celia Dropkin. Las palabras que escribió hace un siglo estaban tan adelantadas a su tiempo que sorprendieron a sus contemporáneos, pero estas obras de literatura innovadoras y aclamadas están recibiendo el reconocimiento que merecen ahora. La película analiza sus poemas, sus diarios y su vida, con comentaristas contemporáneos poniéndolo en contexto. Algunos de sus trabajos cobran vida con animaciones originales de Yaron Shin.

La clásica película de 1967 de Yosef Millo, He Walked Through the Fields, que llevó la novela de 1947 de Moshe Shamir a la pantalla, protagonizó a un joven Assi Dayan como un kibbutznik héroe e Iris Yotvat como una nueva inmigrante de Irán que se enamora de él. No es una película sutil, pero es tanto una historia sexy y romántica de una pareja joven como una visión romántica de la construcción de una patria. Aquellos que solo conocen a Dayan por sus últimos años, como un gran actor de carácter, pueden verlo como un hermoso joven protagonista. La película cuenta con una hermosa banda sonora y canciones de Sasha Argov.

LOS FANS DE SEX and the City conocen el trabajo distintivo y juguetón de la diseñadora de moda y estilista Patricia Field, incluso si no conocen su nombre, y ahora hay un documental sobre su fabulosa carrera, que ha abarcado más de 50 años, Happy Clothes: A Film About Patricia Field, dirigida por Michael Selditch. Su tienda en la ciudad de Nueva York fue una vez un paraíso para los amantes de la moda, y cualquiera con ojo para el estilo disfrutará esta película.

Otra película en la sección de Moda y Diseño, Invisible Beauty, cuenta la historia de Bethann Hardison, una emprendedora y activista ingeniosa y encantadora que fue una modelo de moda negra pionera. La película, dirigida por Hardison y Frederic Tcheng, muestra cómo abrió puertas en un campo que durante mucho tiempo estuvo dominado por mujeres blancas.

Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy de Nancy Buirski examina la realización de la cruda película ganadora del Oscar sobre un prostituto masculino en la Gran Manzana. Presenta entrevistas con una de sus estrellas, Jon Voight, así como material de archivo, para contar la historia de cómo una película tan oscura logró el éxito mainstream.

El evento de clausura del festival será la proyección de una copia recientemente restaurada de Carmen, el drama de 1983 de Carlos Saura que presenta a Antonio Gades, uno de los mejores bailarines de flamenco de todos los tiempos, interpretando a un coreógrafo que monta una versión actualizada de flamenco de la ópera de Bizet, Carmen. Se desarrolla un romance tempestuoso entre él y la bailarina principal, interpretada por Laura del Sol. A medida que pasa el tiempo, la línea entre ellos y los personajes que interpretan se difumina, y el odio, los celos y la violencia en la danza se filtran en la vida, hasta el trágico final. La película también cuenta con la bailarina de flamenco Cristina Hoyos y el virtuoso guitarrista Paco de Lucía.

Se proyectarán cortometrajes de video danza estudiantil antes de algunas de las películas del festival, en homenaje al Colegio Sapir en Sderot. También habrá una sección de cortometrajes sobre las artes.

Para ver el programa completo, visita el sitio web del festival en https://www.filmart.co.il/