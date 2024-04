Google despide a empleados anti- Israel tras una manifestación del BDS

Google despidió el jueves a 28 empleados que habían ocupado sus oficinas en protesta por los contratos con el gobierno israelí el martes, dijo un portavoz de Google.

Los manifestantes fueron arrestados y puestos en licencia administrativa después de negarse a abandonar la oficina de Thomas Kurian, CEO de Google Cloud en Sunnyvale, o el espacio de trabajo de Chelsea en la ciudad de Nueva York durante casi 10 horas en un intento de presionar a Google para que cancelara el contrato del Proyecto Nimbus y cesara los negocios con el gobierno israelí.

“Hasta ahora hemos concluido investigaciones individuales que resultaron en la terminación del empleo de 28 empleados, y continuaremos investigando y tomando medidas según sea necesario,” dijo un portavoz de Google.

“Impedir físicamente el trabajo de otros empleados y evitar que accedan a nuestras instalaciones es una clara violación de nuestras políticas y un comportamiento completamente inaceptable. Después de negarse a abandonar las instalaciones tras múltiples solicitudes, se recurrió a las fuerzas del orden para sacarlos y garantizar la seguridad de la oficina.”

'Acto indiscriminado de represalia masiva'

No Tech For Apartheid, un proyecto de Jewish Voice for Peace y Linda Sarsour’s MPower Change, dijo que los despidos fueron un “acto indiscriminado de represalia masiva”.

La organización de protesta dijo que algunos de los despedidos no participaron directamente en la protesta. Un contramanifestante sostiene una bandera de Israel mientras camina hacia el estacionamiento cerca de una protesta en las oficinas de Google Cloud en Sunnyvale, California, EE. UU., el 16 de abril de 2024. (Crédito: REUTERS/NATHAN FRANDINO)

“Google nos teme. Tienen miedo de que los trabajadores se unan y exijan responsabilidad y transparencia a nuestros jefes,” dijo No Tech for Apartheid el jueves. “Estos despidos masivos e ilegales no nos detendrán. Al contrario, solo sirven como combustible adicional para el crecimiento de este movimiento.”

Las ocupaciones de los espacios de trabajo de Google se unieron a manifestaciones fuera de las instalaciones y en Seattle, buscando presionar a Google para que ponga fin a la participación en el proyecto para establecer centros de datos basados en la nube en un plan para trasladar la mayoría de la infraestructura de TI del gobierno israelí a servidores basados en la nube.

“Estas protestas fueron parte de una campaña prolongada por un grupo de organizaciones y personas que en su mayoría no trabajan en Google,” dijo Google.

No Tech for Apartheid ha estado buscando interrumpir los negocios entre Google e Israel desde que este y Amazon ganaron el contrato para el Proyecto Nimbus en 2021. Emitió una carta pública y comenzó una petición contra el contrato, que había acumulado 94,305 firmas hasta el miércoles.

En una reunión anual de accionistas en 2022, una propuesta de No Tech for Apartheid contra Nimbus fue rechazada. En marzo, un empleado de Google fue despedido después de interrumpir al CEO de Google Israel, Barak Regev, en una conferencia de la industria tecnológica israelí en la ciudad de Nueva York.