Los organizadores "no comprometidos" se unirán a los manifestantes

Los organizadores detrás del movimiento político "no comprometido" en contra del firme apoyo del presidente Joe Biden a la guerra de Israel contra Hamás viajarán al campus de la Universidad de Michigan el jueves para unirse a los estudiantes que protestan contra la guerra.

Las protestas estudiantiles en los Estados Unidos por la guerra en Gaza se han intensificado y expandido durante la última semana después de que la policía arrestara por primera vez a estudiantes en Columbia, con campamentos de solidaridad con Gaza establecidos en colegios, incluyendo Yale, y la Universidad de Nueva York. La policía ha sido llamada a varios campus para arrestar a cientos de manifestantes estudiantiles.

Los organizadores no comprometidos viajarán al campus de Ann Arbor de la Universidad de Michigan, dijeron a Reuters, reuniendo a un movimiento político que ha interrumpido eventos de Biden y ha acumulado cientos de miles de votos en las primarias demócratas y un movimiento estudiantil que ha atraído a estudiantes y profesores de diversos orígenes.

Biden ganó Michigan por un margen de menos del 3% en 2020.

Los demócratas se han vuelto cada vez más inquietos por el apoyo de Estados Unidos a Israel a medida que aumenta el número de muertos y la destrucción en Gaza. Una creciente revuelta dentro de la base demócrata significa el desafío que Biden enfrenta para reunir la coalición que necesita para derrotar al favorito republicano y ex presidente Donald Trump. The Jewish Resource Center at the University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, May 21, 2020. (credit: Amy Cantu/Ann Arbor District Library via Creative Commons)

"El presidente Biden está optando por taparse los oídos e ignorar a los cientos de miles de personas que ya se han manifestado en contra de la guerra en las urnas", dijo Abbas Alawieh, un prominente organizador "no comprometido", quien va a Ann Arbor con Layla Elabed, otra organizadora de Michigan.

"Firmar más dinero para Israel está enviando un mensaje claro a los votantes no comprometidos, a los jóvenes votantes, de que no le importa comprometerse seriamente con nuestras demandas para poner fin a esta guerra", dijo, refiriéndose a los $26 mil millones en nueva ayuda que Biden aprobó recientemente.

Alawieh dijo que el movimiento no comprometido no ha estado coordinando con grupos estudiantiles hasta ahora. "Tenemos un enfoque electoral, pero ciertamente vemos las demandas de los manifestantes estudiantiles, que están llamando a la paz", dijo.

Pidiendo un alto al fuego permanente

En los campus donde han estallado protestas, los estudiantes han hecho llamados a un alto al fuego permanente en Gaza, el fin de la asistencia militar de Estados Unidos a Israel, la desinversión universitaria de proveedores de armas y otras empresas que se lucran de la guerra, y amnistía para estudiantes y miembros del profesorado que han sido disciplinados o despedidos por protestar.

Biden dijo a los reporteros el lunes que condenaba tanto las "protestas antisemitas" como "aquellos que no entienden lo que está sucediendo con los palestinos". Lauren Hitt, portavoz de la campaña de Biden, ha dicho que el presidente "comparte el objetivo de poner fin a la violencia y lograr una paz justa y duradera en el Medio Oriente. Está trabajando incansablemente para lograrlo".

Trump calificó la situación de protesta en el campus como "un desastre" mientras entraba a su juicio penal en Nueva York.

El movimiento no comprometido acumuló totales de votos significativos en las primarias de Michigan, Minnesota y Hawai y había ganado 25 delegados hasta principios de abril. Se están preparando para dirigirse a la Convención Nacional Demócrata en Chicago en agosto, donde se espera que Biden sea nominado.

Las encuestas muestran a Biden y Trump corriendo codo a codo antes de su revancha electoral del 5 de noviembre a nivel nacional. La victoria de Biden en 2020 se debió a estrechas victorias en estados clave como Michigan.