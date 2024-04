Netanyahu insinúa una operación en Rafah y promete liberar a los rehenes

El primer ministro Benjamin Netanyahu insinuó que las FDI lanzarían pronto una operación militar en Rafah mientras prometía liberar a los 133 rehenes restantes retenidos en Gaza, en una alocución especial a la nación antes de la Pascua, que comienza el lunes por la noche.

“En los próximos días aumentaremos la presión militar y política sobre Hamas porque esta es la única forma de liberar a nuestros rehenes y lograr nuestra victoria,” dijo Netanyahu el domingo.

“Hasta ahora, todas las propuestas para la liberación de nuestros rehenes han sido rechazadas de plano por parte de Hamas,” explicó Netanyahu mientras culpaba al grupo terrorista por el fracaso de las conversaciones para un acuerdo de rehenes.

Aumentando la presión sobre Hamas para que devuelva a los rehenes

“En lugar de retirarse de sus posiciones extremas, Hamas está contando con una división entre nosotros. Se siente alentado por la presión [internacional] dirigida al Gobierno de Israel,” declaró Netanyahu.

“Como resultado de esto, solo ha endurecido sus condiciones para la liberación de nuestros rehenes,” dijo Netanyahu. Israelis attend a rally calling for the release of Israelis held kidnapped by Hamas terrorists in Gaza at ''Hostage Square'' in Tel Aviv, April 20, 2024. (credit: AVSHALOM SASSONI/FLASH90)

Ante la presión internacional sobre Israel para un alto el fuego unilateral en Gaza que esté separado de la liberación de rehenes, Israel tiene muy pocos resortes de presión para liberar a los rehenes, aparte de una operación en Rafah.

En un lenguaje reminiscente de la historia de la Pascua en la que Faraón endureció su corazón y se negó a dejar salir a los esclavos judíos de Egipto, Netanyahu dijo que Hamas estaba &ldquo>endureciendo su corazón y se negaba a dejar ir a nuestro pueblo.”

“Por lo tanto, lo golpearemos con golpes adicionales dolorosos, y esto sucederá pronto,” prometió Netanyahu.

Habló mientras los judíos de todo el mundo se preparaban para celebrar la Pascua, también conocida como la fiesta de la libertad, mientras todos los esfuerzos por un acuerdo de rehenes parecían haber fracasado mientras Israel marcaba 198 días desde que los cautivos fueron capturados durante la invasión liderada por Hamas de Israel el 7 de octubre.

La guerra de Israel para destruir a Hamas en Gaza, que comenzó ese día, no ha llevado a una victoria decisiva, y no parecía haber ninguna forma de poner fin a la violencia transfronteriza de las FDI con Hezbollah en Líbano.

Por lo tanto, sigue siendo inseguro para más de 100,000 evacuados celebrar la festividad familiar en sus hogares a lo largo de las fronteras sur y norte del país. En los peores casos, las viviendas han sido destruidas por Hamas o Hezbollah.

Las familias de los rehenes envían una carta al gobierno

El domingo por la noche se reunió el gabinete de guerra, ya que Netanyahu está escuchando críticas cada vez mayores por no poner fin a la guerra y asegurar un acuerdo para liberar a los rehenes. Justo un día antes, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos envió una carta al gabinete pidiendo reunirse antes de la festividad para recibir un “pizca de esperanza” sobre el destino de sus familiares en Gaza.

“Han pasado [casi] 200 días en los que nada es igual, y para nosotros, las familias de los rehenes y los secuestrados, la situación empeora día a día,” escribió el foro.

“La Fiesta de la Libertad no se celebrará este año en el Estado de Israel. La libertad no es posible cuando 133 miembros de nuestro pueblo y nuestro país siguen siendo cautivos,” subrayó.

“Exigimos escuchar directamente de ustedes... cuáles son las prioridades del gobierno de Israel - medio año después del inicio de la guerra.

“¿Las negociaciones siguen en curso? ¿Cuándo se espera que regresen nuestros seres queridos del infierno y qué están haciendo ustedes todos los días, y cada hora, para traerlos de vuelta?” preguntó el foro.

Desde el lugar de protesta en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv hasta la Oficina del Presidente y del Primer Ministro, activistas y funcionarios se enfocaron en el símbolo de la silla vacía en la mesa del Seder, para simbolizar a los ausentes.

Herzog pidió durante el fin de semana al público que pusiera un asiento adicional en su mesa. La Oficina del Primer Ministro el domingo por la noche presentó una “campaña de silla vacía” con un video diseñado para el público estadounidense que terminaba con las palabras, “Dejen que nuestro pueblo vaya.”

Al dirigirse a una nación desanimada el domingo, Netanyahu se refirió a una de las preguntas centrales de apertura del Haggadah de Pascua, al reconocer que lo que era diferente este año era que faltaban 133 rehenes en las mesas de Seder de sus familias.

“En esta noche de Seder, nuestros rehenes retenidos por Hamas están ante nuestros ojos. Su sufrimiento y el sufrimiento de sus familias desgarran nuestros corazones y solo fortalecen nuestra determinación de traerlos de vuelta,” dijo.

Lo que no es diferente es que esta Pascua, como en mi generación pasada, los enemigos de Israel “se levantan para destruirnos.”

Prometió que “saldremos victoriosos sobre aquellos que buscan nuestras vidas - gracias a la fe de nuestro pueblo, la audacia de nuestros combatientes y la unidad entre nosotros.

“No cederemos, ni siquiera por un momento, de nuestra sagrada misión de traerlos de vuelta a casa,” declaró Netanyahu.

El ministro Benny Gantz, quien es miembro del gabinete de guerra, dijo en una breve alocución al público, que era cierto que el gobierno no había completado su objetivo de liberar a los rehenes y devolver a los evacuados a casa.

“Todavía no hemos tenido éxito, pero realmente no hemos renunciado. Y nunca renunciaremos,” declaró Gantz.